Полска евродепутатка атакува Туск заради Зеленски

Полската евродепутатка Ева Зайончковска-Херник разкритикува премиера Доналд Туск заради думите му за „приятелството“ с украинския президент Володимир Зеленски. Тя направи коментара си в платформата X след срещата между двамата политици в Брюксел.

На 15 октомври, в кулоарите на заседанието на Европейския съвет, Туск заяви, че Полша и Украйна „не са само съседи“, а са „приятели, които могат да разчитат един на друг в трудни моменти“. Полският премиер добави: „И никой никога няма да промени това.“

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По време на разговора Туск подчерта и че европейските държави не трябва да приемат действия, които биха помогнали на руския президент Владимир Путин и на Русия да продължават войната срещу Украйна. Той каза, че подкрепата за Киев не трябва да отслабва, а санкциите срещу Москва не бива да се разхлабват.

„Приятелството“ над полските интереси

Зайончковска-Херник постави под съмнение подхода на премиера и определи думите му като ангажимент към „така нареченото приятелство“. Според нея изказването на Туск означава, че той би останал на същата позиция дори ако украинските власти действат срещу интересите на Варшава.

Евродепутатката заяви, че това би включвало случаи, в които украински представители обиждат полски граждани или героизират хора, отговорни за убийства на поляци. Тя не представи в публикацията си конкретен списък на действията, към които се позовава.

„Именно такъв подход доведе до това Украйна да третира Полша като банкомат – да взема всичко, което ѝ се дава, без да предоставя нищо в замяна“, написа Зайончковска-Херник.

Спорове между Варшава и Киев

Изявлението ѝ се вписва в продължаващите разногласия между Полша и Украйна за размера и условията на полската помощ, отношенията между двете държави и оценката на исторически събития, свързани с убийствата на поляци по време на Втората световна война.

Правителството на Туск продължава да разглежда подкрепата за Украйна като част от европейската сигурност и от противопоставянето на руската агресия. Критиците на тази политика настояват, че Варшава трябва по-твърдо да защитава собствените си икономически и исторически интереси.

Източници: wydarzenia.interia.pl, wiadomosci.wp.pl, ansa.it