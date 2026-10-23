Руски спътник се доближи опасно до ICEYE-X36

Руският военен спътник „Космос-2612“ е извършил серия от маневри и се е доближил опасно до американския търговски спътник ICEYE-X36, който е част от мрежа за радарно наблюдение на Земята и предоставя космическо разузнаване на военни клиенти, включително на Украйна.

Според Axios на 17 октомври двата апарата са били заснети на около 1,02 километра един от друг от компанията за космическо разузнаване Vantor. Изображението показва руския спътник в непосредствена близост до ICEYE-X36, докато двата обикалят Земята със скорост около 17 000 мили в час.

Данните на компанията за проследяване на космически обекти LeoLabs сочат, че „Космос-2612“ е скъсил дистанцията от близо 400 километра до приблизително 500 метра. Според представители на LeoLabs е възможно разстоянието в отделни моменти да е било и по-малко. Разминаването между оценките се дължи на ограниченията при проследяването на два апарата, които се движат почти синхронно.

Маневрите не са били случайно прелитане

LeoLabs определя движението като „преднамерено приближаване“, но подчертава, че руските намерения остават неясни.

„Това не беше рутинно сближаване или прелитане“, заявява компанията, цитирана от

Според проследяващата фирма „Космос-2612“ първоначално е поддържал позиция на 2-3 километра от ICEYE-X36, след което е преминавал пред и зад американския спътник и е останал в близост за продължителен период. След това руският апарат е започнал контролирано отдалечаване.

Маневрите са изисквали промени във височината, орбиталната равнина и скоростта на руския спътник. Според анализатори това е свързано с разход на ограниченото гориво, с което разполагат космическите апарати. На 18 октомври „Космос-2612“ вече е започнал да се отдалечава от ICEYE-X36.

Сателитна мрежа, свързана с Украйна

ICEYE-X36 е собственост на американското подразделение ICEYE US на финландската компания ICEYE. Апарата използва радар със синтетична апертура, който може да събира изображения независимо от облачността и осветеността.

ICEYE предоставя данни на различни военни клиенти, а Украйна използва космическо разузнаване от компанията от 2022 г. През януари ICEYE обяви ново споразумение с клиент от украинското министерство на отбраната за разширяване на сътрудничеството в областта на космическото разузнаване. Украински представител обаче е заявил пред Axios, че не е ясно дали конкретно ICEYE-X36 подпомага украинските операции.

Други руски спътници от същата група са извършвали маневри в близост до ICEYE-X36 още през май. „Космос-2612“ е един от шестте военни спътника, изведени в орбита през април 2026 г.

Няма данни за повреда

Няма съобщения за физически повреди по ICEYE-X36. ICEYE US заявява, че следи ситуацията и че архитектурата на съзвездието е създадена за непрекъснатост и устойчивост.

„Това изображение показва реалност, отдавна позната на лидерите в сферата на националната сигурност - космосът става все по-оспорвана среда“, заявява пред Axios Дан Смут, главен изпълнителен директор на Vantor. По думите му многократното маневриране на един космически апарат около друг поражда сериозни въпроси за възможностите и намеренията.

Американското министерство на отбраната не е предоставило подробности за случая. Русия също не е направила официален коментар. Според LeoLabs случилото се изисква продължаващо наблюдение, тъй като подобни операции могат да бъдат използвани за разузнаване, демонстрация на възможности или подготовка за намеса в работата на друг спътник.

Източници: axios.com, arstechnica.com