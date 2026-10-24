Двама пострадаха при руска атака с дронове в Киев

Двама души са пострадали при руска атака с дронове срещу Киев. Повредена е частна жилищна къща в Оболонския район на украинската столица.

„В Оболонския район в резултат на вражески удар е повредена частна жилищна къща. Пострадали са двама души“, съобщи Киевската градска военна администрация.

Информацията е публикувана от „Украинската правда“ в сутрешните часове. Към момента не са посочени подробности за състоянието на пострадалите, нито се съобщава за други жертви или поражения.

Източници: pravda.com.ua