Стрелецът в Краков е разполагал с 4 оръжия и 500 патрона

Стрелецът, който на 7 ноември откри огън в центъра на Краков, е разполагал с четири огнестрелни оръжия и най-малко 500 патрона. Това съобщи прокурор Пшемислав Новак, говорител на Националната прокуратура на Полша, по време на пресконференция.
В автомобила на 24-годишния заподозрян и у него са открити две пушки AR-15 и два пистолета. Намерени са и няколкостотин патрона за различните оръжия.„Открити са четири огнестрелни оръжия – две пушки AR-15 и два пистолета, както и няколкостотин патрона“, каза Новак, цитиран от вестник „Факт“.
По думите му количеството боеприпаси е било най-малко 500 патрона, които са могли да бъдат използвани. От прокуратурата все още изясняват кои оръжия са били използвани при самата атака и колко изстрела са произведени.
Шестима загинали при стрелбата в Краков
При нападението на Главния пазарен площад в Краков загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Заподозреният беше прострелян от полицаи при опита му да бъде задържан и откаран в болница. Той почина от раните си на 9 ноември.
Разследването се води срещу вече починалия заподозрян за убийството на шестима души и за опит за убийство на други лица, включително полицаи. Прокуратурата разглежда случая и във връзка с възможен терористичен акт.
Още седем оръжия са открити в дома му
Паралелно с огледите в Краков разследващите претърсиха жилището на семейството на заподозрения в Островец Швентокшиски. Там бяха открити телата на трима души, за които полските власти съобщиха, че са негови близки.
При претърсването са иззети още седем огнестрелни оръжия, боеприпаси, електронни носители и лични записки. Така общият брой на оръжията, свързвани с разследването в Краков и Островец Швентокшиски, достига 11.
Прокуратурата продължава балистичните експертизи, които трябва да установят кои от иззетите оръжия са били използвани при нападението. Разследват се и мотивите за стрелбата, както и обстоятелствата около смъртта на тримата души, открити в жилището.
Източници: fakt.pl, wiadomosci.radiozet.pl, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалко
13:52 09.11.2026
2 Психясъл
13:53 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Перо
Коментиран от #14
13:59 09.11.2026
5 Разбирач
Коментиран от #7
13:59 09.11.2026
6 ехо о о
До коментар #3 от "Хубава поука е това":Нашите власти пазят свинарника
14:00 09.11.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "Разбирач":Kak мислиш ако можеш да мислиш.Накой подстрекавал ли го да убие семейството си
14:05 09.11.2026
8 ЛГБТ терористичен акт
Коментиран от #13
14:06 09.11.2026
9 Даа!
Коментиран от #11
14:07 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #9 от "Даа!":Притежавали са защото са имали частен стрелкови клуб
14:18 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Много Хора
До коментар #4 от "Перо":Коментират
Че Купейките се ражда
Изключително Проззти.
14:34 09.11.2026
15 Браво, Милене!
15:03 09.11.2026