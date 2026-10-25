Тръмп: Тристранните разговори за Украйна ще са скоро

Тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна ще се проведат „сравнително скоро“, заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. Той не посочи конкретна дата, място или равнището, на което ще се проведе срещата.

„Те ще се състоят сравнително скоро“, отговори Тръмп, когато беше попитан за плановете за разговори между трите държави. Американският президент добави, че според него Русия и Украйна искат да постигнат споразумение.

Подготовка за среща през ноември

„И двете страни искат да сключат сделка“, каза Доналд Тръмп.

Изявлението на Тръмп идва след серия сигнали от Киев и Москва за възможно възобновяване на преговорите. На 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна подкрепя американското предложение за тристранни разговори на ниво преговарящи. По думите му срещата трябва да се състои възможно най-скоро, за предпочитане не по-късно от началото на ноември.

Русия също е изразила принципна готовност за възобновяване на формата. След срещата между американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин съветникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че Москва е готова да поднови разговорите след средата на ноември.

На 23 октомври Зеленски заяви, че представители на Украйна, Русия и САЩ са се договорили да се срещнат на техническо ниво през първата половина на ноември. Като възможно място беше посочен Абу Даби. Украинският президент каза още, че очаква след разговорите на ниво преговарящи да бъде обсъдена и среща на лидерите.

Окончателните параметри още не са обявени

Към момента няма публично потвърдени окончателни дата, място и състав на делегациите. Не е ясно и дали думите на Тръмп се отнасят до разговори между представители на трите държави, или до среща на самите лидери.

В последните дни американската администрация засили дипломатическите контакти с Киев и Москва. Уиткоф разговаря със Зеленски в Норвегия, а след това се срещна с Путин в Санкт Петербург. Според Ройтерс Зеленски е потвърдил, че Киев иска да обсъди ключовите въпроси за прекратяване на войната в тристранен формат.

Заявлението на Тръмп показва, че Вашингтон очаква процесът да продължи в кратки срокове, но конкретният график и дневният ред все още не са публично представени.

Източници: transcripts.cnn.com, investing.com, apnews.com