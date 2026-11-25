Саудитско-водената коалиция и подкрепяните от Иран хуси отново разменят удари, след като бунтовниците са напреднали към Аден, а в саудитската столица Рияд е атакувана висока сграда. При нападението във финансовия район на града са ранени 11 души, съобщи саудитската гражданска защита. Коалицията определи удара като „терористична атака“, но хутите не са поели незабавно отговорност.

Това е вторият инцидент във финансовия район на Рияд за по-малко от седмица. Според Асошиейтед прес атакуваната сграда е част от комплекса, в който се намира фондът за публични инвестиции на Саудитска Арабия. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман заяви, че кралството няма да „търпи никакво посегателство“ срещу суверенитета му и ще защитава ресурсите си „с цялата сила и решимост“.

Хусите се приближават към Аден

Ирански съюзници са напреднали с около 60 километра към Аден, временната столица на международно признатото йеменско правителство. Говорителят на йеменската армия Маджед ан-Нузайли съобщи, че правителствените сили са разположени северно и западно от града и са изградили отбранителна линия, която да спре настъплението.

„Аден е червена линия“, заяви Ан-Нузайли.

Ройтерс съобщава, че хутите се намират приблизително на 80 километра северно и 110 километра западно от Аден. В града са въведени допълнителни контролно-пропускателни пунктове, прехвърлени са подкрепления, а по пътищата към фронта са изградени окопи и земни барикади.

Различните антихутски формирования обаче не действат с напълно еднакви политически цели. Подкрепяният от Обединените арабски емирства Южен преходен съвет не участва пряко в последните боеве, макар да заявява, че ще защитава Аден и юга при необходимост. Представителят на международно признатото правителство Емад Баматраф отрече силите да са разделени и заяви, че действат под единно стратегическо командване.

Удари по пристанища и саудитска територия

Ескалацията последва възобновяването на бойните действия през юли след четиригодишно фактическо примирие. На 20 ноември коалицията заяви, че е нанесла удари по пристанището Ходейда, използвано според нея за контрабанда и превоз на оръжия и балистични ракети, както и по военни способности на хутите в Сана. По данни на Асошиейтед прес саудитските сили са съобщили и за прехванати пет дрона и една балистична ракета.

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви, че групировката е атакувала пристанището Джизан и електроцентрала в района Ал-Шукайк. Саудитската коалиция потвърди, че е прехванала две балистични ракети, насочени към провинция Джизан, като отломки са паднали край Ал-Шукайк. Хутите предупредиха авиокомпаниите да избягват саудитското въздушно пространство и призоваха корабните компании да изтеглят плавателните си съдове от саудитските пристанища в Червено море.

Йеменското вътрешно министерство съобщи и за трима загинали цивилни при обстрел в провинция Таиз, сред които дете, както и за две ранени деца. Ведомството обвини хусите, но групировката и подкрепяните от Саудитска Арабия сили продължават взаимно да се обвиняват за нападения срещу цивилни.

Развитието увеличава риска боевете да се прехвърлят към Аден и основните пристанища по Червено море. Градът не е бил сцена на мащабни сражения от 2015 г., когато международно признатото правителство напусна Сана и установи седалището си там. Следващият етап зависи от това дали хусите ще продължат настъплението към Аден и дали коалицията ще разшири въздушните си удари в Йемен.

Източници: apnews.com, gulf-times.com, al-monitor.com