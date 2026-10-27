Руски удари по Киев и Харков: 3 жертви и 14 ранени

Трима души са загинали, а 14 са ранени при руски удари по Киев и Харков. В столицата е поразен район край метростанция, повредени са медицински заведения и общежитие, а в Харков са разрушени жилищни и други граждански обекти. Междувременно Конотоп в Сумска област остава четвърто денонощие без ток след атаките срещу енергийната инфраструктура.
Един загинал и 10 ранени в Киев
Балистичната атака срещу Киев е извършена вечерта на 26 октомври. Един човек е загинал, а 10 са пострадали, като повечето ранени са студенти от общежитие на висше учебно заведение. Повредено е общежитието в Деснянския район, а удар е регистриран и в близост до метростанция.
В Днепровския район са засегнати две медицински заведения. В едното взривната вълна е изпочупила прозорците на реанимацията, а в другото са повредени прозорците на две отделения. Пациенти и медицински персонал не са пострадали. Сред ранените са парамедик и техник от екип на спешна помощ, пристигнал на мястото.
Повреден е и хипермаркет „Ашан“ в търговския комплекс „Проспект“ край метростанция „Черниговска“. От компанията заявиха, че при атаката няма пострадали служители или клиенти. Магазинът ще остане затворен до приключване на оценката на щетите и необходимите възстановителни работи.
Двама загинали при удара по Харков
Около 18:00 часа на 26 октомври руски удар по Новобаварския район на Харков е причинил смъртта на двама мъже и е ранил четирима души. Повредени са многофамилни и частни къщи, автомобили, гаражи и детска градина, съобщиха кметът на Харков Игор Терехов и областният управител Олег Синегубов.
„В резултат на ударите по Новобаварския район вече има двама загинали и четирима ранени“, заяви Терехов. Харковската областна прокуратура предварително съобщава, че е използвана реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.
Конотоп остава без ток и газ
Конотоп е без електрозахранване от нощта на 24 октомври, когато дронове са поразили енергийни обекти, училище и частни домове. Голяма част от града е останала и без газ. Болницата работи с генератори, а водоснабдяването е ограничено до два интервала дневно.
„За съжаление, няма никакви прогнози за електричеството“, заяви кметът Артьом Семенихин. От „Сумиобленерго“ посочват, че аварийни екипи работят непрекъснато по отстраняването на последиците, но сроковете зависят от обстановката със сигурността и възможността да се достигне до повредените обекти.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Невероятната руска армия
Ура!
Коментиран от #10
03:24 27.10.2026
2 Исторически факти
Навън е валяло дъжд
прохождаш сънен на сутринта
и (по пътеката към тоалетната)
шруп
охлювът под краката ти
убийство по невнимание
но това не смекчава вината
оглеждаш се
поради ранния час няма свидетели
избутваш трупа под тревите
натежали от капки
и това не отмива греха
убийството е толкова малко
че не можеш да го забравиш
през целия ден
Коментиран от #7
03:32 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
Процентно споразумение или Срещата с процентите е неформално споразумение между премиерите на Съветския съюз Йосиф Сталин и на Великобритания Уинстън Чърчил за определяне на сферите на влияние в Югоизточна Европа след края на Втората световна война.
...
То е постигнато по време на Московската конференция на 9 октомври 1944 г. По време на среща със Сталин Чърчил предлага Съветският съюз да има 90% влияние в Румъния и 75% в България, Великобритания да има 90% влияние в Гърция, а в Югославия и Унгария влиянията да са по 50%, а Сталин одобрява по принцип предложението, поставяйки отметка с молив.123456 На следващия ден, 10 октомври, външните министри Вячеслав Молотов и Антъни Идън продължават да преговарят по споразумението, изменяйки стойностите за България и Унгария на 80% съветско влияние.
03:43 27.10.2026
5 Бахтимир
03:58 27.10.2026
6 Бахтимир
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Недей че Мирчев Гловото дебне иззад всеки храст
Коментиран от #8
03:59 27.10.2026
7 Стихотворение от мен
До коментар #2 от "Исторически факти":Русофил съм знам.
Много ме в срам
Но го крия външно,
и не ми е мъчно.
С дребни рубли те ни плащат.
С компромати те ни хващат.
Дeтcкo nopнo, кражби или наркотици,
Некрофил или депутат със силиконови цuцu.
Ти си част от този отбор!
Комунистически фолклор!
Коментиран от #9
04:04 27.10.2026
8 ЧЕ ТОЯ
До коментар #6 от "Бахтимир":ХРАСТ ЩЕ ИЗСЪХНЕ НА МОМЕНТА ОТ ФАНАРАТА
04:11 27.10.2026
9 ЧЕ ТОЯ
До коментар #7 от "Стихотворение от мен":Да не описваш семейната идилия-
04:13 27.10.2026
10 хихи
До коментар #1 от "Невероятната руска армия":Първо Русия свърши ракетите преди 5 години. Урсула ви го каза.
Второ Украйна силно намаляха украинците и здравите постройки затова и жертвите и пораженията от летящите лопати са малко.
Така де са каже мир чрез сила, както каза Мерц
04:32 27.10.2026