Тръмп: Примирието с Иран беше загуба на време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи краткото примирие с Иран като „загуба на време“ по време на предизборен митинг в Коринт, Мисисипи. Той заяви, че Вашингтон не е имал избор да започне военните действия и че войната ще приключи „много скоро“.

„Това трябваше да бъде направено много отдавна“, каза Тръмп пред свои поддръжници, без да посочи конкретен срок за край на конфликта. Изявлението беше направено на 26 октомври, дни преди междинните избори за Конгреса в САЩ, насрочени за 3 ноември.

Примирието се разпадна след кратък период

По данни на Асошиейтед прес става дума за договореното през юни примирие между САЩ и Иран. Споразумението бързо се разпадна, без да постигне заявените цели, сред които започване на преговори за ядрената програма на Техеран.

„Направихме едно малко примирие, което никога не ми е харесвало особено. Мислех, че е загуба на време“, заяви Тръмп. По думите му САЩ са се съгласили на паузата, за да бъдат пропуснати няколко кораба през Ормузкия проток.

„Искаме да бъдем добри, но според мен това беше загуба на време“, добави американският президент.

Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Ормузкият проток се превърна в един от основните спорни въпроси във войната. След началото на бойните действия стотици търговски кораби останаха блокирани в района, а опитите на САЩ да организират безопасното им преминаване доведоха до ново напрежение с Иран.

При американската операция за извеждане на плавателни съдове през протока са преминали само два търговски кораба, съобщи Асошиейтед прес. Превозвачите и застрахователите продължиха да оценяват района като високорисков, а свободното корабоплаване остана нерешен въпрос.

Военният конфликт започна след американски и израелски удари по Иран на 28 февруари. През юли Тръмп вече беше обявил, че примирието е приключило, след като Вашингтон предприе нови удари в отговор на атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

В Мисисипи Тръмп агитираше за преизбирането на републиканската сенаторка Синди Хайд-Смит. Войната с Иран, цените на горивата и последиците от блокадата на протока са сред темите, които оказват влияние върху предизборната кампания на Републиканската партия.

Източници: apnews.com, axios.com, washingtonpost.com