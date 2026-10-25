Хаос в Барселона: 128 арестувани, сред тях 73 непълнолетни

128 души са арестувани в Барселона след прояви на вандализъм, увреждане на обществено имущество и грабежи по време на неразрешена демонстрация в центъра на града. Сред задържаните са 73 непълнолетни, съобщи каталунската полиция, цитирана от Франс прес.
Групи млади хора, много от които облечени изцяло в черно, са се събрали на голям площад в центъра на Барселона. Впоследствие част от тях са тичали по улиците и са нападали търговски обекти. Видеоклипове от безредиците показват щети по магазини и обществена собственост. Полицията уточнява, че демонстрацията не е била предварително заявена пред властите.
„В момента изготвяме официалните доклади, които ще бъдат изпратени до прокуратурата за непълнолетни, както и до съответния съд за пълнолетните“, заяви Силвия Ката, висша служителка на каталунската полиция.
По думите ѝ само двама от арестуваните са имали предишни криминални прояви. При сблъсъците са ранени 15 служители на реда. Ката определи случилото се като „насилие без никаква причина“ и каза, че властите анализират профилите на задържаните.
Според Ката участниците са били „напълно неорганизирани“, но са координирали действията си чрез социалните мрежи. Тя не посочи конкретна организация, която да стои зад безредиците.
Полицията разчисти лагери в Лисабон и Порто
Същата нощ португалската полиция е извършила операции срещу палаткови лагери на активисти за жилищни права в Лисабон и Порто. В съобщение полицията посочва, че след изчерпването на възможностите за диалог са били арестувани 31 души за неподчинение и са премахнати 171 съоръжения.
Според полицията при операциите са пострадали 11 души - осем цивилни и трима полицаи. Организаторите на движението, цитирани от португалската преса, съобщават за 37 пострадали, предимно в Лисабон. Разминаването в данните не е изяснено.
Протестите в Португалия са свързани с недоволство от високите жилищни разходи. Подобен палатков лагер има от месец и на площад в центъра на Мадрид.
Източници: thelocal.es, portugalresident.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цяла
15:33 25.10.2026
2 Соваж бейби
15:33 25.10.2026
3 Вижте сега
Коментиран от #12
15:34 25.10.2026
4 Управляващите в
Париж Рим Барселона Португалия и изборите в Германия. То не остана нещо което да не гори и протестира
Коментиран от #10
15:40 25.10.2026
5 Робот
Коментиран от #6
15:41 25.10.2026
6 Общ работник
До коментар #5 от "Робот":Така е но тълпата ще се измори в даден момент и ще бъде назначен друг след маркон който ще тушира напрежението и ще пробват с лекото “подобряване” на живота на хората по малки данъци и прочие финтове ако не успеят някой друг вечерен час или нова пландемия със спиране на тока в цели региони , какво ще правят протестиращите когато храната свърши също е интересно
Коментиран от #9, #17
15:46 25.10.2026
7 Пич
Европейските граждани виждат нещата като - всяка седмица, по сто милиарда!!!
15:51 25.10.2026
8 Абе ,
15:52 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 23-ти пакет
15:56 25.10.2026
12 мдаа
До коментар #3 от "Вижте сега":За да има домашно възпитание, трябва да има семейство. В последните 30 години правителствата в Европа направиха и невъзможното, за да съсипят семейството, а то е изключително важна част от тъканта на обществото. Дори там, където семейства са останали, то родителите са заети с работа по 10-12 часа, за да набавят необходимите средства за оцеляване на децата, време за възпитание няма. В същото време бе потъпкана и религията, която е важна част от възпитанието на децата. Предстои виновниците да понесат последиците от поколението, което израсна при условията на водените от тях политики. Деца, възпитани на улицата или в училища, в които вместо да ги учат да бъдат почтени хора ги карат да се чудят от кой пол са, нямат задръжките на възпитаните в добри семейства и училища деца. Лошото е, че не само управляващите, но и всички ние търпим последиците от безумието, което европейските лидери сътвориха.
16:00 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Частна република България
16:03 25.10.2026
15 Добре че българската младеж е тъпа
16:04 25.10.2026
16 Кво общо пък въобще има
16:07 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Испанските Емирства
16:11 25.10.2026