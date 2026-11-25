Президентът на Беларус Александър Лукашенко предложи да пътува заедно с украинския президент Володимир Зеленски до Москва за преговори с руския държавен глава Владимир Путин. Лукашенко заяви, че може да бъде гарант за сигурността на Зеленски по време на пътуването.

„Володя Зеленски и аз можем да се качим на един самолет и да отлетим за Москва. Двамата. Аз, като гарант за неговата сигурност, мога да седна с него и да отлетя“, каза Лукашенко в интервю за френското списание „Льо Поан“, цитирано от Ройтерс.

По думите му форматът с участието на Русия, Украйна и Беларус би позволил по-бързо споразумение за прекратяване на войната и за бъдещите отношения в региона. Лукашенко заяви, че трите държави са „основните славянски народи“ и че без участието на Европа по-лесно ще бъде намерено решение.

Когато журналистът отбелязал, че Зеленски вероятно няма да приеме подобно предложение, Лукашенко отговорил: „Ако не се съгласи, нека воюва. Нека сам отиде на фронта с автомат и да се бие. Войната продължава, тя трябва да бъде спряна. И ние можем да се договорим.“ Беларуският лидер също така заяви, че руските сили печелят на бойното поле.

Зеленски отхвърли идеята за среща в Москва

Володимир Зеленски определи предложението като несериозно и неконструктивно. Според украинския президент Лукашенко може да вземе със себе си Владимир Путин и двамата да пътуват до Киев, където ще им бъде гарантирано сигурно посрещане за преговори.

Зеленски посочи, че среща нито в Москва, нито в Киев е възможна, докато войната продължава. Той определи подобни инициативи като разговори, които „затрупват информационното пространство“, без да приближават края на конфликта.

Владимир Путин нееднократно е канил Зеленски в Москва. Украинският президент досега е отхвърлял поканите и е заявявал готовност да се срещне с руския лидер на по-неутрално място. На този етап няма обявени дата, конкретен формат или договореност за съвместно пътуване на Лукашенко и Зеленски до руската столица.

Преговорите остават без потвърден формат

Предложението на Лукашенко идва на фона на отделни дипломатически усилия с участието на САЩ, Украйна и Русия. Украинската страна съобщи, че се обсъжда нов кръг на преговори до края на годината, но няма потвърждение, че той ще се проведе в Москва или с участието на беларуския лидер.

Източници: new.streetinsider.com, newsukraine.rbc.ua, pravda.com.ua