Фон дер Лайен идва у нас заради хибридните заплахи в Черно море

Посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Румъния и България е свързано с нарастващите хибридни заплахи в Черноморския регион. Това уточни Европейската комисия на фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби и засиления риск за сигурността на корабоплаването.

Фон дер Лайен пристига в Румъния, където ще се срещне с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. Сред основните теми на разговорите са сигурността в Черно море, европейската отбрана, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Очаква се да бъде обсъден и следващият многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г.

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Среща с Румен Радев във Варна

„Заплахите за сигурността нарастват, нападенията се увеличават, а невинни хора загубиха живота си“, заяви Фон дер Лайен.

На 10 ноември председателката на Европейската комисия ще бъде във Варна. Там е предвидена среща с президента Румен Радев, както и посещение във Военноморската академия „Никола Йонков Вапцаров“.

Разговорите в България ще са насочени към сигурността в Черно море и защитата на морските транспортни маршрути. Визитата се провежда след поредица от инциденти с търговски кораби, при които атаки с дронове са създали опасност за екипажите и са довели до загуби и спасителни операции.

Европейската комисия разглежда тези действия като част от по-широк набор хибридни заплахи, които могат да включват атаки срещу критична инфраструктура, киберинциденти, дезинформация и действия, насочени срещу сигурността на транспорта. Конкретните мерки, които ЕС може да предприеме, се очаква да бъдат обсъдени с лидерите на двете черноморски държави.

Обиколката продължава в Турция

Посещението в Румъния и България е част от регионална обиколка на Фон дер Лайен, която включва и Турция. След Варна тя ще отпътува за Анталия, където на 11 ноември ще участва в конференцията на ООН за климата COP31.

Фокусът върху Черно море идва в момент, когато България и Румъния са сред държавите от НАТО, чиито крайбрежни и морски пространства са най-пряко изложени на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Атаките срещу търговски кораби увеличават натиска за общ европейски подход към наблюдението, защитата на морските маршрути и противодействието на хибридни операции.

Източници: bgnes.com, nova.bg, apnews.com