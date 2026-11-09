Фон дер Лайен идва у нас заради хибридните заплахи в Черно море

Посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Румъния и България е свързано с нарастващите хибридни заплахи в Черноморския регион. Това уточни Европейската комисия на фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби и засиления риск за сигурността на корабоплаването.
Фон дер Лайен пристига в Румъния, където ще се срещне с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. Сред основните теми на разговорите са сигурността в Черно море, европейската отбрана, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Очаква се да бъде обсъден и следващият многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г.
Среща с Румен Радев във Варна
На 10 ноември председателката на Европейската комисия ще бъде във Варна. Там е предвидена среща с президента Румен Радев, както и посещение във Военноморската академия „Никола Йонков Вапцаров“.
Разговорите в България ще са насочени към сигурността в Черно море и защитата на морските транспортни маршрути. Визитата се провежда след поредица от инциденти с търговски кораби, при които атаки с дронове са създали опасност за екипажите и са довели до загуби и спасителни операции.
Европейската комисия разглежда тези действия като част от по-широк набор хибридни заплахи, които могат да включват атаки срещу критична инфраструктура, киберинциденти, дезинформация и действия, насочени срещу сигурността на транспорта. Конкретните мерки, които ЕС може да предприеме, се очаква да бъдат обсъдени с лидерите на двете черноморски държави.
Обиколката продължава в Турция
Посещението в Румъния и България е част от регионална обиколка на Фон дер Лайен, която включва и Турция. След Варна тя ще отпътува за Анталия, където на 11 ноември ще участва в конференцията на ООН за климата COP31.
Фокусът върху Черно море идва в момент, когато България и Румъния са сред държавите от НАТО, чиито крайбрежни и морски пространства са най-пряко изложени на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Атаките срещу търговски кораби увеличават натиска за общ европейски подход към наблюдението, защитата на морските маршрути и противодействието на хибридни операции.
Източници: bgnes.com, nova.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #5, #9, #11, #21
14:13 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
14:14 09.11.2026
4 Уффф
Коментиран от #67
14:14 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
Коментиран от #63
14:15 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пак грешка!
До коментар #1 от "Госあ":Най-голямата заплаха идва от крайцера Москва.🤣
14:15 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 от село
14:16 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БОРУНА ЛОМ
До коментар #5 от "Чиниш ми се":УКРА ВЪН
14:17 09.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
Коментиран от #65
14:18 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не можеш да питаш
До коментар #16 от "Само питам":Ясен ли съм?
Коментиран от #24, #30, #41, #59
14:19 09.11.2026
20 Идва
Трябва само да внимава с кацането на самолета да не стане като последния път в Пловдив.
Коментиран от #29
14:20 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тъй ли...
До коментар #19 от "Не можеш да питаш":И къде отиде свободата на словото? На поредните протести във Франция, може би?
Коментиран от #51
14:22 09.11.2026
25 Отиваш във Варна и питаш Урсулата
До коментар #16 от "Само питам":Хващай влака!
14:22 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЧеБурашка
14:22 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Лъже. Идва да ни вкара
Бойко Борисов ще се срещне ли с приятелката си?
14:24 09.11.2026
32 Ще разпалва нов конфликт
14:24 09.11.2026
33 Рун дЬо
14:24 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Реалностите
Да изгоним Урсула незабавно!
14:25 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тя смела
14:26 09.11.2026
38 Калоян
Няма заплаха,която да не побегне при тази визия.
14:26 09.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 На Урсула тойбоя
14:28 09.11.2026
44 ЕС и НАТО са Сигурност
14:28 09.11.2026
45 Черноморец
До коментар #28 от "Екзорсиста":Еейй сега ще видите оЛайнен Черноморие
14:29 09.11.2026
46 Карнавал
Обаче ние си знаем нашето,което е голяма хибридна заплаха за Ефропа.
С право идва да ни се скара.
14:29 09.11.2026
47 Новите Братушки
14:29 09.11.2026
48 Фон дер Лайен
Коментиран от #52, #53
14:30 09.11.2026
49 Заплахи
14:31 09.11.2026
50 Последно обикаля
И нея я чака провал и дела на трупчета
Осигури си децата
Зла жена
Войнолюбка
14:31 09.11.2026
51 Яблоко
До коментар #24 от "тъй ли...":Питай путин що забрани Яблоко? Щото искат Мир! В русия думата Мир е мръсна дума!
14:31 09.11.2026
52 Да де, ама
До коментар #48 от "Фон дер Лайен":пак не позна! Тия не са кремълски, а са си чисто натюФски! Ще видиш как ще я посрещат с цАлуфки и най-сърдечни прегръдки!
14:33 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сатана Z
14:34 09.11.2026
55 Зеления
14:35 09.11.2026
56 Пипи
14:36 09.11.2026
57 Амет
До коментар #26 от "Десен Баровец":Уж си баровец ,пък ми врътна каввау за 5€врака ?
14:36 09.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Не я
14:39 09.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 !!!?
Коментиран от #66, #75
14:46 09.11.2026
63 ежко
До коментар #7 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Иронията е,че идва да те насъсква,ама ще си тръгне с подвита опашка.
14:48 09.11.2026
64 Набий канчето на боташ
14:49 09.11.2026
65 И в Чешки тръмбеш
До коментар #17 от "Гост":е същотото !
14:55 09.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Няма страшно
До коментар #4 от "Уффф":Йотова ще и демонстрира твърда позиция и ще спаси народа ни от ноктите на войната !
15:04 09.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Баба ти
15:05 09.11.2026
70 Урсулинец
според мен е време Франция да се разпорежда с цялата европейска общност и света.
то не беше чума по добитъка, то не беше "проблемната ни АЕЦ"...
време е България да затръшне вратата на тези псевдо-демократи и да си възстановим държавата!
а тези смешници с трилионите и милиардите дългове като НАТО и ЕС ( Франция и Германия) да си седнат на задните части и да не палят света!
Аз не ги искам и няма да им плащам дълговете!!!!
15:06 09.11.2026
71 Чи Ба
15:14 09.11.2026
72 Питанка
15:16 09.11.2026
73 Георгиева
15:16 09.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 В един и същи
До коментар #62 от "!!!?":отбор са! Какво друго да очакваш?
15:24 09.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.