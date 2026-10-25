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Тръмп: Тристранните разговори за Украйна ще са скоро
  Тема: Украйна

Тръмп: Тристранните разговори за Украйна ще са скоро

25 Октомври, 2026 18:51 521 8

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • тристранни разговори-
  • мирни преговори

Американският президент не посочи дата, но заяви, че Русия и Украйна искат да постигнат споразумение. Разговори на ниво преговарящи се очакват през първата половина на ноември

Тръмп: Тристранните разговори за Украйна ще са скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна ще се проведат „сравнително скоро“, заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. Той не посочи конкретна дата, място или равнището, на което ще се проведе срещата.

„Те ще се състоят сравнително скоро“, отговори Тръмп, когато беше попитан за плановете за разговори между трите държави. Американският президент добави, че според него Русия и Украйна искат да постигнат споразумение.

„И двете страни искат да сключат сделка“, каза Доналд Тръмп.

Подготовка за среща през ноември

Изявлението на Тръмп идва след серия сигнали от Киев и Москва за възможно възобновяване на преговорите. На 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна подкрепя американското предложение за тристранни разговори на ниво преговарящи. По думите му срещата трябва да се състои възможно най-скоро, за предпочитане не по-късно от началото на ноември.

Русия също е изразила принципна готовност за възобновяване на формата. След срещата между американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин съветникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че Москва е готова да поднови разговорите след средата на ноември.

На 23 октомври Зеленски заяви, че представители на Украйна, Русия и САЩ са се договорили да се срещнат на техническо ниво през първата половина на ноември. Като възможно място беше посочен Абу Даби. Украинският президент каза още, че очаква след разговорите на ниво преговарящи да бъде обсъдена и среща на лидерите.

Окончателните параметри още не са обявени

Към момента няма публично потвърдени окончателни дата, място и състав на делегациите. Не е ясно и дали думите на Тръмп се отнасят до разговори между представители на трите държави, или до среща на самите лидери.

В последните дни американската администрация засили дипломатическите контакти с Киев и Москва. Уиткоф разговаря със Зеленски в Норвегия, а след това се срещна с Путин в Санкт Петербург. Според Ройтерс Зеленски е потвърдил, че Киев иска да обсъди ключовите въпроси за прекратяване на войната в тристранен формат.

Заявлението на Тръмп показва, че Вашингтон очаква процесът да продължи в кратки срокове, но конкретният график и дневният ред все още не са публично представени.

Източници: transcripts.cnn.com, investing.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    5 0 Отговор
    Ми то се вижда че капитулацията е почти фактическа ама щом още преговори , ам добре..!

    18:57 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Американският милиардер и

    4 0 Отговор
    и главен изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск се страхува от удари по сателити на Starlink. Мъск e споделил това в своята социална мрежа X. Русия е заявила официално установи ли, че Украйна използва Starlink за нападение дълбоко в Руска територия сателитите на САЩ ще бъдат унищожени.

    19:02 25.10.2026

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Зелю ще иде с джиесема, за да има какво да прави, докато Путин и Тръмп говорят...

    19:02 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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