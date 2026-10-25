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Хаос в Барселона: 128 арестувани, сред тях 73 непълнолетни

Хаос в Барселона: 128 арестувани, сред тях 73 непълнолетни

25 Октомври, 2026 15:28 1 011 18

  • барселона-
  • каталунска полиция-
  • арести-
  • демонстрация-
  • жилищни протести

Сред задържаните са 73 непълнолетни, а 15 служители на реда са ранени. Каталунската полиция подготвя материалите за прокуратурата и съда

Хаос в Барселона: 128 арестувани, сред тях 73 непълнолетни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

128 души са арестувани в Барселона след прояви на вандализъм, увреждане на обществено имущество и грабежи по време на неразрешена демонстрация в центъра на града. Сред задържаните са 73 непълнолетни, съобщи каталунската полиция, цитирана от Франс прес.

Групи млади хора, много от които облечени изцяло в черно, са се събрали на голям площад в центъра на Барселона. Впоследствие част от тях са тичали по улиците и са нападали търговски обекти. Видеоклипове от безредиците показват щети по магазини и обществена собственост. Полицията уточнява, че демонстрацията не е била предварително заявена пред властите.

„В момента изготвяме официалните доклади, които ще бъдат изпратени до прокуратурата за непълнолетни, както и до съответния съд за пълнолетните“, заяви Силвия Ката, висша служителка на каталунската полиция.

По думите ѝ само двама от арестуваните са имали предишни криминални прояви. При сблъсъците са ранени 15 служители на реда. Ката определи случилото се като „насилие без никаква причина“ и каза, че властите анализират профилите на задържаните.

Според Ката участниците са били „напълно неорганизирани“, но са координирали действията си чрез социалните мрежи. Тя не посочи конкретна организация, която да стои зад безредиците.

Полицията разчисти лагери в Лисабон и Порто

Същата нощ португалската полиция е извършила операции срещу палаткови лагери на активисти за жилищни права в Лисабон и Порто. В съобщение полицията посочва, че след изчерпването на възможностите за диалог са били арестувани 31 души за неподчинение и са премахнати 171 съоръжения.

Според полицията при операциите са пострадали 11 души - осем цивилни и трима полицаи. Организаторите на движението, цитирани от португалската преса, съобщават за 37 пострадали, предимно в Лисабон. Разминаването в данните не е изяснено.

Протестите в Португалия са свързани с недоволство от високите жилищни разходи. Подобен палатков лагер има от месец и на площад в центъра на Мадрид.

Източници: thelocal.es, portugalresident.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Цяла

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    15:33 25.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    9 2 Отговор
    Да попитам защо няма пояснение от коя националност са ?Да не са като френските от гетата с знамена на Палестина и Алжир ?

    15:33 25.10.2026

  • 3 Вижте сега

    8 3 Отговор
    Една позната женичка тръбеше гръмогласно по социалните мрежи , че нямало никаква нужда от църквата , понеже семейното възпитание било напълно достатъчно ! Та ето, това са продукти на семейно възпитание !

    Коментиран от #12

    15:34 25.10.2026

  • 4 Управляващите в

    15 0 Отговор
    Брюксел за дълбоко вътрешно обезпокоени от
    Париж Рим Барселона Португалия и изборите в Германия. То не остана нещо което да не гори и протестира

    Коментиран от #10

    15:40 25.10.2026

  • 5 Робот

    13 1 Отговор
    Франция. 5-ти ноември не е просто протест, а проверка дали шепотът вече не е стихнал. Това, което стана сега, беше само загрявката. На 5-ти няма да има молби, а юмруци, които търсят чука. И чукът ще стане по-силен, защото земеделците ще изкарат машините. Машините произвеждат все повече, но олигархията взима парите и скоро ще сложи цена и на въздуха, защото само той остана безплатен. А образованието? Болонската система не те учи как е направен часовникът, а само да питаш колко е часът. Произвежда глупаци, които не търсят корена на проблема, а само бързото хапче за туширане на болката. От Римската империя насам начинът на мислене е същият – същата алчност, разврат и войни. Променили сме само инструментите: от кон на кола, от копие на танк, от пощальон на смартфон. Това не е еволюция, а по-бърз път към унищожение. Истинската еволюция е, когато инструментите променят човешкото поведение и начина на мислене към по-добро. На 5-ти ноември ще има хора, които са гладни, ядосани и вече не са глупаци. Защото когато джобът е празен, магазините са препълнени, а умът е просветен, човекът взима чука. Стената ще падне. Не защото ни чува, а защото чукът е по-силен от тухлите.

    Коментиран от #6

    15:41 25.10.2026

  • 6 Общ работник

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Така е но тълпата ще се измори в даден момент и ще бъде назначен друг след маркон който ще тушира напрежението и ще пробват с лекото “подобряване” на живота на хората по малки данъци и прочие финтове ако не успеят някой друг вечерен час или нова пландемия със спиране на тока в цели региони , какво ще правят протестиращите когато храната свърши също е интересно

    Коментиран от #9, #17

    15:46 25.10.2026

  • 7 Пич

    10 1 Отговор
    Мисля, че протестиращите са крайно възмутени от недостатъчното количество пари, които Европа дава на Украйна!!!
    Европейските граждани виждат нещата като - всяка седмица, по сто милиарда!!!

    15:51 25.10.2026

  • 8 Абе ,

    10 0 Отговор
    тия руснаци и Барселона подпалиха ... Фонлайнар да им забрани да притежават запалки ...

    15:52 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 23-ти пакет

    4 0 Отговор
    Видимо санкциите работят.

    15:56 25.10.2026

  • 12 мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вижте сега":

    За да има домашно възпитание, трябва да има семейство. В последните 30 години правителствата в Европа направиха и невъзможното, за да съсипят семейството, а то е изключително важна част от тъканта на обществото. Дори там, където семейства са останали, то родителите са заети с работа по 10-12 часа, за да набавят необходимите средства за оцеляване на децата, време за възпитание няма. В същото време бе потъпкана и религията, която е важна част от възпитанието на децата. Предстои виновниците да понесат последиците от поколението, което израсна при условията на водените от тях политики. Деца, възпитани на улицата или в училища, в които вместо да ги учат да бъдат почтени хора ги карат да се чудят от кой пол са, нямат задръжките на възпитаните в добри семейства и училища деца. Лошото е, че не само управляващите, но и всички ние търпим последиците от безумието, което европейските лидери сътвориха.

    16:00 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Частна република България

    0 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже,защо в цяла Европа на протестите пеят ,,,КАТЮША,,. Това ли ще е новия европейски химн?

    16:03 25.10.2026

  • 15 Добре че българската младеж е тъпа

    1 0 Отговор
    И единствено "данък девидент" върху 0 не иска да плаща. Истинска атшантическа гордост са ни децата

    16:04 25.10.2026

  • 16 Кво общо пък въобще има

    1 0 Отговор
    Барселона с Европа ? Я веднага европейците да си ходят

    16:07 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Испанските Емирства

    1 0 Отговор
    е крайно време да получат автономия и свобода

    16:11 25.10.2026

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