Иран изпраща Арагчи и Бовар на газовата среща в Москва

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще оглави делегацията на страната за осмата среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF), която ще се проведе на 27 октомври в Москва. В състава ѝ ще бъдат външният министър Абас Арагчи и изпълняващият длъжността министър на петрола Хамид Бовар.

Това е посочено от иранския посланик в Русия Казем Джалали в коментар за ТАСС преди форума. По думите му участието на високопоставена иранска делегация е стратегически ход за засилване на енергийната дипломация на Техеран.

Форумът обединява големи износители на газ

„Срещата на върха се провежда в момент, когато архитектурата на пазара е под натиск от едностранни западни мерки. В този контекст GECF служи като стабилен правен и структурен механизъм за защита на суверенните права на държавите върху природните им ресурси“, написа Джалали.

Според посланика държавите членки и наблюдателите във форума притежават общо 70% от доказаните газови запаси в света. Те осигуряват 38% от световното пазарно производство на газ, 42% от износа на природен газ и 47% от износа на втечнен природен газ.

„Сътрудничеството между държавите членки и наблюдателите, които заедно държат 70% от доказаните газови запаси в света, има основополагащо значение за устойчивата енергийна сигурност на макроравнище“, заяви Джалали.

GECF обединява 12 държави членки, сред които Иран, Русия, Катар, Алжир, Нигерия, Обединените арабски емирства и Венецуела. Форумът обсъжда развитието на газовите пазари, сигурността на доставките, износа на втечнен природен газ и възможностите за координация между производителите.

Министерската среща предшества лидерския форум

На 26 октомври в Москва се проведе министерската среща на GECF, ден преди разговорите на държавните и правителствените ръководители. Хамид Бовар е отпътувал за руската столица за участие в министерското заседание и за придружаване на Пезешкиан.

Русия очакваше присъствието на иранския президент. Това беше потвърдено от руския външен министър Сергей Лавров след разговорите му с Абас Арагчи в Техеран на 19 октомври.

На срещата в Москва Пезешкиан ще представи позициите на Иран за развитието на газовия пазар и енергийната сигурност. В рамките на визитата са предвидени и двустранни контакти с руски представители.

Източници: tass.com, mesghalapp.com, presstv.co.uk