Европейското превъоръжаване и възходът на крайната десница

Ускореното превъоръжаване на Европа съвпада с нарастваща подкрепа за крайнодесни партии във Франция и Германия. Според анализ на The New York Times, цитиран от РБК, това създава политически риск за плановете на европейските държави да увеличат разходите за отбрана и сигурност.

През 2025 г. страните от НАТО се ангажираха до 2035 г. да насочват общо 5% от брутния си вътрешен продукт към отбрана и свързани със сигурността инвестиции. Предишната цел беше 2% от БВП само за отбрана. Полша вече отделя над 4%, а балтийските държави харчат между 3,4% и 4%. Великобритания планира да достигне 3% до 2030 г.

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Франция, която отделя около 2% от БВП за отбрана, поставя акцент върху укрепването на ядреното си възпиране. Германия в момента харчи между 2% и 3%, но възнамерява до 2029 г. да достигне ниво, приблизително равно на сумата, която Франция и Великобритания отделят за отбрана заедно.

Франция е непосредственият политически риск

Според анализа на американския вестник най-голямо безпокойство предизвиква Франция, където президентските избори се очакват през април 2027 г. Проучванията, цитирани от The New York Times, дават на Марин льо Пен между 35% и 37% на първия тур.

Льо Пен е заявявала, че ще прекрати финансовата помощ за Украйна. Тя е говорила и за възможно излизане на Франция от интегрираната военна структура на НАТО след края на войната в Украйна. Подобна промяна би засегнала както политиката на Париж към Киев, така и ролята на Франция в европейската отбрана.

Победите на „Алтернатива за Германия“

В Германия партията „Алтернатива за Германия“ също увеличава влиянието си. Партията постигна успехи на избори за провинциални парламенти, а през септември стана най-силната политическа сила в провинция Саксония-Анхалт, без да спечели мнозинство за самостоятелно управление.

АдГ заема критична позиция към Европейския съюз и НАТО. Нейни представители твърдят, че санкциите срещу Русия нанасят по-големи щети на Германия, отколкото на руската икономика, и подкрепят възстановяването на доставките на руски газ. Според цитирания анализ популярността на партията може да достигне връх в средата на 30-те години, когато германското превъоръжаване ще бъде близо до завършване.

Сигналите от Вашингтон и Москва

На 6 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви след среща със специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев, че се подготвя мащабно споразумение за сигурност. „Не мога да ви кажа какво точно обсъждахме. Просто казвам, че ще има споразумение. То няма да засяга само Украйна и може да обхване цяла Европа“, заяви Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва все още не разполага с подробности. Той подчерта, че на определен етап разговорът за бъдещата система за сигурност в Европа и за взаимните гаранции между Русия и Украйна няма да може да се води без европейските държави.

Така европейските разходи за отбрана се увеличават едновременно с промяна на политическия баланс в няколко ключови държави. Именно съчетанието между дългосрочното превъоръжаване, изборите във Франция и успехите на АдГ в Германия стои в центъра на опасенията, описани от The New York Times.

Източници: rbc.ru, apnews.com, amp.dw.com