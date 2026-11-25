Гади Айзенкот постигна първата коалиционна договорка в опита си да състави ново правителство на Израел. Партията му „Яшар“ се споразумя с „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман след среща между двамата политически лидери.

От „Яшар“ обявиха, че двете формации са договорили коалиционно споразумение. Израелските медии обаче описват различно етапа на договорката. „Йедиот Ахронот“ съобщи, че страните са се договорили да подпишат документа, докато „Таймс ъф Израел“ представи споразумението като вече подписано. Пълният му текст не е публикуван.

Не са потвърдени и конкретните постове, които „Израел Бейтену“ би получила при евентуално правителство. Авигдор Либерман може да поеме Министерството на отбраната, а партията му традиционно се стреми и към Министерството на имиграцията и интеграцията, но нито едно от тези назначения не е официално договорено.

Преговорите в опозиционния блок се усложняват

Първата коалиционна договорка идва на фона на ново напрежение между „Яшар“ и партията „Демократите“ на Яир Голан. Голан замрази разговорите с Айзенкот заради паралелните контакти на неговата формация с „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху.

„Ако сте решили да преговаряте с „Ликуд“, няма смисъл да се срещате с нас. Приключете тези преговори и тогава се върнете при нас, или не се връщайте“,

са заявили от „Демократите“, цитирани от „Йедиот Ахронот“. Партията твърди, че между „Яшар“ и „Ликуд“ е постигната договорка за създаване на комисия, която да търси съгласие по съдебната реформа. Двете формации трябва да проведат нов кръг от разговори.

Айзенкот води паралелни преговори и с ултраортодоксални и арабски партии, за да осигури мнозинство в 120-местния Кнесет. Нафтали Бенет настоява първо да бъде изчерпан вариантът за правителство на националното единство с „Ликуд“ и не подкрепя бързо съставяне на правителство на малцинството. Либерман също публично отхвърля вариант, който разчита на арабските партии.

За разлика от тях Яир Голан призовава Айзенкот да формира правителство на малцинството с външната подкрепа на арабските формации. Самият Айзенкот заяви, че няма да прави компромис със създаването на държавна комисия за разследване и със задължителната служба за всички граждани.

Остават 12 дни до изтичането на мандата

Айзенкот разполага с още 12 дни от мандата, възложен му от президента Ицхак Херцог. Той е заявил, че не възнамерява да иска удължаване, но в опозиционния блок смятат, че сложните преговори може да наложат допълнителен 14-дневен срок.

Дори при постигане на коалиционно споразумение Айзенкот трябва да представи състава на кабинета и да получи вот на доверие от Кнесета. До този момент договорката с „Израел Бейтену“ е първата официално обявена стъпка към правителство, но сама по себе си не осигурява необходимото парламентарно мнозинство.

Източници: ynetnews.com, timesofisrael.com, jpost.com