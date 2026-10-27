ООН: Ударите по енергетиката на Украйна са престъпления срещу човечеството

Систематичните руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна представляват престъпления срещу човечеството, заключи Независимата международна комисия на ООН за разследване на събитията в Украйна. Според комисията атаките са били част от държавна политика, насочена към лишаване на цивилното население от електричество и други жизненоважни услуги.

Разследването обхваща последиците от ударите от есента на 2022 г., като специално внимание е отделено на зимата на 2025–2026 г. Комисията посочва, че честотата, интензивността и географският обхват на атаките са се увеличавали. „Милиони цивилни са били лишени за продължителни периоди от електричество, отопление, вода и газ“, се посочва в представените констатации.

През миналата зима температурите в Украйна са падали до минус 21 градуса. В тези условия прекъсванията на топлоснабдяването и електричеството са засегнали най-тежко възрастните хора и хората с ограничена подвижност. Комисията отчита, че повредите по енергийните обекти са нарушили и достъпа до вода и други основни услуги.

Комисията посочва държавна политика

Оценката на комисията е, че руските командири са осъзнавали жизненото значение на топлоснабдителните обекти за цивилното население. На тази основа умишлените удари по гражданска инфраструктура са определени и като военни престъпления.

Комисията на ООН вече е установявала нарушения на международното хуманитарно право при руски атаки срещу цивилни обекти и е посочвала, че системният характер и мащабът на действията могат да достигнат прага на престъпления срещу човечеството. Новата оценка се отнася конкретно до последиците от атаките срещу енергийната инфраструктура през разглеждания период.

Нови прекъсвания в шест украински области

На 26 октомври „Укренерго“ съобщи за нови прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Черниговска, Харковска и Сумска област след руски атаки. Това подчертава продължаващия натиск върху енергийната система в началото на новия отоплителен сезон.

В същия ден Русия нанесе балистичен удар по Киев. Според украинските власти един човек е загинал, а 10 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че са необходими средства за унищожаване на пусковите установки на руските балистични ракети. „Това би било най-ефективният начин за спасяване на човешки животи“, каза той.

Боевете продължават по целия фронт

Украинският Генерален щаб отчете 185 бойни сблъсъка на 26 октомври. По негови данни руските сили са нанесли 48 авиационни удара, хвърлили са 155 управляеми авиобомби, използвали са 6385 дрона камикадзе и са извършили 2007 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

Най-много руски атаки са отчетени на Покровското направление – 25, и на Константиновското – 20. Сражения са водени още по Южно-Слобожанското, Купянското, Лиманското, Славянското, Александровското и Гуляйполското направление.

Източници: epravda.com.ua, pravda.com.ua