Хаос в Барселона: 128 арестувани, сред тях 73 непълнолетни

128 души са арестувани в Барселона след прояви на вандализъм, увреждане на обществено имущество и грабежи по време на неразрешена демонстрация в центъра на града. Сред задържаните са 73 непълнолетни, съобщи каталунската полиция, цитирана от Франс прес.

Групи млади хора, много от които облечени изцяло в черно, са се събрали на голям площад в центъра на Барселона. Впоследствие част от тях са тичали по улиците и са нападали търговски обекти. Видеоклипове от безредиците показват щети по магазини и обществена собственост. Полицията уточнява, че демонстрацията не е била предварително заявена пред властите.

„В момента изготвяме официалните доклади, които ще бъдат изпратени до прокуратурата за непълнолетни, както и до съответния съд за пълнолетните“, заяви Силвия Ката, висша служителка на каталунската полиция.

По думите ѝ само двама от арестуваните са имали предишни криминални прояви. При сблъсъците са ранени 15 служители на реда. Ката определи случилото се като „насилие без никаква причина“ и каза, че властите анализират профилите на задържаните.

Според Ката участниците са били „напълно неорганизирани“, но са координирали действията си чрез социалните мрежи. Тя не посочи конкретна организация, която да стои зад безредиците.

Полицията разчисти лагери в Лисабон и Порто

Същата нощ португалската полиция е извършила операции срещу палаткови лагери на активисти за жилищни права в Лисабон и Порто. В съобщение полицията посочва, че след изчерпването на възможностите за диалог са били арестувани 31 души за неподчинение и са премахнати 171 съоръжения.

Според полицията при операциите са пострадали 11 души - осем цивилни и трима полицаи. Организаторите на движението, цитирани от португалската преса, съобщават за 37 пострадали, предимно в Лисабон. Разминаването в данните не е изяснено.

Протестите в Португалия са свързани с недоволство от високите жилищни разходи. Подобен палатков лагер има от месец и на площад в центъра на Мадрид.

Източници: thelocal.es, portugalresident.com