Одобрението към Тръмп остава близо до рекордно дъно

Одобрението за работата на президента на САЩ Доналд Тръмп се е повишило с един процентен пункт до 32%, но остава близо до рекордно ниското ниво, отчетено седмица по-рано. 66% от американците не одобряват представянето му на поста, показва проучване на Reuters/Ipsos.

Анкетата е проведена между 22 и 26 октомври сред 1679 пълнолетни американци, включително 1280 регистрирани избиратели. Допустимата грешка е 2 процентни пункта за всички участници и 3 пункта за регистрираните избиратели.

Демократите запазват преднината си

При въпроса за коя партия биха гласували, ако изборите за Конгрес се провеждаха сега, 47% от регистрираните избиратели посочват демократите, а 36% - републиканците. 11% не са решили. След включване на предпочитанията на колебаещите се разликата се свива, но демократите запазват преднина от 50% срещу 41%.

В анализа на Ipsos, който използва модел на вероятни избиратели, демократическият кандидат получава подкрепа от 53%, а републиканският - от 44%. Националният вот не показва как ще се развият отделните състезания по щати и райони, които ще определят контрола върху Камарата на представителите и Сената.

Икономиката остава слабата тема за президента

Само 25% от американците одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката, а 20% дават положителна оценка на действията му по въпроса за разходите за живот. Демократическата партия е предпочитана пред републиканците по въпроса коя политическа сила се справя по-добре с икономиката - 34% срещу 28%.

Сред републиканците 62% одобряват икономическата политика на президента, но делът на одобряващите действията му по отношение на разходите за живот е 48%. В тази група 42% заявяват, че одобряват работата му „донякъде“, а 34% - „категорично“.

Републиканците се опитват да запазят мнозинствата си в двете камари на Конгреса на изборите на 3 ноември. Загубата на едната от тях би затруднила изпълнението на дневния ред на Тръмп през последните две години от втория му мандат.

Президентът призна, че партията му традиционно се представя по-слабо на междинни избори, но заяви: „Никой не е водил такава кампания за междинни избори като мен.“

Източници: reuters.com, apnews.com