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Австрия отхвърли достъп до работа за бежанци от първия ден
  Тема: Кризата с бежанците

Австрия отхвърли достъп до работа за бежанци от първия ден

9 Ноември, 2026 15:10 485 5

  • австрия-
  • кандидати за убежище-
  • пазар на труда-
  • герхард карнер-
  • антон матле

Вътрешният министър Герхард Карнер защити сегашните правила, които позволяват работа най-рано след три месеца и при допълнителни условия

Австрия отхвърли достъп до работа за бежанци от първия ден - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австрийският вътрешен министър Герхард Карнер отхвърли предложението кандидатите за убежище да получават достъп до пазара на труда още от първия ден на престоя си. Инициативата беше направена от губернатора на Тирол Антон Матле и предизвика различия в управляващата Австрийска народна партия.

Карнер посочи, че кандидатите за убежище вече могат да извършват общественополезна работа. По думите му пет австрийски провинции са въвели и съответно задължение.

„Те могат да извършват общественополезна работа“, заяви вътрешният министър в писмена позиция по предложението на Матле.

Сегашните правила позволяват работа след три месеца

В Австрия кандидатите за убежище могат да започнат работа по трудов договор най-рано след изтичането на три месеца. За това е необходимо конкретен работодател да поиска съответния човек, а свободното място да не може да бъде заето от местен работник.

Проверката се извършва от Австрийската служба по заетостта. Така достъпът до пазара на труда не е автоматичен дори след изтичането на тримесечния срок.

Матле защити идеята си с аргумента, че хората, които пристигат законно в Тирол и Австрия, трябва да допринасят за обществото. „Държавата не може постоянно да говори за готовност за работа, а след това да поставя кандидатите за убежище в системата за базова издръжка“, заяви той.

Губернаторът уточни, че с това се отклонява от позицията на федералното ръководство на партията.

Финансовият министър е по-отворен към промяната

Финансовият министър Маркус Мартебауер от Социалдемократическата партия зае по-положителна позиция към предложението. Той подчерта, че и при действащите правила в определени случаи е възможно започване на работа.

„За мен е по-добре хората да са заети и така да се интегрират, отколкото да бездействат някъде“, заяви Мартебауер пред журналисти. Той добави, че условията трябва да бъдат разгледани внимателно, но според него интеграцията чрез работа и образование е от решаващо значение.

Към момента позицията на вътрешното министерство остава, че достъпът до пазара на труда не трябва да бъде разрешаван автоматично от първия ден. Така предложението на Матле не получава подкрепа от ресорния министър, докато финансовият министър настоява, че трудовата заетост може да подпомогне интеграцията.

Източници: orf.at


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    3 0 Отговор
    И?
    Крайно десни ли били?
    Ха!

    15:12 09.11.2026

  • 2 Интересно

    3 0 Отговор
    "За това е необходимо конкретен работодател да поиска съответния човек, а свободното място да не може да бъде заето от местен работник."
    - Кога и в България такъв закон?

    Коментиран от #4

    15:13 09.11.2026

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор
    Играят си с огъня буквално. Рискуват и хирургия по улиците. Дано да греша

    15:13 09.11.2026

  • 4 Луд

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Тогава когато селяните спрът да купуват яица от магазина.Всеки е велик но само за непознати.

    Коментиран от #5

    15:27 09.11.2026

  • 5 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    В наше село един производител си храни прасетата с яйца, но отказва да ги пусне и с цент по-евтино, отколкото са на магазина.

    15:31 09.11.2026

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