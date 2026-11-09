Иран: Планът за отваряне на Ормуз за 2 дни остава

Иранското предложение за възстановяване на сигурността и отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни остава на масата и е „най-разумният вариант“ за излизане от кризата. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи на седмичната си пресконференция в Техеран, цитирана от иранската информационна агенция ИРНА.

„Нашето предложение остава най-разумният вариант на масата. То може да проправи път към възстановяване на сигурността в Ормузкия проток и Персийския залив, както и към започване на нов дипломатически процес“, каза Багаеи.

Какво предвижда иранският план

Според иранската позиция протокът може да бъде отворен за търговско корабоплаване в рамките на 48 часа, ако Съединените щати приемат условията на Техеран. Сред тях са прекратяване на американската морска блокада срещу Иран, спиране на военните действия по всички фронтове, размразяване на ирански активи в чужбина и отмяна на санкциите.

Багаеи заяви, че тези условия са част от по-широка седемстепенна инициатива, която впоследствие е била съкратена до формат, изпълним за два дни. Той определи предложението като жест на добра воля и подчерта, че Иран няма да поема едностранни ангажименти.

Посредничеството продължава

„Протокът няма да бъде сигурен, докато Съединените щати продължават действията си срещу Иран“, заяви Есмаил Багаеи.

Иранският говорител каза, че предложението е било предадено чрез посредничеството на Катар. Техеран поддържа контакти и с Пакистан, като оценява усилията на двете държави за възобновяване на дипломатическия процес. Според агенция „Анадолу“ Иран не е представял нов план, а продължава да настоява по вече съществуващото двудневно предложение.

По-ранната версия на инициативата е предвиждала възстановяване на корабоплаването през Ормуз в рамките на една седмица. Сега Иран предлага срокът да бъде съкратен до два дни, но само при изпълнение на поставените от Техеран условия.

Багаеи заяви още, че всички кораби, които преминават през протока, трябва да координират действията си с компетентните ирански власти. Той предупреди Южна Корея да не изпраща военноморски сили за операция по отваряне на водния път, тъй като това според него би усложнило допълнително регионалната обстановка.

Към момента няма данни Съединените щати да са приели условията на Иран. От Техеран заявяват, че следващата стъпка зависи от Вашингтон и от готовността му да изпълни изискванията, свързани с блокадата, санкциите и прекратяването на военните действия.

Източници: irna.com, tasnimnews.ir, aa.com.tr