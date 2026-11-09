Новини
Свят »
Полша »
Стрелецът в Краков е разполагал с 4 оръжия и 500 патрона

Стрелецът в Краков е разполагал с 4 оръжия и 500 патрона

9 Ноември, 2026 13:50 1 228 15

  • краков-
  • стрелба-
  • полша-
  • оръжия-
  • национална прокуратура

В автомобила и у 24-годишния заподозрян са открити две пушки AR-15 и два пистолета. Той почина в болница, след като беше прострелян при задържането си

Стрелецът в Краков е разполагал с 4 оръжия и 500 патрона - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелецът, който на 7 ноември откри огън в центъра на Краков, е разполагал с четири огнестрелни оръжия и най-малко 500 патрона. Това съобщи прокурор Пшемислав Новак, говорител на Националната прокуратура на Полша, по време на пресконференция.

В автомобила на 24-годишния заподозрян и у него са открити две пушки AR-15 и два пистолета. Намерени са и няколкостотин патрона за различните оръжия.

„Открити са четири огнестрелни оръжия – две пушки AR-15 и два пистолета, както и няколкостотин патрона“, каза Новак, цитиран от вестник „Факт“.

По думите му количеството боеприпаси е било най-малко 500 патрона, които са могли да бъдат използвани. От прокуратурата все още изясняват кои оръжия са били използвани при самата атака и колко изстрела са произведени.

Шестима загинали при стрелбата в Краков

При нападението на Главния пазарен площад в Краков загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Заподозреният беше прострелян от полицаи при опита му да бъде задържан и откаран в болница. Той почина от раните си на 9 ноември.

Разследването се води срещу вече починалия заподозрян за убийството на шестима души и за опит за убийство на други лица, включително полицаи. Прокуратурата разглежда случая и във връзка с възможен терористичен акт.

Още седем оръжия са открити в дома му

Паралелно с огледите в Краков разследващите претърсиха жилището на семейството на заподозрения в Островец Швентокшиски. Там бяха открити телата на трима души, за които полските власти съобщиха, че са негови близки.

При претърсването са иззети още седем огнестрелни оръжия, боеприпаси, електронни носители и лични записки. Така общият брой на оръжията, свързвани с разследването в Краков и Островец Швентокшиски, достига 11.

Прокуратурата продължава балистичните експертизи, които трябва да установят кои от иззетите оръжия са били използвани при нападението. Разследват се и мотивите за стрелбата, както и обстоятелствата около смъртта на тримата души, открити в жилището.

Източници: fakt.pl, wiadomosci.radiozet.pl, apnews.com


Полша
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалко

    18 0 Отговор
    А е трябвало преди година да мине през нашият парламент за да ги поздрави !!

    13:52 09.11.2026

  • 2 Психясъл

    6 3 Отговор
    Маняк

    13:53 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перо

    24 6 Отговор
    Много хора коментират, че това лице е бил наемник в чуждестранния легион на ционисткия режим в Киев!

    Коментиран от #14

    13:59 09.11.2026

  • 5 Разбирач

    15 3 Отговор
    Отнесъл е в гроба най-важната тайна - имало ли е подстрекателство от някой имащ интерес да се всява хаос в Европа

    Коментиран от #7

    13:59 09.11.2026

  • 6 ехо о о

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хубава поука е това":

    Нашите власти пазят свинарника

    14:00 09.11.2026

  • 7 Соломон

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Разбирач":

    Kak мислиш ако можеш да мислиш.Накой подстрекавал ли го да убие семейството си

    14:05 09.11.2026

  • 8 ЛГБТ терористичен акт

    10 5 Отговор
    защо се не казва, че лицето е представител на прайдовата общност - ЛГБТ?

    Коментиран от #13

    14:06 09.11.2026

  • 9 Даа!

    14 1 Отговор
    Притежавал ,заедно с таткото 11 броя,късоцевни и дългоцевни оръжия. Ами ето го резултата.Но до преди няколко дни,разбрах,че не само български граждани ( при определени изисквания) ,могат да притежават бойно оръжие,Можело и чужденец,да носи и притежава след разрешение от служба КОС.За такова чудо,не бях чел,в никоя друга страна.Защо го посочвам: разстрела на Слави Бинев: единият е чужденец,но със законно протежаван пистолет.Кой друг,освен служба КОС,може да узакони и издаде съответно разрешително?

    Коментиран от #11

    14:07 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Даа!":

    Притежавали са защото са имали частен стрелкови клуб

    14:18 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много Хора

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Коментират

    Че Купейките се ражда

    Изключително Проззти.

    14:34 09.11.2026

  • 15 Браво, Милене!

    0 0 Отговор
    6 пъти "4 оръжия и 500 патрона""

    15:03 09.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания