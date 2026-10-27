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Балистичен удар по Киев, режим на тишина в Олешки
  Тема: Украйна

Балистичен удар по Киев, режим на тишина в Олешки

27 Октомври, 2026 04:27 385 5

  • киев-
  • олешки-
  • балистичен удар-
  • режим на тишина-
  • хуманитарна мисия

В Подолския район е поразена административна сграда. Украйна и Русия започнаха локално прекратяване на огъня за хуманитарна мисия в окупираните Олешки

Балистичен удар по Киев, режим на тишина в Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия нанесе удар с балистични ракети по Киев през нощта на 27 октомври, съобщиха украинските власти. В Подолския район е поразена административна сграда, а по още два адреса са повредени нежилищни сгради. Въздушната тревога в столицата е обявена в 03:25 часа.

„В Подолския район ракета попадна в административна сграда. По още два адреса има попадения в нежилищни сгради“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко.

Към момента на съобщението няма данни за загинали или ранени при нощния удар. Предишната балистична атака срещу Киев, извършена вечерта на 26 октомври, е отнела живота на един човек и е ранила 10 души, съобщи „Украинская правда“.

Режим на тишина за хуманитарна мисия

Паралелно с атаката срещу Киев в района на окупираните Олешки в Херсонска област започна локален режим на прекратяване на огъня. По украинско време той е в сила от 03:00 часа на 27 октомври, а руското Министерство на отбраната потвърди началото му от 04:00 часа московско време. Двата часа обозначават един и същ момент.

Режимът е договорен за провеждането на хуманитарна мисия в града. Споразумението е постигнато от украинския омбудсман Дмитрий Лубинец и руската омбудсманка Яна Лантратова. Лубинец заяви, че договореностите се спазват.

„Днес в 03:00 часа по киевско време и в 04:00 часа по московско време на определени територии, свързани с провеждането на хуманитарната мисия, е въведен режим на прекратяване на огъня“, каза Дмитрий Лубинец.

По данни на украинския омбудсман мисията се провежда с посредничеството и координацията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Руското Министерство на отбраната съобщи, че прекратяването на огъня е въведено за подготовка на хуманитарна операция в района на Олешки.

Операцията е планирана за 29 октомври

Хуманитарната операция в Олешки е планирана за 29 октомври. По-ранни договорености предвиждат доставка на хуманитарна помощ и безопасно придвижване на цивилни жители. Украинските и руските страни са обсъдили техническите параметри на мисията и са обменили необходимата информация.

Олешки се намира в Херсонска област и е под руска окупация. Съобщенията за режима на тишина са потвърдени от украинския омбудсман и руското Министерство на отбраната, но към момента няма публикувани подробности за резултатите от самата хуманитарна операция.

Източници: pravda.com.ua, mk.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Украйна имаше

    8 2 Отговор
    въоръжение като на РФ, отдавна Путин щеше да говори украински.

    Коментиран от #3

    04:36 27.10.2026

  • 2 Реално

    7 3 Отговор
    Ударите по Киев с балистични ракети само доказват, че агресора е напълно отчаян от безсилието си на бойното поле .

    04:38 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СусТъпчо!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А АКО БАБА ТИ":

    Коментирай новината вместо да пишеш простотии.

    04:42 27.10.2026

  • 5 Аплодисменти

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А АКО БАБА ТИ":

    за "оригиналното" ти изпълнение.
    Чао!

    04:42 27.10.2026

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