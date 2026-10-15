ЕС обсъжда помощта за Украйна, Москва спори с Нидерландия

Двудневният Европейски съвет започва на 15 октомври в Брюксел на фона на разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници по въпроса за Русия. Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят продължаването на помощта за Украйна, бюджета на блока за 2028–2034 г., енергийната сигурност, миграцията и разширяването.

Срещата се провежда, докато ЕС подготвя 23-ти пакет санкции срещу Москва, а Съединените щати и Русия обсъждат доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Според обявеното от президента Доналд Тръмп Русия може да достави на САЩ над 1,8 млн. тона гориво на няколко етапа, след което да последват още 3 млн. тона.

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Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че страната му започва по-рано да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво и е готова да извърши доставки още през октомври. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев съобщи, че между Москва и Вашингтон текат постоянни разговори за договорите.

Европа обсъжда нова подкрепа за Киев

На срещата европейските лидери ще търсят и решение за дългосрочното финансиране на Украйна. ЕС вече е одобрил кредит от 90 млрд. евро за 2026–2027 г., от които 30 млрд. евро са предназначени за макрофинансова подкрепа, а 60 млрд. евро – за отбранителната промишленост. До края на август обаче са били изплатени 11,7 млрд. евро, докато Киев е посочил недостиг от 27 млрд. долара.

Европейската комисия и украинското правителство заявиха на 1 октомври, че са определили източници за покриване на нуждите на страната през 2026 г. За 2027 г. те предвиждат ускорено придвижване на финансиране от 45 млрд. евро. На 2 октомври Комисията преведе на Украйна още 2,9 млрд. евро по програмата Ukraine Facility.

Паралелно с финансовата помощ Брюксел продължава да подкрепя европейската перспектива на Украйна. Страната вече има отворени четири от общо шест преговорни клъстера. Европейската комисия обаче определи като нереалистична заявената от украинския президент Володимир Зеленски дата 1 януари 2027 г. за членство в ЕС.

Москва оспори нидерландския план за корабите

Отделно от спора за санкциите руското посолство в Нидерландия реагира на предложение на правителството в Хага от 9 октомври. То предвижда корабите, които властите свързват с руския „сенчест флот“, да бъдат задържани в изключителната икономическа зона на страната и отвеждани до пристанище или котвена стоянка за проверка. При приемане на законопроекта капитаните им могат да бъдат арестувани.

„Изключителната икономическа зона не е част от държавната територия“, заяви руското дипломатическо представителство пред ТАСС. Според посолството Конвенцията на ООН по морско право не дава право на Нидерландия да задържа чужди кораби или капитани по политически причини.