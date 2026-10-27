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ООН: Ударите по енергетиката на Украйна са престъпления срещу човечеството
  Тема: Украйна

ООН: Ударите по енергетиката на Украйна са престъпления срещу човечеството

27 Октомври, 2026 03:22 568 16

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  • войната в украйна

Комисията свързва атаките с държавна политика за лишаване на украинците от ток, отопление, вода и газ. Нови прекъсвания на електрозахранването са отчетени в шест области

ООН: Ударите по енергетиката на Украйна са престъпления срещу човечеството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Систематичните руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна представляват престъпления срещу човечеството, заключи Независимата международна комисия на ООН за разследване на събитията в Украйна. Според комисията атаките са били част от държавна политика, насочена към лишаване на цивилното население от електричество и други жизненоважни услуги.

Разследването обхваща последиците от ударите от есента на 2022 г., като специално внимание е отделено на зимата на 2025–2026 г. Комисията посочва, че честотата, интензивността и географският обхват на атаките са се увеличавали. „Милиони цивилни са били лишени за продължителни периоди от електричество, отопление, вода и газ“, се посочва в представените констатации.

През миналата зима температурите в Украйна са падали до минус 21 градуса. В тези условия прекъсванията на топлоснабдяването и електричеството са засегнали най-тежко възрастните хора и хората с ограничена подвижност. Комисията отчита, че повредите по енергийните обекти са нарушили и достъпа до вода и други основни услуги.

Комисията посочва държавна политика

Оценката на комисията е, че руските командири са осъзнавали жизненото значение на топлоснабдителните обекти за цивилното население. На тази основа умишлените удари по гражданска инфраструктура са определени и като военни престъпления.

Комисията на ООН вече е установявала нарушения на международното хуманитарно право при руски атаки срещу цивилни обекти и е посочвала, че системният характер и мащабът на действията могат да достигнат прага на престъпления срещу човечеството. Новата оценка се отнася конкретно до последиците от атаките срещу енергийната инфраструктура през разглеждания период.

Нови прекъсвания в шест украински области

На 26 октомври „Укренерго“ съобщи за нови прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Черниговска, Харковска и Сумска област след руски атаки. Това подчертава продължаващия натиск върху енергийната система в началото на новия отоплителен сезон.

В същия ден Русия нанесе балистичен удар по Киев. Според украинските власти един човек е загинал, а 10 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че са необходими средства за унищожаване на пусковите установки на руските балистични ракети. „Това би било най-ефективният начин за спасяване на човешки животи“, каза той.

Боевете продължават по целия фронт

Украинският Генерален щаб отчете 185 бойни сблъсъка на 26 октомври. По негови данни руските сили са нанесли 48 авиационни удара, хвърлили са 155 управляеми авиобомби, използвали са 6385 дрона камикадзе и са извършили 2007 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

Най-много руски атаки са отчетени на Покровското направление – 25, и на Константиновското – 20. Сражения са водени още по Южно-Слобожанското, Купянското, Лиманското, Славянското, Александровското и Гуляйполското направление.

Източници: epravda.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неееее.

    3 2 Отговор
    Путин каза че всичко е ОК.
    Тръмп забрани на Земенски да удря енергийни мишени, не на Путин.
    Значи всичко е точно.

    Коментиран от #14

    03:26 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евронюз

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е вярно":

    Но комент.

    03:33 27.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    И ВТОРАТА СВЕТОВНА НАЦИТАТА СА ПИСАЛИ ТАКА СРЕЩУ СССР
    .....
    И ВСИЧКО Е ПРИКЛЮЧИЛО В НЮРБЕРГ ...

    Коментиран от #9

    03:33 27.10.2026

  • 9 Втората световна?

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Молотов-Рибентроп.

    Коментиран от #11

    03:34 27.10.2026

  • 10 Само срещу Украйна е престъпление

    6 0 Отговор
    Срещу другите енергетики не е!
    Това е свръх гениално!
    О О НЕЕЕЕЕ!

    03:43 27.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Втората световна?":

    САЛФЕТКАТА НА ЧЪРЧИЛ
    ....
    Процентно споразумение или Срещата с процентите е неформално споразумение между премиерите на Съветския съюз Йосиф Сталин и на Великобритания Уинстън Чърчил за определяне на сферите на влияние в Югоизточна Европа след края на Втората световна война.
    ...
    То е постигнато по време на Московската конференция на 9 октомври 1944 г. По време на среща със Сталин Чърчил предлага Съветският съюз да има 90% влияние в Румъния и 75% в България, Великобритания да има 90% влияние в Гърция, а в Югославия и Унгария влиянията да са по 50%, а Сталин одобрява по принцип предложението, поставяйки отметка с молив.123456 На следващия ден, 10 октомври, външните министри Вячеслав Молотов и Антъни Идън продължават да преговарят по споразумението, изменяйки стойностите за България и Унгария на 80% съветско влияние.

    03:44 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами що не почнат

    6 0 Отговор
    От Майдана? 8-те милиарда от сащ вкарани в покрайна да се "ускори там демокрацията", след това Майдан-ръководен от САЩ с насилствен преврат на властта. Сред това 2 май 2014-та г. погроми в Одеса и изгорени живи около 70 демонстранти в дома на профсъюзите. Сред това Турчинов, назначен от пучистите за нов министър на отбраната изпрати армията на покрайна да "възпитава източна укра на слава украине" и да забрават за руски език. Е, убиха 14 000 цивилни, за което даже има и доклад на ООН. И тогава 2022 г Русия се намеси. А двата договора за мир, Минск 1 и Минск 2? Западналите ги подписаха с цел да заблудят Русия и да подготвят укра за война с нея... И всичко това според западналите си е "хуманно" и "приемливо"?

    03:49 27.10.2026

  • 14 Ами САЩ могат

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неееее.":

    Тази война е тяхна. Без разузнаването, без определяне на целите, без спътниците на Мъск да се водят дроновете към целите , без участието на колониите на САЩ, Германия и др т.н. евро натовци, укра е фалирала за 1 седмица. Зеленото и останалите там покрайнци са чисти редници в тази война - разходен материал. САЩ определят всичко.

    03:54 27.10.2026

  • 15 Вижда се

    4 0 Отговор
    Оон е американско НПО, подкрепящо възродения от Запада фашизъм!

    04:00 27.10.2026

  • 16 Хмм

    2 0 Отговор
    а по енергетиката на Русия какво е, героизъм?

    04:34 27.10.2026

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