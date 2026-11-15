„Мосад“ е похитил ирански генерали заради изчезналия преди 40 години Рон Арад

Израелската разузнавателна служба „Мосад“ е похитила двама ирански генерали и ги е разпитвала за съдбата на изчезналия през 1986 г. израелски летец Рон Арад. Това твърди разследване на „Ню Йорк таймс“, цитирано от РБК. Операциите са били предприети въпреки липсата на доказателства, че Иран е участвал в изчезването на Арад.

Арад изчезва през октомври 1986 г., след като катапултира над Южен Ливан. Той е пленен от шиитската групировка „Амал“, а Израел дълго време поддържа версията, че по-късно е бил предаден на Иран.

Генералът, изчезнал в Истанбул

През декември 2006 г. в Истанбул изчезва генерал Алиреза Аскари, бивш заместник-министър на отбраната на Иран, който е имал връзки с ръководството на „Хизбула“. Трима бивши американски служители, работили с Израел, са заявили пред „Ню Йорк таймс“, че Аскари е бил отвлечен от агенти на „Мосад“ и е бил разпитван в продължение на седмици за евентуална връзка с изчезването на Арад.

По думите на един от събеседниците генералът е бил разпитван на борда на кораб, след което е бил убит, а тялото му е било изхвърлено в Черно море. Тези твърдения не са потвърдени официално от Израел. Според разследването разпитите не са дали информация, която да свърже Аскари с изчезването на летеца.

Операцията в Дамаск

През септември 2021 г. израелски агенти отвличат в Дамаск генерал Абдула Сабери, ветеран от Корпуса на стражите на ислямската революция. Според описанието на операцията агенти, преоблечени като товаро-разтоварни работници, го залавят по време на сутрешен крос, поставят го в кашон от хладилник и го извеждат с бял микробус.

Сабери е отведен в Израел за разпит, а след продължително задържане е оставен на улица в Йоханесбург, Южна Африка. По-късно той заявява, че е бил подложен на изтезания. Ирански представители твърдят, че въпросите към генерала са били свързани единствено с Арад.

Тогавашният директор на „Мосад“ Давид Барнеа определя операцията като „смела и дръзка“, но признава, че тя е завършила с провал. „Мосад“ не е отговорил публично на въпросите на „Ню Йорк таймс“ за разкритията.

Израелските оценки се променят

Една от основите на иранската версия е разказът на Мустафа Дирани, ръководител на службата за сигурност на „Амал“, който е отвлечен от Израел през 1994 г. Той твърди, че бойци на Корпуса на стражите са отвели Арад в Иран. Доказателства в подкрепа на тази версия обаче не са открити.

Секретен доклад на Иран и „Хизбула“ от 2004 г. заключава, че Арад е починал през 1988 г. в ливанското село Наби-Чит и вероятно е бил погребан там. През 2006 г. проверка на „Шин Бет“ стига до извода, че съобщенията за пребиваването му в Иран са били погрешни.

„Стигнахме до извода, че всички съобщения и основаните на тях оценки, според които Рон Арад в някакъв момент е бил предаден на Иран или се е озовал там, са били погрешни“, казва бившият директор на службата Ювал Дискин.

До сходна оценка стига и докладът от 2016 г. на Ави Кало, бивш ръководител на израелското военно звено за издирване на изчезнали военнослужещи. Въпреки това израелските операции, свързани с Иран, продължават. При неотдавнашно търсене на останките на Арад в гробището на Наби-Чит такива не са открити. Израелските власти сега смятат, че летецът най-вероятно е загинал в Ливан, а издирването му продължава.

Източници: rbc.ru, nytimes.com, timesofisrael.com