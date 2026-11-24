Русия извика латвийския шарже д‘афер в Москва Рамона Красовска, за да протестира срещу решението на Латвия да прекрати трудовите договори на местни служители в руското посолство в Рига. Красовска е била повикана в руското Министерство на външните работи на 23 ноември.

Става дума за служители на отдела за социално осигуряване към консулския отдел на посолството. Според руското дипломатическо ведомство искането на латвийските власти е ултимативно. „На 23 ноември в Министерството на външните работи на Русия беше извикана временно управляващата посолството на Латвия в Русия Р. Красовска“, се посочва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Москва предупреждава за проблеми с пенсиите

Руското външно министерство вече е извиквало Красовска по същия казус и през октомври. Тогава Москва е заявила, че Латвия настоява да бъде изтеглен целият дипломатически персонал от отдела за социално осигуряване в руското посолство.

Според руската страна това може да застраши изплащането на пенсии и социални помощи на близо 6000 руски военни пенсионери и членове на техните семейства, които живеят в Латвия. В предоставената информация не е посочено латвийските власти да са обявили публично своя позиция по случая.

Спорът на фона на подкрепата за Украйна

Латвия и Литва са сред най-решителните поддръжници на Украйна във войната с Русия. Двете балтийски държави са поели ангажимент да предоставят на Киев ежегодна военна помощ, равна на 0,25% от брутния им вътрешен продукт.

Латвия и Литва граничат с Русия и Беларус и отделят малко над 5% от своя БВП за отбрана. На този фон спорът около персонала на отдела за социално осигуряване в руското посолство добавя ново напрежение към отношенията между Москва и Рига.

Източници: bta.bg, vedomosti.ru, m.interfax.ru