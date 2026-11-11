Медински: Русия ще приеме мир само при нейните условия

Русия ще бъде удовлетворена от преговорите с Украйна едва когато постигне победа и бъде подписано споразумение при руски условия. Това заяви помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация Владимир Медински в интервю за „Вести“.
По думите му Москва и Киев са се приближили до мира, но постигането му зависи от позициите и действията на всички участници в процеса. „Сега много зависи от всички участници. Много зависи от Украйна, от позицията на Съединените щати“, каза Медински, цитиран от „Ведомости“. Той добави, че важна остава и позицията на Европа.
Москва не вижда териториален обмен
Медински заяви, че не вижда възможност Русия и Украйна да си разменят територии. По този въпрос той представи позицията на Москва, според която териториалните въпроси не могат да бъдат решени чрез взаимни отстъпки.
Ръководителят на руската делегация каза още, че зоната за сигурност, която Русия свързва със защитата на своите пригранични райони, ще продължи да се разширява. Той не посочи конкретни граници или срокове за това разширяване.
Изявлението идва на фона на руските твърдения, че създаването на такава зона в украинските области Сумска и Харковска е част от военните цели на Москва. В руски официални изявления разширяването ѝ се обвързва с предотвратяване на атаки срещу руска територия.
Диалогът ще продължи
Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ се проведоха на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Главната тема беше бъдещата система за сигурност в Европа. След срещите Медински заяви, че страните са обменили позиции и са намерили взаимно разбиране по някои въпроси, но по други разминаванията остават.
"На света е нужна нова, съвременна, обновена система за сигурност, справедлива и не за сметка на отделни държави. Над това ще работим", каза той
По думите му диалогът ще продължи, но конкретните детайли няма да бъдат огласявани, преди да бъдат постигнати окончателни договорености. Той определи американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като активни участници, насочени към постигането на резултат.
Единственият обявен конкретен резултат от срещите е принципното споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници между Русия и Украйна. Медински съобщи, че руската делегация е работила целенасочено по хуманитарния въпрос, но броят на участниците и сроковете за обмена ще бъдат обявени допълнително.
Така заявеното от Медински приближаване към мира не означава постигнато мирно споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен, а Москва продължава да поставя като условие договореностите да отразяват нейните позиции.
Източници: vesti.ru, vedomosti.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ачо
Коментиран от #15, #18, #21, #23, #28, #40, #45, #49, #56, #76, #91
17:43 11.11.2026
2 Справедлив
Коментиран от #22, #63, #118
17:44 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ачо
Коментиран от #26, #112
17:44 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дипломат
Коментиран от #12, #37, #64, #68
17:46 11.11.2026
7 Атина Палада
Коментиран от #10, #17, #47, #72
17:47 11.11.2026
8 Илияна
17:48 11.11.2026
9 Браво
17:49 11.11.2026
10 Николай
До коментар #7 от "Атина Палада":Едно е да кажеш,второ да можеш,трето и четвърто,да го направиш!
Коментиран от #16
17:49 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баварец
До коментар #6 от "Дипломат":Като Москвич!
Коментиран от #97
17:50 11.11.2026
13 Медински
Коментиран от #27
17:51 11.11.2026
14 Димо
Коментиран от #31
17:52 11.11.2026
15 Така е
До коментар #1 от "Ачо":Не са футювци като нас..
ох бензина поскъпна, ох сиренето не става, ох еврото, ох политиците.. ох демокрацията..
Не заслужаваме свободата..
Коментиран от #52
17:52 11.11.2026
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Николай":Русия даде избор на европейските петроханци. Или подписвайте при нашите условия или на фронта! Кое не е ясно?
Коментиран от #20, #24, #39, #102
17:53 11.11.2026
17 Едно врабче
До коментар #7 от "Атина Палада":ли ти каза?
17:54 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Наглост
Коментиран от #104
17:55 11.11.2026
20 Кога
До коментар #16 от "Атина Палада":са искали европейци на фронта,че не съм разбрал?
Коментиран от #33, #53
17:55 11.11.2026
21 Сульооо
До коментар #1 от "Ачо":Докато си чакаш началния старт поне не драскай глупости.
17:55 11.11.2026
22 Може.може
До коментар #2 от "Справедлив":ама на куков ден
17:57 11.11.2026
23 2554
До коментар #1 от "Ачо":Освен шапката, си свалил и гащ.те.
17:57 11.11.2026
24 Рютер
До коментар #16 от "Атина Палада":Само да кажат,веднага ще изпратим!
Коментиран от #48
17:57 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Може и друго
До коментар #4 от "Ачо":да свалиш пред блатните
Коментиран от #36
17:58 11.11.2026
27 Така,така
До коментар #13 от "Медински":И до последния военен завод
17:58 11.11.2026
28 Сваляй
До коментар #1 от "Ачо":И гащата сваляй
17:58 11.11.2026
29 Пампаец
Коментиран от #32, #50
17:59 11.11.2026
30 В превод
18:00 11.11.2026
31 Чакам един
До коментар #14 от "Димо":Примерен план как точно това ще стане....скоро..зеления обеща за 60 дена Москва на колене а сега напира за спиране на огъня
18:01 11.11.2026
32 Как къде
До коментар #29 от "Пампаец":в Лисабон,след седмица!
18:01 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 СърПичук
18:02 11.11.2026
35 Хехехехехехехе
18:02 11.11.2026
36 Ачо
До коментар #26 от "Може и друго":Аз съм подготвен почистен и намазан чакам братишките
18:02 11.11.2026
37 Дипломата от класа
До коментар #6 от "Дипломат":калашник може ли да държи?Като го гледаш!
18:03 11.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хахахаха
18:06 11.11.2026
42 Ха сега де...
Коментиран от #60
18:07 11.11.2026
43 Мурзик
До коментар #39 от "Мурзик":Имах предвид 130-140 милиона.
18:07 11.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ясно е ,че
До коментар #1 от "Ачо":руски 💩яд.
18:07 11.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ехааааа
До коментар #7 от "Атина Палада":Ами Русия много неща каза за пет години. Някое от тях да се случило?
18:08 11.11.2026
48 Атина Палада
До коментар #24 от "Рютер":Кой ще изпратите бре? Вашите шкембелии,дето им викате армия са заети да потушават европейските празненства по площадите на европейските градове:)) гранатите ви са за празнуващите европейци по площадите в Европа..
Коментиран от #84, #89
18:08 11.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахахаха
До коментар #29 от "Пампаец":Понеже много пишеш за Аллах, да ти напомня че в раша живеят повече мюсюлмани от колкото в целия ЕС.
18:09 11.11.2026
51 И ко стана ся
18:10 11.11.2026
52 А бе
До коментар #15 от "Така е":И копейките искат да ги дундуракт,ама не им се получи
18:10 11.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Обективен
Сега да ги видим еврорибералите какви ще ги мъдрят.Колкото повече отлагат,толкова повече условията се влошават.
Тричането тепърва предстои,което ще рече не само крайбрежните градове.
18:11 11.11.2026
56 Така е
До коментар #1 от "Ачо":Няма по големи нагляри от блатарите.
18:11 11.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Българин
18:14 11.11.2026
59 Много учуден
Коментиран от #65, #69
18:14 11.11.2026
60 В международен
До коментар #42 от "Ха сега де...":План Европа изчезва. Няма я никаква. Чака в кулуарите неканена. Няма адекватни политици, дипломати. Направо се преврыщта в украйна.
18:15 11.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Така ни учеха на Руски език
Лекция във военната академия. Преподавателят диктува и едновременно с това записва на дъската:
- Новият танк може да работи при плюс 50 и при минус 50 градуса по Целзий...
В този момент се чува звънецът за междучасието. По време на почивката един от студентите дописва към -50 още една нула.
Връща се полковникът и гледайки дъската, повтаря:
- И така, новият танк работи при температури от плюс 50 до минус 500 градуса по Целзий...
Студентът вдига ръка:
- Другарю полковник, физиката не познава толкова ниски температури!
- Няма значение! Този танк е секретен и физиката, естествено, още нищо не знае!
18:16 11.11.2026
63 На приказки
До коментар #2 от "Справедлив":и баба може ,ама фашистите с хиляди вече 5 години гинат в Донбас
18:16 11.11.2026
64 А бе
До коментар #6 от "Дипломат":Този е историк,но е много далече от дипломацията.Дипломация с ултиматуми не се прави.
18:17 11.11.2026
65 Вече 5 години
До коментар #59 от "Много учуден":не могат да вземат 20% от Донбас .😂
18:17 11.11.2026
66 Атина Паладa
18:18 11.11.2026
67 Хахахахаххаа
Коментиран от #74
18:18 11.11.2026
68 Муухахахахаха
До коментар #6 от "Дипломат":Ниските нива му се възхищават????
18:18 11.11.2026
69 Украйнци
До коментар #59 от "Много учуден":В момента минират киев с фекалии
Коментиран от #71
18:19 11.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 А бре
До коментар #7 от "Атина Палада":Атинчо,дори и да се спазят тези условим мир няма да има бре.Целите на Русия са други,не е само Украйна.
Коментиран от #88
18:21 11.11.2026
73 Гост
18:21 11.11.2026
74 Соломон
До коментар #67 от "Хахахахаххаа":А докато чакат да им се получи един самолет с екипажа даде фира.И един вертолет КА 52 е свален от самолет Миг 31. А в момента над Омск е като във филма Зарево на Драва
18:21 11.11.2026
75 Забелязал
18:22 11.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Така е
Немска народна мъдрост от Втората световна война
Коментиран от #92, #96
18:22 11.11.2026
78 Бисмарк
18:23 11.11.2026
79 Тити
Коментиран от #83, #95
18:23 11.11.2026
80 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
18:25 11.11.2026
81 руски банан 🍌
18:25 11.11.2026
82 И ние българите
18:26 11.11.2026
83 А ПОСЛЕ
До коментар #79 от "Тити":Какво ще стане?
18:26 11.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Естествено....
За пореден път съм възхитен от американците , за пореден път ще се нагрухат с кинти от конфликт , който са предизвикали , накиснали са други да плащат и са се измъкнали по бели чорапки.
18:28 11.11.2026
87 Естествено че
18:28 11.11.2026
88 Атина Палада
До коментар #72 от "А бре":Ама тя Украйна изобщо не влиза в целите на Русия! Това го пиша още от самото начало на войната в Украйна! Украйна е само територията на която се води конфликта! А западняците винаги воюват с чуждо пушечно месо.Затова казвам,че мир ще има само при условията на Русия! Условията на Запада са ясни..подчинение на Русия!
18:28 11.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА ЩЕ ИМА
18:29 11.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Атина Палада
До коментар #77 от "Така е":Вярно е :) заради тоя пиян екипаж,настъпи бейби бума в Германия след ВСВ:)
Коментиран от #101
18:30 11.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Хубава работа ама руска!
18:31 11.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Така е
До коментар #77 от "Така е":Казал изпадналият германец
18:33 11.11.2026
97 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Баварец":ами на магистралата алекото беше успяло да отбие и спре без катастрофира
18:33 11.11.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Къде е
Няма го в Украйна
18:34 11.11.2026
100 Македонка
18:35 11.11.2026
101 И ти май
До коментар #92 от "Атина Палада":си потомство набор 1945...
18:35 11.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Каква победа?
18:38 11.11.2026
104 Може,може,
До коментар #19 от "Наглост":който може да те бие,той командва парада!
18:40 11.11.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Сeлянин
18:45 11.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Бате Георги
18:48 11.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 стоян
До коментар #4 от "Ачо":До 4 ком - другар а тоя лаф чул ли си ,, куче дето лае не хапе ,,- рузнаците много лаят ама ще изгорят тая зима рафинериите им- за 9 дни 8 запалени рафинерии
18:52 11.11.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Мъдрецът
До коментар #110 от "ПОМНЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ИСТИНАТА":Руските генерали апсурд да му търсят отговорност на Путин! Нали точно те го лъжат. Опитай да съчиниш нещо друго!
18:54 11.11.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 КЪСОКРАК ДЪРТАК
АКО СПРЕ ВОЙНАТА
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.
19:02 11.11.2026
117 Вишис
19:02 11.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
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