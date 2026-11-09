Новини
Свят »
Фон дер Лайен идва у нас заради хибридните заплахи в Черно море
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен идва у нас заради хибридните заплахи в Черно море

9 Ноември, 2026 14:10 910 76

  • урсула фон дер лайен-
  • черно море-
  • хибридни заплахи-
  • дронове-
  • румен радев

Председателката на Европейската комисия ще бъде във Варна на 10 ноември след посещение в Румъния. Основна тема ще бъде европейският отговор на атаките и рисковете за корабоплаването

Фон дер Лайен идва у нас заради хибридните заплахи в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Румъния и България е свързано с нарастващите хибридни заплахи в Черноморския регион. Това уточни Европейската комисия на фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби и засиления риск за сигурността на корабоплаването.

Фон дер Лайен пристига в Румъния, където ще се срещне с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. Сред основните теми на разговорите са сигурността в Черно море, европейската отбрана, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Очаква се да бъде обсъден и следващият многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г.

Още новини от Украйна

„Заплахите за сигурността нарастват, нападенията се увеличават, а невинни хора загубиха живота си“, заяви Фон дер Лайен.

Среща с Румен Радев във Варна

На 10 ноември председателката на Европейската комисия ще бъде във Варна. Там е предвидена среща с президента Румен Радев, както и посещение във Военноморската академия „Никола Йонков Вапцаров“.

Разговорите в България ще са насочени към сигурността в Черно море и защитата на морските транспортни маршрути. Визитата се провежда след поредица от инциденти с търговски кораби, при които атаки с дронове са създали опасност за екипажите и са довели до загуби и спасителни операции.

Европейската комисия разглежда тези действия като част от по-широк набор хибридни заплахи, които могат да включват атаки срещу критична инфраструктура, киберинциденти, дезинформация и действия, насочени срещу сигурността на транспорта. Конкретните мерки, които ЕС може да предприеме, се очаква да бъдат обсъдени с лидерите на двете черноморски държави.

Обиколката продължава в Турция

Посещението в Румъния и България е част от регионална обиколка на Фон дер Лайен, която включва и Турция. След Варна тя ще отпътува за Анталия, където на 11 ноември ще участва в конференцията на ООН за климата COP31.

Фокусът върху Черно море идва в момент, когато България и Румъния са сред държавите от НАТО, чиито крайбрежни и морски пространства са най-пряко изложени на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Атаките срещу търговски кораби увеличават натиска за общ европейски подход към наблюдението, защитата на морските маршрути и противодействието на хибридни операции.

Източници: bgnes.com, nova.bg, apnews.com


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    60 9 Отговор
    Заплахите идват най вече от Украйна!!! дронове, мини, контейнери и замърсяване от всякакъв тип, включително и радиоактивно!!! Българите се надяваме Украйна да няма достъп до Черно море, за да се изчисти!! Вера су, помните ли?

    Коментиран от #5, #9, #11, #21

    14:13 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    50 7 Отговор
    Е, и, какво? Ще спира дронове с рогата ли?

    14:14 09.11.2026

  • 4 Уффф

    54 6 Отговор
    Не е добре дошла

    Коментиран от #67

    14:14 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    11 34 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    Коментиран от #63

    14:15 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак грешка!

    7 39 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Най-голямата заплаха идва от крайцера Москва.🤣

    14:15 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 от село

    50 5 Отговор
    Ще я посрещнем със сурови яйца и прогнили тикви !!!

    14:16 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БОРУНА ЛОМ

    35 4 Отговор

    До коментар #5 от "Чиниш ми се":

    УКРА ВЪН

    14:17 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    20 6 Отговор
    В Полски Тръмбеш гътаме прасе и слагаме курбан чорба! Дано мине...

    Коментиран от #65

    14:18 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не можеш да питаш

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Само питам":

    Ясен ли съм?

    Коментиран от #24, #30, #41, #59

    14:19 09.11.2026

  • 20 Идва

    26 4 Отговор
    Плаши всички. Оправя нещата и си заминава.
    Трябва само да внимава с кацането на самолета да не стане като последния път в Пловдив.

    Коментиран от #29

    14:20 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тъй ли...

    14 4 Отговор

    До коментар #19 от "Не можеш да питаш":

    И къде отиде свободата на словото? На поредните протести във Франция, може би?

    Коментиран от #51

    14:22 09.11.2026

  • 25 Отиваш във Варна и питаш Урсулата

    6 10 Отговор

    До коментар #16 от "Само питам":

    Хващай влака!

    14:22 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЧеБурашка

    13 4 Отговор
    Според мен идва заради отбичването на ЕС... За затягане на дисциплината, така да се каже.

    14:22 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лъже. Идва да ни вкара

    29 5 Отговор
    Във войната!
    Бойко Борисов ще се срещне ли с приятелката си?

    14:24 09.11.2026

  • 32 Ще разпалва нов конфликт

    26 4 Отговор
    На балканите в интерес на Запада

    14:24 09.11.2026

  • 33 Рун дЬо

    4 6 Отговор
    Няма доказателства. Не знаем

    14:24 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Реалностите

    28 4 Отговор
    Урсула идва да проси да си мълчим за украинските дронове и да крънка да даваме пари на Зеленски, няма какво да се лъжем!
    Да изгоним Урсула незабавно!

    14:25 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тя смела

    18 4 Отговор
    Европата втасла. Троши в Диор и вика няма пари, да идват още.

    14:26 09.11.2026

  • 38 Калоян

    23 4 Отговор
    Един голям билборд с лицето на това лице е достатъчен да прогони всички хибридни заплахи.
    Няма заплаха,която да не побегне при тази визия.

    14:26 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 На Урсула тойбоя

    4 1 Отговор
    Ах.......ГаневГанев, заради твоята строгост няма да мога да се оженя за Урсула!

    14:28 09.11.2026

  • 44 ЕС и НАТО са Сигурност

    5 13 Отговор
    Добре дошла в гнездото на рублофилите!

    14:28 09.11.2026

  • 45 Черноморец

    14 4 Отговор

    До коментар #28 от "Екзорсиста":

    Еейй сега ще видите оЛайнен Черноморие

    14:29 09.11.2026

  • 46 Карнавал

    13 4 Отговор
    Жената съвсем културно да се къпем веднъж,два пъти в месеца.
    Обаче ние си знаем нашето,което е голяма хибридна заплаха за Ефропа.
    С право идва да ни се скара.

    14:29 09.11.2026

  • 47 Новите Братушки

    12 5 Отговор
    И ще ви кажат ей тея всички Капп.Утти -за всичко виновен е Путин !

    14:29 09.11.2026

  • 48 Фон дер Лайен

    4 16 Отговор
    да се срещне само с адмирал Евтимов и да обсъдят какви са възможностите за отстраняване на Кремълските матрьошки Радев и Йотова от властта.

    Коментиран от #52, #53

    14:30 09.11.2026

  • 49 Заплахи

    13 3 Отговор
    От английски дронове ....

    14:31 09.11.2026

  • 50 Последно обикаля

    14 2 Отговор
    На аванта
    И нея я чака провал и дела на трупчета
    Осигури си децата
    Зла жена
    Войнолюбка

    14:31 09.11.2026

  • 51 Яблоко

    3 13 Отговор

    До коментар #24 от "тъй ли...":

    Питай путин що забрани Яблоко? Щото искат Мир! В русия думата Мир е мръсна дума!

    14:31 09.11.2026

  • 52 Да де, ама

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Фон дер Лайен":

    пак не позна! Тия не са кремълски, а са си чисто натюФски! Ще видиш как ще я посрещат с цАлуфки и най-сърдечни прегръдки!

    14:33 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сатана Z

    19 3 Отговор
    Вещицата Урсула ида в България да провери готовността ни за война срещу Русия.Т.нар.хибридни атаки бяха инсценировка от ГУР Украйна за да се поразмъраме

    14:34 09.11.2026

  • 55 Зеления

    3 7 Отговор
    Мога ли да дойда и аз да се помоля за няколко милиарда, че съм приготвил изненади на нашите съседи от изток.

    14:35 09.11.2026

  • 56 Пипи

    15 3 Отговор
    По-скоро идва за пари! Да ни изтръска и за новия заем за Украйна. Няма да ни пази, сигурно е!

    14:36 09.11.2026

  • 57 Амет

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Десен Баровец":

    Уж си баровец ,пък ми врътна каввау за 5€врака ?

    14:36 09.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не я

    9 3 Отговор
    Искам тука на българска земя !

    14:39 09.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 !!!?

    4 11 Отговор
    Йотовица да чака Фон де Лайн във Варна и заедно да призоват кремълския диктатор да спре варварвата война в Украйна набезите във териториалните води на България... !!!?

    Коментиран от #66, #75

    14:46 09.11.2026

  • 63 ежко

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Иронията е,че идва да те насъсква,ама ще си тръгне с подвита опашка.

    14:48 09.11.2026

  • 64 Набий канчето на боташ

    6 5 Отговор
    Нашия рундьо иска европари и ще стои мирно!

    14:49 09.11.2026

  • 65 И в Чешки тръмбеш

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    е същотото !

    14:55 09.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Няма страшно

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Уффф":

    Йотова ще и демонстрира твърда позиция и ще спаси народа ни от ноктите на войната !

    15:04 09.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Баба ти

    7 0 Отговор
    Урдзурлята вън от Блъгария. Тая вредна омразница никой не я иска тук.

    15:05 09.11.2026

  • 70 Урсулинец

    9 0 Отговор
    тази няма спирачки!
    според мен е време Франция да се разпорежда с цялата европейска общност и света.
    то не беше чума по добитъка, то не беше "проблемната ни АЕЦ"...
    време е България да затръшне вратата на тези псевдо-демократи и да си възстановим държавата!
    а тези смешници с трилионите и милиардите дългове като НАТО и ЕС ( Франция и Германия) да си седнат на задните части и да не палят света!
    Аз не ги искам и няма да им плащам дълговете!!!!

    15:06 09.11.2026

  • 71 Чи Ба

    3 0 Отговор
    Не те щем.

    15:14 09.11.2026

  • 72 Питанка

    4 0 Отговор
    Тази що не се разходи по улиците на Париж някой уикенд?

    15:16 09.11.2026

  • 73 Георгиева

    1 1 Отговор
    Честито на варненци.Я да се подготвят подобаващо с хляб и сол,че леля Урсула така обича и да я разцелуват обилно.Урсула и мир.😩

    15:16 09.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 В един и същи

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    отбор са! Какво друго да очакваш?

    15:24 09.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.