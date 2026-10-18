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Полска евродепутатка атакува Туск заради Зеленски
  Тема: Украйна

Полска евродепутатка атакува Туск заради Зеленски

18 Октомври, 2026 07:40 1 741 8

  • доналд туск-
  • володимир зеленски-
  • ева зайончковска-херник-
  • полша-
  • украйна

Ева Зайончковска-Херник заяви, че премиерът поставя „приятелството“ с Киев над полските интереси и сравни Украйна с получател, който само взема

Полска евродепутатка атакува Туск заради Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полската евродепутатка Ева Зайончковска-Херник разкритикува премиера Доналд Туск заради думите му за „приятелството“ с украинския президент Володимир Зеленски. Тя направи коментара си в платформата X след срещата между двамата политици в Брюксел.

На 15 октомври, в кулоарите на заседанието на Европейския съвет, Туск заяви, че Полша и Украйна „не са само съседи“, а са „приятели, които могат да разчитат един на друг в трудни моменти“. Полският премиер добави: „И никой никога няма да промени това.“

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По време на разговора Туск подчерта и че европейските държави не трябва да приемат действия, които биха помогнали на руския президент Владимир Путин и на Русия да продължават войната срещу Украйна. Той каза, че подкрепата за Киев не трябва да отслабва, а санкциите срещу Москва не бива да се разхлабват.

„Приятелството“ над полските интереси

Зайончковска-Херник постави под съмнение подхода на премиера и определи думите му като ангажимент към „така нареченото приятелство“. Според нея изказването на Туск означава, че той би останал на същата позиция дори ако украинските власти действат срещу интересите на Варшава.

Евродепутатката заяви, че това би включвало случаи, в които украински представители обиждат полски граждани или героизират хора, отговорни за убийства на поляци. Тя не представи в публикацията си конкретен списък на действията, към които се позовава.

„Именно такъв подход доведе до това Украйна да третира Полша като банкомат – да взема всичко, което ѝ се дава, без да предоставя нищо в замяна“, написа Зайончковска-Херник.

Спорове между Варшава и Киев

Изявлението ѝ се вписва в продължаващите разногласия между Полша и Украйна за размера и условията на полската помощ, отношенията между двете държави и оценката на исторически събития, свързани с убийствата на поляци по време на Втората световна война.

Правителството на Туск продължава да разглежда подкрепата за Украйна като част от европейската сигурност и от противопоставянето на руската агресия. Критиците на тази политика настояват, че Варшава трябва по-твърдо да защитава собствените си икономически и исторически интереси.

Източници: wydarzenia.interia.pl, wiadomosci.wp.pl, ansa.it


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    33 2 Отговор
    Срещата зеленски - навални е ключът към мирът.

    07:46 18.10.2026

  • 2 БЕЗ ПАНИКА

    35 2 Отговор
    Сега ЕС-то само ще започне разпада.

    07:46 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ни чул, ни видял и иска списък:)

    16 1 Отговор
    героизират хора, отговорни за убийства на поляци. Тя не представи в публикацията си конкретен списък на действията, към които се позовава.

    08:19 18.10.2026

  • 5 Анонимен

    17 1 Отговор
    Задружно дружина крадат

    08:29 18.10.2026

  • 6 Джентълменът

    2 12 Отговор
    Поредната безмозъчна националистка. А всъщност поляците имат най-голям интерес да подкрепят Украйна, защото ако тя падне, следващата жертва на агресията на Владимир Путин ще бъде именно Полша. Спомнете си думите на Путин, че полските политици(наричайки ги иронично ,,приятели”) са забравели, че западните територии на Полша са им подарени от Сталин, след което Путин завърши с думите ,,Но нищо, ние ще им напомним”. Ако тези думи бяха изречени от устата на историк в телевизионно студио, те биха звучали като арогантна историческа забележка. Но изречени от Путин по време на заседание на Съвета за сигурност те звучат заплашително и намекват за потенциална военна операция, и териториални претенции към Полша.

    Коментиран от #7, #8

    08:36 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Митю

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Джентълменът":

    Това не е ли по повод тиловото поведение?

    09:12 18.10.2026

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