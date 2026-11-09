Стрелецът в Краков е разполагал с 4 оръжия и 500 патрона

Стрелецът, който на 7 ноември откри огън в центъра на Краков, е разполагал с четири огнестрелни оръжия и най-малко 500 патрона. Това съобщи прокурор Пшемислав Новак, говорител на Националната прокуратура на Полша, по време на пресконференция.

В автомобила на 24-годишния заподозрян и у него са открити две пушки AR-15 и два пистолета. Намерени са и няколкостотин патрона за различните оръжия.

„Открити са четири огнестрелни оръжия – две пушки AR-15 и два пистолета, както и няколкостотин патрона“, каза Новак, цитиран от вестник „Факт“.

По думите му количеството боеприпаси е било най-малко 500 патрона, които са могли да бъдат използвани. От прокуратурата все още изясняват кои оръжия са били използвани при самата атака и колко изстрела са произведени.

Шестима загинали при стрелбата в Краков

При нападението на Главния пазарен площад в Краков загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Заподозреният беше прострелян от полицаи при опита му да бъде задържан и откаран в болница. Той почина от раните си на 9 ноември.

Разследването се води срещу вече починалия заподозрян за убийството на шестима души и за опит за убийство на други лица, включително полицаи. Прокуратурата разглежда случая и във връзка с възможен терористичен акт.

Още седем оръжия са открити в дома му

Паралелно с огледите в Краков разследващите претърсиха жилището на семейството на заподозрения в Островец Швентокшиски. Там бяха открити телата на трима души, за които полските власти съобщиха, че са негови близки.

При претърсването са иззети още седем огнестрелни оръжия, боеприпаси, електронни носители и лични записки. Така общият брой на оръжията, свързвани с разследването в Краков и Островец Швентокшиски, достига 11.

Прокуратурата продължава балистичните експертизи, които трябва да установят кои от иззетите оръжия са били използвани при нападението. Разследват се и мотивите за стрелбата, както и обстоятелствата около смъртта на тримата души, открити в жилището.

Източници: fakt.pl, wiadomosci.radiozet.pl, apnews.com