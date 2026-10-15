Гренландия отрече твърденията на Тръмп за петролни проучвания

Гренландия опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че на арктическия остров предстои да започнат мащабни проучвания за петрол, природен газ и полезни изкопаеми. Заместник-министърът на минното дело Йорген Хамекен-Холм потвърди пред Си Ен Ен, че американски компании извършват дейност в Гренландия, но подчерта: „Много сме далеч от мащабни проучвания“.

По думите му в момента се осъществяват няколко по-малки проучвателни проекта. Практическото им реализиране обаче може да започне след години, което поставя под съмнение представата за непосредствен старт на мащабен добив.

Какво заяви Тръмп

По-рано Доналд Тръмп написа в социалната си платформа „Трут соушъл“, че в Гренландия „предстои да започнат мащабни проучвания за петрол, газ и полезни изкопаеми“. Американският президент нарече острова „нашата нова и красива Гренландия“.

Тръмп заяви още, че според експерти количеството леснодостъпен петрол в Гренландия е по-голямо от това в почти всеки друг район на света. Си Ен Ен посочва, че оценките за потенциалните залежи не означават доказани запаси, а добивът е затруднен от природните условия.

Труден добив в арктически условия

Около 80% от площта на Гренландия е покрита с лед, чиято средна дебелина е около 1,6 километра. Част от потенциалните находища се намират в отдалечени райони или в морето, а до някои от тях може да се стига само през летните месеци.

Големи петролни компании, сред които „Би Пи“ и „Шел“, са правили опити да добиват промишлени количества петрол в Гренландия, но без успех. Тези условия са сред причините местните власти да определят сегашните дейности като малки проучвателни проекти, а не като начало на мащабна експлоатация.

Споразумението между САЩ, Дания и Гренландия

През септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за засилване на партньорството в областта на сигурността. Документът предвижда сътрудничество при полезните изкопаеми, икономическото развитие и бизнес отношенията, но петролът и природният газ не са споменати изрично.

Датското външно министерство заяви, че ако американски компании искат да извършват проучвания за петрол, газ или полезни изкопаеми, това трябва да става в съответствие с действащото законодателство на Гренландия. Така към момента няма обявен срок за начало на мащабни проучвания, а посоченият от местните власти хоризонт за евентуално реализиране на проектите е „години“.

Източници: btvnovinite.bg, transcripts.cnn.com