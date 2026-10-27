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Иран изпраща Арагчи и Бовар на газовата среща в Москва
  Тема: Икономика

Иран изпраща Арагчи и Бовар на газовата среща в Москва

27 Октомври, 2026 04:19 301 0

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Президентът Масуд Пезешкиан ще оглави делегацията на Техеран на срещата на GECF. Иран определя участието си като ход за укрепване на енергийната дипломация

Иран изпраща Арагчи и Бовар на газовата среща в Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще оглави делегацията на страната за осмата среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF), която ще се проведе на 27 октомври в Москва. В състава ѝ ще бъдат външният министър Абас Арагчи и изпълняващият длъжността министър на петрола Хамид Бовар.

Това е посочено от иранския посланик в Русия Казем Джалали в коментар за ТАСС преди форума. По думите му участието на високопоставена иранска делегация е стратегически ход за засилване на енергийната дипломация на Техеран.

„Срещата на върха се провежда в момент, когато архитектурата на пазара е под натиск от едностранни западни мерки. В този контекст GECF служи като стабилен правен и структурен механизъм за защита на суверенните права на държавите върху природните им ресурси“, написа Джалали.

Форумът обединява големи износители на газ

Според посланика държавите членки и наблюдателите във форума притежават общо 70% от доказаните газови запаси в света. Те осигуряват 38% от световното пазарно производство на газ, 42% от износа на природен газ и 47% от износа на втечнен природен газ.

„Сътрудничеството между държавите членки и наблюдателите, които заедно държат 70% от доказаните газови запаси в света, има основополагащо значение за устойчивата енергийна сигурност на макроравнище“, заяви Джалали.

GECF обединява 12 държави членки, сред които Иран, Русия, Катар, Алжир, Нигерия, Обединените арабски емирства и Венецуела. Форумът обсъжда развитието на газовите пазари, сигурността на доставките, износа на втечнен природен газ и възможностите за координация между производителите.

Министерската среща предшества лидерския форум

На 26 октомври в Москва се проведе министерската среща на GECF, ден преди разговорите на държавните и правителствените ръководители. Хамид Бовар е отпътувал за руската столица за участие в министерското заседание и за придружаване на Пезешкиан.

Русия очакваше присъствието на иранския президент. Това беше потвърдено от руския външен министър Сергей Лавров след разговорите му с Абас Арагчи в Техеран на 19 октомври.

На срещата в Москва Пезешкиан ще представи позициите на Иран за развитието на газовия пазар и енергийната сигурност. В рамките на визитата са предвидени и двустранни контакти с руски представители.

Източници: tass.com, mesghalapp.com, presstv.co.uk


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