Медински: Русия ще приеме мир само при нейните условия

Русия ще бъде удовлетворена от преговорите с Украйна едва когато постигне победа и бъде подписано споразумение при руски условия. Това заяви помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация Владимир Медински в интервю за „Вести“.

По думите му Москва и Киев са се приближили до мира, но постигането му зависи от позициите и действията на всички участници в процеса. „Сега много зависи от всички участници. Много зависи от Украйна, от позицията на Съединените щати“, каза Медински, цитиран от „Ведомости“. Той добави, че важна остава и позицията на Европа.

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Москва не вижда териториален обмен

Медински заяви, че не вижда възможност Русия и Украйна да си разменят територии. По този въпрос той представи позицията на Москва, според която териториалните въпроси не могат да бъдат решени чрез взаимни отстъпки.

Ръководителят на руската делегация каза още, че зоната за сигурност, която Русия свързва със защитата на своите пригранични райони, ще продължи да се разширява. Той не посочи конкретни граници или срокове за това разширяване.

Изявлението идва на фона на руските твърдения, че създаването на такава зона в украинските области Сумска и Харковска е част от военните цели на Москва. В руски официални изявления разширяването ѝ се обвързва с предотвратяване на атаки срещу руска територия.

Диалогът ще продължи

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ се проведоха на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Главната тема беше бъдещата система за сигурност в Европа. След срещите Медински заяви, че страните са обменили позиции и са намерили взаимно разбиране по някои въпроси, но по други разминаванията остават.

"На света е нужна нова, съвременна, обновена система за сигурност, справедлива и не за сметка на отделни държави. Над това ще работим", каза той

По думите му диалогът ще продължи, но конкретните детайли няма да бъдат огласявани, преди да бъдат постигнати окончателни договорености. Той определи американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като активни участници, насочени към постигането на резултат.

Единственият обявен конкретен резултат от срещите е принципното споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници между Русия и Украйна. Медински съобщи, че руската делегация е работила целенасочено по хуманитарния въпрос, но броят на участниците и сроковете за обмена ще бъдат обявени допълнително.

Така заявеното от Медински приближаване към мира не означава постигнато мирно споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен, а Москва продължава да поставя като условие договореностите да отразяват нейните позиции.

Източници: vesti.ru, vedomosti.ru, rbc.ru