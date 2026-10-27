САЩ и Канада обсъждат сделка за митата преди изборите

Съединените щати и Канада работят по споразумение за облекчаване на американските мита върху канадската стомана и автомобилите, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два американски и четири канадски източника. Разговорите са възобновени, след като преговорите между двете страни се провалиха през август.

Обсъжданите мерки засягат митата, наложени по раздел 232 от американското търговско законодателство. Те включват до 50% върху канадската стомана и 25% върху автомобилите. Един от канадските източници е заявил, че споразумение може да бъде постигнато преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Американските източници обаче посочват, че администрацията на Доналд Тръмп настоява Канада да направи допълнителни отстъпки.

Карни: Вашингтон се приближава към канадската позиция

Канадският премиер Марк Карни потвърди, че разговорите са се активизирали, но определи промяната като ограничена. „Доколкото е постигнат напредък, той е защото Съединените щати се приближават към нашата позиция“, каза Карни пред журналисти.

Офисът на канадския министър, отговарящ за търговията със САЩ, Доминик Льоблан, заяви, че Отава остава в конструктивен диалог с Вашингтон и е готова да работи добросъвестно за отношения, които зачитат интересите на Канада. От американска страна преговорите се водят основно от министъра на търговията Хауърд Лътник, тъй като именно неговото ведомство администрира митата по раздел 232.

Сделката остава несигурна

През август разговорите се провалиха заради различия, сред които и въпросът дали тарифното облекчение да обхване средните и тежките превозни средства, важни за канадските заводи. Американските автомобилни производители настояваха за намаляване на първоначално наложените 25-процентни мита, които увеличават разходите за превоз на автомобили и части през границата.

Тръмп вече е заявил, че митата върху стоманата и автомобилите от Канада могат да бъдат увеличени до 50% от 1 януари 2027 г. В същото време в края на миналата седмица той премахна 50-процентните тарифи върху част от канадските селскостопански и горски продукти. Според Ройтерс това решение може да облекчи бизнеса в щата Мейн, където търговските отношения с Канада са важен въпрос.

Пред Асошиейтед прес Карни заяви, че Канада е готова да възобнови преговорите, ако Вашингтон подхожда добросъвестно, но е готова да изчака месеци или дори смяна на американската администрация, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. На въпрос дали сделка може да има преди изборите, той отговори: „Това зависи от Съединените щати. Те са малко трудни за предвиждане.“

Доналд Тръмп заяви на предизборен митинг, че Канада е готова да направи значителни отстъпки и че спорът ще бъде решен „много скоро“, но не посочи конкретни параметри или дата. Така към момента се обсъжда възможно ограничено споразумение за стоманата и автомобилите, без потвърден окончателен текст.

Източници: uk.marketscreener.com, apnews.com