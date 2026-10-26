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Калин Джорджеску може да излезе под съдебен надзор

Калин Джорджеску може да излезе под съдебен надзор

26 Октомври, 2026 17:57 652 5

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Букурещкият трибунал отказа да удължи ареста му с още 30 дни. Решението може да бъде обжалвано от DIICOT

Калин Джорджеску може да излезе под съдебен надзор - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Букурещкият трибунал отказа да удължи с още 30 дни предварителното задържане на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и постанови той да бъде поставен под съдебен надзор за 60 дни. Мярката ще влезе в сила, ако решението стане окончателно. DIICOT може да го обжалва.

До произнасянето по евентуалната жалба Джорджеску остава в Централния арест в Букурещ. Настоящият срок на предварителното му задържане изтича на 29 октомври. Той е в ареста от 29 септември, след като Апелативният съд в Букурещ уважи искането на прокурорите за задържане под стража.

Делото за измама за 1,1 милиона евро

Джорджеску е обвиняем по дело за измама на бизнесмен при сделка с благородни метали. Според обвинението от бизнесмена е поискана гаранция от 1 милион евро, за да получи кредитна линия от 6 милиона евро. 100 000 евро от сумата е трябвало да бъдат използвани за финансиране на президентската кампания на Джорджеску.

След това бизнесменът е убеден да преведе още 100 000 евро с обещанието, че кредитната линия може да бъде увеличена до 15 милиона евро. Заемът не е получен, а общо 1,1 милиона евро не са му възстановени. Данните са част от твърденията по разследването и не представляват установена с окончателна присъда вина.

На 13 октомври Букурещкият трибунал първоначално замени предварителния арест с домашен арест. DIICOT обжалва, а на 23 октомври Апелативният съд в Букурещ постанови Джорджеску да остане в ареста. Именно след това прокуратурата поиска ново удължаване на мярката с 30 дни.

Още две наказателни производства

След задържането срещу Джорджеску са образувани още две наказателни производства. Едното е свързано с твърдение, че е поръчал проверка на вилата си за евентуално поставени от разследващите органи записващи устройства.

Второто производство е за предполагаем легионерски поздрав, отправен пред църква в Буфтя. По случая Джорджеску е бил разпитан, а твърдението се проверява от прокуратурата. Той се ползва с презумпцията за невиновност по всички производства.

Джорджеску спечели първия тур на президентските избори в Румъния през 2024 г., но Конституционният съд анулира изборите. Ако решението за съдебен надзор бъде потвърдено, той ще напусне ареста и ще остане под ограниченията, определени от съда, за срок от 60 дни.

Източници: news.bg, romania-insider.com, euronews.ro


Румъния
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