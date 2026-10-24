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Двама пострадаха при руска атака с дронове в Киев
  Тема: Украйна

Двама пострадаха при руска атака с дронове в Киев

24 Октомври, 2026 06:43 367 1

  • киев-
  • атака с дронове-
  • оболонски район-
  • русия-
  • украйна

Повредена е частна жилищна къща в Оболонския район на украинската столица. Подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени

Двама пострадаха при руска атака с дронове в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при руска атака с дронове срещу Киев. Повредена е частна жилищна къща в Оболонския район на украинската столица.

„В Оболонския район в резултат на вражески удар е повредена частна жилищна къща. Пострадали са двама души“, съобщи Киевската градска военна администрация.

Информацията е публикувана от „Украинската правда“ в сутрешните часове. Към момента не са посочени подробности за състоянието на пострадалите, нито се съобщава за други жертви или поражения.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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