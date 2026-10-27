Тръмп иска Атлантическият океан да стане „Американски океан“

Доналд Тръмп предложи Атлантическият океан да бъде преименуван на „Американски океан“. Президентът на САЩ направи изявлението на предизборен митинг в Коринт, щата Мисисипи, където подкрепяше републиканските кандидати преди междинните избори за Конгреса.

„Мисля за Атлантическия океан – нека го наречем „Американски океан“. Европа ще бъде във възторг“, каза Тръмп пред привържениците си.

Той свърза идеята с вече извършените от администрацията му преименувания на Мексиканския залив и езерото Онтарио. Във федералната употреба на Съединените щати Мексиканският залив беше заменен с „Американски залив“, а езерото Онтарио – с „Езеро Америка“.

Реката остава неизвестна

Президентът не посочи коя река обмисля да преименува. В изказването си в Мисисипи той подчерта, че името на река Мисисипи няма да бъде променяно.

„Обещавам, че никога няма да променя името на Мисисипи“, заяви Тръмп.

На по-ранен митинг Тръмп спомена и река Хъдсън като възможен вариант, но не обяви официално предложение. На 21 октомври той каза, че вероятно ще се откаже от идеята за ново име на океан, след като по думите му е разговарял със Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google.

„Океаните са различни. Те обхващат много държави“, разказа Тръмп, представяйки реакцията на Пичай. Тогава президентът добави, че може да бъде запазено името Атлантически океан. В последвалото му изказване в Мисисипи обаче идеята за „Американски океан“ отново беше поставена публично.

Решенията за Мексиканския залив и езерото Онтарио задължават американските федерални институции да използват новите названия, но не променят автоматично международната употреба на географските имена.

Така към момента „Американски океан“ остава предложение на Тръмп, а не официално установено географско название.

Източници: apnews.com, content.rollcall.com, abcnews.com