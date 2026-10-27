Руски удари по Киев и Харков: 3 жертви и 14 ранени

Трима души са загинали, а 14 са ранени при руски удари по Киев и Харков. В столицата е поразен район край метростанция, повредени са медицински заведения и общежитие, а в Харков са разрушени жилищни и други граждански обекти. Междувременно Конотоп в Сумска област остава четвърто денонощие без ток след атаките срещу енергийната инфраструктура.

Един загинал и 10 ранени в Киев

Балистичната атака срещу Киев е извършена вечерта на 26 октомври. Един човек е загинал, а 10 са пострадали, като повечето ранени са студенти от общежитие на висше учебно заведение. Повредено е общежитието в Деснянския район, а удар е регистриран и в близост до метростанция.

В Днепровския район са засегнати две медицински заведения. В едното взривната вълна е изпочупила прозорците на реанимацията, а в другото са повредени прозорците на две отделения. Пациенти и медицински персонал не са пострадали. Сред ранените са парамедик и техник от екип на спешна помощ, пристигнал на мястото.

Повреден е и хипермаркет „Ашан“ в търговския комплекс „Проспект“ край метростанция „Черниговска“. От компанията заявиха, че при атаката няма пострадали служители или клиенти. Магазинът ще остане затворен до приключване на оценката на щетите и необходимите възстановителни работи.

Двама загинали при удара по Харков

Около 18:00 часа на 26 октомври руски удар по Новобаварския район на Харков е причинил смъртта на двама мъже и е ранил четирима души. Повредени са многофамилни и частни къщи, автомобили, гаражи и детска градина, съобщиха кметът на Харков Игор Терехов и областният управител Олег Синегубов.

„В резултат на ударите по Новобаварския район вече има двама загинали и четирима ранени“, заяви Терехов. Харковската областна прокуратура предварително съобщава, че е използвана реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.

Конотоп остава без ток и газ

Конотоп е без електрозахранване от нощта на 24 октомври, когато дронове са поразили енергийни обекти, училище и частни домове. Голяма част от града е останала и без газ. Болницата работи с генератори, а водоснабдяването е ограничено до два интервала дневно.

„За съжаление, няма никакви прогнози за електричеството“, заяви кметът Артьом Семенихин. От „Сумиобленерго“ посочват, че аварийни екипи работят непрекъснато по отстраняването на последиците, но сроковете зависят от обстановката със сигурността и възможността да се достигне до повредените обекти.

Източници: pravda.com.ua