Двама пострадаха при руска атака с дронове в Киев

Двама души са пострадали при руска атака с дронове срещу Киев. Повредена е частна жилищна къща в Оболонския район на украинската столица.
„В Оболонския район в резултат на вражески удар е повредена частна жилищна къща. Пострадали са двама души“, съобщи Киевската градска военна администрация.
Информацията е публикувана от „Украинската правда“ в сутрешните часове. Към момента не са посочени подробности за състоянието на пострадалите, нито се съобщава за други жертви или поражения.
Източници: pravda.com.ua
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1 Антирашист 4775
07:02 24.10.2026