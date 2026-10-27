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Алаудинов: Дронове от НАТО се тестват в Украйна
  Тема: Украйна

Алаудинов: Дронове от НАТО се тестват в Украйна

27 Октомври, 2026 03:54 411 2

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Руският генерал твърди, че безпилотниците се използват както на фронта, така и за удари дълбоко в руска територия. Той не посочва конкретни държави, производители или модели

Алаудинов: Дронове от НАТО се тестват в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дронове, произведени в различни държави от НАТО, се изпитват в бойни условия по фронтовата линия в Украйна и при удари дълбоко на руска територия. Това заяви генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на специалните сили „Ахмат“, в интервю за ТАСС.

„Виждаме, че дронове, произведени в различни държави от НАТО, се изпитват тук, по линията на бойното съприкосновение“, каза Алаудинов.

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По думите му безпилотните апарати са с различен тип, технологично ниво и далечина на действие. Той твърди, че в Украйна се доставят големи количества дронове, които се използват срещу руските сили и военната техника на фронта.

Алаудинов заявява още, че част от безпилотниците се използват за атаки на голямо разстояние от фронтовата линия. Според него тези удари имат за цел да нанесат максимални щети на градове, села и инфраструктура в Русия.

ТАСС по-рано цитира Алаудинов и с оценката, че Украйна се е превърнала в поле за изпитване на нови западни оръжия, дронове и военна техника. Тези оценки отразяват позицията на руското военно ръководство по отношение на ролята на западната военна помощ за Украйна.

Изявлението идва на фона на продължаващото широко използване на безпилотни системи във войната между Русия и Украйна. И двете страни разчитат на дронове за разузнаване, коригиране на огъня, атаки по техника и удари по цели в тила, но твърденията за конкретния произход и предназначение на отделни апарати често остават предмет на спор.

Източници: tass.com


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да му се признае!

    1 0 Отговор
    Открил е топлата вода. 😁 НАТО отдавна си тества оръжията в Украйна.

    04:28 27.10.2026

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