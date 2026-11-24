Двама души загинаха, а трима бяха ранени при руска атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Сред загиналите са 41-годишен мъж и 17-годишно момче. Сред ранените е 12-годишно дете.

„Врагът не спира да тероризира цивилното население на Одеса и областта. В резултат на поредните обстрели загинаха двама души – 41-годишен мъж и 17-годишно момче. Още трима души бяха ранени, включително 12-годишно дете. Моите съболезнования на семействата и на близките на загиналите“, каза Кипер.

Щети са нанесени на гражданска инфраструктура, частна къща, производствена сграда и автомобили. Съответните служби отстраняват последиците от атаката.

Източници: bta.bg