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Медински: Русия ще приеме мир само при нейните условия
  Тема: Украйна

Медински: Русия ще приеме мир само при нейните условия

11 Ноември, 2026 17:40 2 515 122

  • владимир медински-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • абу даби

Ръководителят на руската делегация заяви, че Москва не вижда възможност за размяна на територии и че зоната за сигурност ще се разширява

Медински: Русия ще приеме мир само при нейните условия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия ще бъде удовлетворена от преговорите с Украйна едва когато постигне победа и бъде подписано споразумение при руски условия. Това заяви помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация Владимир Медински в интервю за „Вести“.

По думите му Москва и Киев са се приближили до мира, но постигането му зависи от позициите и действията на всички участници в процеса. „Сега много зависи от всички участници. Много зависи от Украйна, от позицията на Съединените щати“, каза Медински, цитиран от „Ведомости“. Той добави, че важна остава и позицията на Европа.

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Москва не вижда териториален обмен

Медински заяви, че не вижда възможност Русия и Украйна да си разменят територии. По този въпрос той представи позицията на Москва, според която териториалните въпроси не могат да бъдат решени чрез взаимни отстъпки.

Ръководителят на руската делегация каза още, че зоната за сигурност, която Русия свързва със защитата на своите пригранични райони, ще продължи да се разширява. Той не посочи конкретни граници или срокове за това разширяване.

Изявлението идва на фона на руските твърдения, че създаването на такава зона в украинските области Сумска и Харковска е част от военните цели на Москва. В руски официални изявления разширяването ѝ се обвързва с предотвратяване на атаки срещу руска територия.

Диалогът ще продължи

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ се проведоха на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Главната тема беше бъдещата система за сигурност в Европа. След срещите Медински заяви, че страните са обменили позиции и са намерили взаимно разбиране по някои въпроси, но по други разминаванията остават.

"На света е нужна нова, съвременна, обновена система за сигурност, справедлива и не за сметка на отделни държави. Над това ще работим", каза той

По думите му диалогът ще продължи, но конкретните детайли няма да бъдат огласявани, преди да бъдат постигнати окончателни договорености. Той определи американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като активни участници, насочени към постигането на резултат.

Единственият обявен конкретен резултат от срещите е принципното споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници между Русия и Украйна. Медински съобщи, че руската делегация е работила целенасочено по хуманитарния въпрос, но броят на участниците и сроковете за обмена ще бъдат обявени допълнително.

Така заявеното от Медински приближаване към мира не означава постигнато мирно споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен, а Москва продължава да поставя като условие договореностите да отразяват нейните позиции.

Източници: vesti.ru, vedomosti.ru, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ачо

    84 121 Отговор
    Свалям шапка на Руснаците/Тази евролибвеална сган само по този начин

    Коментиран от #15, #18, #21, #23, #28, #40, #45, #49, #56, #76, #91

    17:43 11.11.2026

  • 2 Справедлив

    63 98 Отговор
    Това ми хареса, така трябва да бъде и ще бъде. Амин!!!

    Коментиран от #22, #63, #118

    17:44 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ачо

    52 78 Отговор
    свалям шапка на Руснаците/Само така ще оправят Европа

    Коментиран от #26, #112

    17:44 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дипломат

    41 24 Отговор
    От Класа !!!

    Коментиран от #12, #37, #64, #68

    17:46 11.11.2026

  • 7 Атина Палада

    67 29 Отговор
    Че то и врабчетата разбраха,че мир само при условията на Русия! Който не е съгласен....на фронта! Русия ясно каза,че ще постигне своето по един или друг начин..Т.е с дипломация или чрез сила! Това е положението! Ако понитата не са съгласни ,да взимат пушките и да заминават за фронта в Украйна.

    Коментиран от #10, #17, #47, #72

    17:47 11.11.2026

  • 8 Илияна

    22 14 Отговор
    Приемаме!

    17:48 11.11.2026

  • 9 Браво

    40 19 Отговор
    Браво Ашколсун

    17:49 11.11.2026

  • 10 Николай

    39 22 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Едно е да кажеш,второ да можеш,трето и четвърто,да го направиш!

    Коментиран от #16

    17:49 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баварец

    14 20 Отговор

    До коментар #6 от "Дипломат":

    Като Москвич!

    Коментиран от #97

    17:50 11.11.2026

  • 13 Медински

    26 25 Отговор
    До последната рафинерия!

    Коментиран от #27

    17:51 11.11.2026

  • 14 Димо

    31 51 Отговор
    Ще види Москва много скоро, от къде изгрява слънцето! По най-болезнения начин кремълската шайка ще си плати за всички зверства!

    Коментиран от #31

    17:52 11.11.2026

  • 15 Така е

    31 12 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    Не са футювци като нас..
    ох бензина поскъпна, ох сиренето не става, ох еврото, ох политиците.. ох демокрацията..
    Не заслужаваме свободата..

    Коментиран от #52

    17:52 11.11.2026

  • 16 Атина Палада

    36 24 Отговор

    До коментар #10 от "Николай":

    Русия даде избор на европейските петроханци. Или подписвайте при нашите условия или на фронта! Кое не е ясно?

    Коментиран от #20, #24, #39, #102

    17:53 11.11.2026

  • 17 Едно врабче

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    ли ти каза?

    17:54 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наглост

    14 20 Отговор
    характерна за тях, и не може те да определят система за сигурност

    Коментиран от #104

    17:55 11.11.2026

  • 20 Кога

    17 9 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    са искали европейци на фронта,че не съм разбрал?

    Коментиран от #33, #53

    17:55 11.11.2026

  • 21 Сульооо

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    Докато си чакаш началния старт поне не драскай глупости.

    17:55 11.11.2026

  • 22 Може.може

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Справедлив":

    ама на куков ден

    17:57 11.11.2026

  • 23 2554

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    Освен шапката, си свалил и гащ.те.

    17:57 11.11.2026

  • 24 Рютер

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Само да кажат,веднага ще изпратим!

    Коментиран от #48

    17:57 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Може и друго

    11 15 Отговор

    До коментар #4 от "Ачо":

    да свалиш пред блатните

    Коментиран от #36

    17:58 11.11.2026

  • 27 Така,така

    13 5 Отговор

    До коментар #13 от "Медински":

    И до последния военен завод

    17:58 11.11.2026

  • 28 Сваляй

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    И гащата сваляй

    17:58 11.11.2026

  • 29 Пампаец

    22 23 Отговор
    Явно най сетне руснаците запрегнаха и тръгнаха . Сега въпросът е къде ще се спре руската лавина ! ЕС приемат бюджет от почти 1 трилион Евро за 2027 година . Както е тръгнало , ако послушат Мерц , може и 200 милиарда евро да изхарчат за Украйна . Как ще оцеляват тогава в ЕС местните аборигени , един Госппод и един Аллах знаят .

    Коментиран от #32, #50

    17:59 11.11.2026

  • 30 В превод

    31 19 Отговор
    Фашистите на Кремъл изобщо не се интересуват от мира в Украйна .

    18:00 11.11.2026

  • 31 Чакам един

    15 26 Отговор

    До коментар #14 от "Димо":

    Примерен план как точно това ще стане....скоро..зеления обеща за 60 дена Москва на колене а сега напира за спиране на огъня

    18:01 11.11.2026

  • 32 Как къде

    11 8 Отговор

    До коментар #29 от "Пампаец":

    в Лисабон,след седмица!

    18:01 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 СърПичук

    14 13 Отговор
    Като ви нулират петрол има бизнес, следва гражданска война, тогава ще се молите за Мир, но не за руски мир а за Украински!

    18:02 11.11.2026

  • 35 Хехехехехехехе

    13 8 Отговор
    Тия ги направиха за смях ама продължават да се дъхат.

    18:02 11.11.2026

  • 36 Ачо

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "Може и друго":

    Аз съм подготвен почистен и намазан чакам братишките

    18:02 11.11.2026

  • 37 Дипломата от класа

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дипломат":

    калашник може ли да държи?Като го гледаш!

    18:03 11.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахаха

    13 12 Отговор
    Ами значи не са готови да преговарят. Нали това пиша отдавна. При преговори се правят отстъпки, а рашаните не са готови на това. За това трябва да се натисне до край кремълската хунта.

    18:06 11.11.2026

  • 42 Ха сега де...

    13 15 Отговор
    С други думи докато Русия предлага (по точно налага) условията, което по никакъв начин не може да се нарече преговори, мир няма да има. Добрата новина е, че Русия все повече губи позиции в личен и международен план, но до последно ще се опитва да налга своите условия за да не изглежда слаба, което няма как да го обясни на обикновените руснаци. Колкото до Путин, той не се интерсува нито от победата, нито от жертвите, нито даже от войната. На него му е дстатъчно цял свят да говори за него независимо дали е добро или лошо и го получава.

    Коментиран от #60

    18:07 11.11.2026

  • 43 Мурзик

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мурзик":

    Имах предвид 130-140 милиона.

    18:07 11.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ясно е ,че

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    руски 💩яд.

    18:07 11.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ехааааа

    17 9 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Ами Русия много неща каза за пет години. Някое от тях да се случило?

    18:08 11.11.2026

  • 48 Атина Палада

    8 11 Отговор

    До коментар #24 от "Рютер":

    Кой ще изпратите бре? Вашите шкембелии,дето им викате армия са заети да потушават европейските празненства по площадите на европейските градове:)) гранатите ви са за празнуващите европейци по площадите в Европа..

    Коментиран от #84, #89

    18:08 11.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахаха

    12 6 Отговор

    До коментар #29 от "Пампаец":

    Понеже много пишеш за Аллах, да ти напомня че в раша живеят повече мюсюлмани от колкото в целия ЕС.

    18:09 11.11.2026

  • 51 И ко стана ся

    12 8 Отговор
    Руския мир нещо закъса!

    18:10 11.11.2026

  • 52 А бе

    12 6 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    И копейките искат да ги дундуракт,ама не им се получи

    18:10 11.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Обективен

    9 10 Отговор
    Ся,написах го преди два дни Медински и Рябков взети заедно,значи мир при руските условия.
    Сега да ги видим еврорибералите какви ще ги мъдрят.Колкото повече отлагат,толкова повече условията се влошават.
    Тричането тепърва предстои,което ще рече не само крайбрежните градове.

    18:11 11.11.2026

  • 56 Така е

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    Няма по големи нагляри от блатарите.

    18:11 11.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    8 4 Отговор
    Мир може да има само според устава на ООН. Всичко друго е продължаваща война.

    18:14 11.11.2026

  • 59 Много учуден

    12 10 Отговор
    Щом Медински не вижда териториален обмен с Украйна,украинците ще си вземат каквото им трябва.

    Коментиран от #65, #69

    18:14 11.11.2026

  • 60 В международен

    6 13 Отговор

    До коментар #42 от "Ха сега де...":

    План Европа изчезва. Няма я никаква. Чака в кулуарите неканена. Няма адекватни политици, дипломати. Направо се преврыщта в украйна.

    18:15 11.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Така ни учеха на Руски език

    7 4 Отговор
    по времето на СССР:
    Лекция във военната академия. Преподавателят диктува и едновременно с това записва на дъската:
    - Новият танк може да работи при плюс 50 и при минус 50 градуса по Целзий...
    В този момент се чува звънецът за междучасието. По време на почивката един от студентите дописва към -50 още една нула.
    Връща се полковникът и гледайки дъската, повтаря:
    - И така, новият танк работи при температури от плюс 50 до минус 500 градуса по Целзий...
    Студентът вдига ръка:
    - Другарю полковник, физиката не познава толкова ниски температури!
    - Няма значение! Този танк е секретен и физиката, естествено, още нищо не знае!

    18:16 11.11.2026

  • 63 На приказки

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Справедлив":

    и баба може ,ама фашистите с хиляди вече 5 години гинат в Донбас

    18:16 11.11.2026

  • 64 А бе

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дипломат":

    Този е историк,но е много далече от дипломацията.Дипломация с ултиматуми не се прави.

    18:17 11.11.2026

  • 65 Вече 5 години

    15 2 Отговор

    До коментар #59 от "Много учуден":

    не могат да вземат 20% от Донбас .😂

    18:17 11.11.2026

  • 66 Атина Паладa

    9 3 Отговор
    Тоя на снимката мяза малко на др.менгиме.

    18:18 11.11.2026

  • 67 Хахахахаххаа

    8 3 Отговор
    Абе тия нали щяха да разделят света, кво реве тоя, май нещо не му се е получило?

    Коментиран от #74

    18:18 11.11.2026

  • 68 Муухахахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дипломат":

    Ниските нива му се възхищават????

    18:18 11.11.2026

  • 69 Украйнци

    5 12 Отговор

    До коментар #59 от "Много учуден":

    В момента минират киев с фекалии

    Коментиран от #71

    18:19 11.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 А бре

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Атинчо,дори и да се спазят тези условим мир няма да има бре.Целите на Русия са други,не е само Украйна.

    Коментиран от #88

    18:21 11.11.2026

  • 73 Гост

    8 4 Отговор
    На вниманието на проруските таракани...да коментираме ли повече, кой не иска мир..

    18:21 11.11.2026

  • 74 Соломон

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахахаххаа":

    А докато чакат да им се получи един самолет с екипажа даде фира.И един вертолет КА 52 е свален от самолет Миг 31. А в момента над Омск е като във филма Зарево на Драва

    18:21 11.11.2026

  • 75 Забелязал

    13 3 Отговор
    Този е кyx като шефа си в бункера .

    18:22 11.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Така е

    9 4 Отговор
    "Не е страшен руския танк, а пияният му екипаж."
    Немска народна мъдрост от Втората световна война

    Коментиран от #92, #96

    18:22 11.11.2026

  • 78 Бисмарк

    3 4 Отговор
    - Аз казах ли ви?

    18:23 11.11.2026

  • 79 Тити

    10 5 Отговор
    Явно рашистите са решили Земенски да им подпали всички заводи и там където се преработва нефта.

    Коментиран от #83, #95

    18:23 11.11.2026

  • 80 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    7 3 Отговор
    Че мирните условия се определят от победителя.

    18:25 11.11.2026

  • 81 руски банан 🍌

    8 3 Отговор
    От самото начало беше ясно, че тези "преговори" са обречени на провал. Край на войната, дори само примирие означава край за бункерния владетел.

    18:25 11.11.2026

  • 82 И ние българите

    3 5 Отговор
    приеме мир само при руските условия. Пълна демилитаризация и денацификация

    18:26 11.11.2026

  • 83 А ПОСЛЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Тити":

    Какво ще стане?

    18:26 11.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Естествено....

    3 6 Отговор
    ...победителят определя условията, а какво мислят коалицията на же-лаещите е без значение.
    За пореден път съм възхитен от американците , за пореден път ще се нагрухат с кинти от конфликт , който са предизвикали , накиснали са други да плащат и са се измъкнали по бели чорапки.

    18:28 11.11.2026

  • 87 Естествено че

    4 6 Отговор
    конкретните детайли няма да бъдат огласявани. На Зеленски трябва да му се спести унижението все пак

    18:28 11.11.2026

  • 88 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #72 от "А бре":

    Ама тя Украйна изобщо не влиза в целите на Русия! Това го пиша още от самото начало на войната в Украйна! Украйна е само територията на която се води конфликта! А западняците винаги воюват с чуждо пушечно месо.Затова казвам,че мир ще има само при условията на Русия! Условията на Запада са ясни..подчинение на Русия!

    18:28 11.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА ЩЕ ИМА

    3 6 Отговор
    Съществено отражение върху новофашистка Европа.

    18:29 11.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "Така е":

    Вярно е :) заради тоя пиян екипаж,настъпи бейби бума в Германия след ВСВ:)

    Коментиран от #101

    18:30 11.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хубава работа ама руска!

    6 1 Отговор
    Защо му давате гласност на тоя гнycар, като ги дpънка несвързани! Важна била позицията на Европа и останалите, но щяла да бъде наложена руската позиция. Всички в Кремъл са толкова нагли и yмни!

    18:31 11.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Така е":

    Казал изпадналият германец

    18:33 11.11.2026

  • 97 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Баварец":

    ами на магистралата алекото беше успяло да отбие и спре без катастрофира

    18:33 11.11.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Къде е

    3 5 Отговор
    Наркоизродът?
    Няма го в Украйна

    18:34 11.11.2026

  • 100 Македонка

    4 3 Отговор
    "През 1885 г. Аксаков пише в статия във вестник „Русь” думите, изразяващи концепцията на руския панславизъм: „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!"

    18:35 11.11.2026

  • 101 И ти май

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Атина Палада":

    си потомство набор 1945...

    18:35 11.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Каква победа?

    5 2 Отговор
    Русия= световен терорист номер 1, в Кремъл са по-безмилостни в методите си на изнудване от талибаните. Дори талибаните не поставят такива условия - само нашето ще е или няма да спрем да убиваме. Един от главните поводи да бъде взета на прицел от Кремъл и убита руската журналистка Анна Политковская, цитирани в интервю с дъщеря й- е бил, че е разследвала "руските зверства над цивилни в Чечня". И ако беше жива, продължава тя- щеше да разследва и тези в Украйна. Затова я убиха.

    18:38 11.11.2026

  • 104 Може,може,

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Наглост":

    който може да те бие,той командва парада!

    18:40 11.11.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Сeлянин

    4 1 Отговор
    Ще маже ли руснака масълце на лебеца зимъска или само сол и чубрица? Зле е палажението! Китайският опит ще ги научи да откриват оцелели зърна в кравешките торти!

    18:45 11.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Бате Георги

    5 2 Отговор
    Никакви преговори и мир не искат тия, пари и оръжие за Украйна трябват, това е положението.

    18:48 11.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ачо":

    До 4 ком - другар а тоя лаф чул ли си ,, куче дето лае не хапе ,,- рузнаците много лаят ама ще изгорят тая зима рафинериите им- за 9 дни 8 запалени рафинерии

    18:52 11.11.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Мъдрецът

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "ПОМНЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ИСТИНАТА":

    Руските генерали апсурд да му търсят отговорност на Путин! Нали точно те го лъжат. Опитай да съчиниш нещо друго!

    18:54 11.11.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 КЪСОКРАК ДЪРТАК

    0 0 Отговор
    С ВИСОКИ ТОКЧЕТА.:

    АКО СПРЕ ВОЙНАТА

    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.

    19:02 11.11.2026

  • 117 Вишис

    1 0 Отговор
    Какво нещо голямо, глобално и ново ни докара от Абу Даба Ду Тръндю миротвореца? Някой видя ли?

    19:02 11.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

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