24-часова национална стачка в Гърция ограничава движението на обществения транспорт и блокира фериботните връзки в страната. В нея участват държавни служители, работници от транспортния сектор, учители и синдикати от различни отрасли. По данни на ЕРТ нюз са заявили участие 28 трудови центъра и 13 федерации.

Метро, трамваи и крайградски влакове с промени

В Атина линиите 1, 2 и 3 на метрото, както и трамваите, се движат само от 09:00 до 18:00 часа. Работниците в релсовия транспорт са обявили стачни прекъсвания от началото на сутрешната смяна до 09:00 часа и след 18:00 часа до края на обслужването. От синдикатите посочват, че ограничената работа е предвидена „за улесняване на превоза на стачкуващите и демонстрантите“.

Автобусите и тролейбусите в Атина се движат по разписание. Очакват се промени в услугите на крайградската железница заради обявени стачни прекъсвания на машинистите.

Фериботите остават по пристанищата

Морските връзки са сред най-сериозно засегнатите. Фериботите не извършват планираните курсове заради 24-часова стачка на синдикатите ПЕМЕН, „Стефенсон“ и ПЕНЕН. В протеста участва и съюзът на екипажите на влекачи и спасителни кораби.

Засегнати са пътуванията от и към гръцките острови, както и част от маршрутите по Адриатическо море. Пътниците с резервации трябва да се свържат с превозвачите или билетните агенции за промени, отмяна или прехвърляне на пътуването.

Ограничена работа на публичните институции

АДЕДИ е обявила 24-часова стачка в държавния сектор. Сред основните искания са възстановяване на загубите в доходите, връщане на 13-ата и 14-ата заплата, постоянни назначения и мерки срещу високите разходи за живот. В стачката участват и учителите от средното образование, но не се очаква автоматично затваряне на всички училища.

Общинските услуги работят с намален капацитет заради участието на ПОЕ-ОТА. Държавните болници, здравните центрове и спешната помощ поддържат минимален състав, предназначен за обслужване на неотложните случаи.

В Атина основният протест е насрочен за 10:30 часа при Пропилеите, а в Солун – по същото време при паметника на Венизелос. Стачни митинги са планирани в повече от 60 града.

Източници: ertnews.gr, cdn.skai.gr, ekathimerini.com