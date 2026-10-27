Учители блокираха центъра на Мадрид при нов протест

Стотици учители блокираха за около час централния мадридски булевард „Гран Вия“ в понеделник, 26 октомври, по време на деветия ден от безсрочната стачка в държавното неуниверситетско образование. Националната полиция ограничи движението на шествието, а в края на протеста използва сила срещу част от демонстрантите. Трафикът беше възстановен около 14:00 часа.

Протестът започна пред Регионалната образователна служба на улица „Алкала“. Малко преди 13:00 часа учителите разпънаха голям транспарант върху сграда на кръстовището с улица „Вирхен де лос Пелигрос“ с надпис „Зарсалехо, преговаряй с държавното образование“. След това те се насочиха към „Гран Вия“, но бяха спрени от полицейски бусове между улиците „Клавел“ и „Алкала“.

По време на демонстрацията протестиращите скандираха „Държавно образование“, „Зарсалехо, седни на масата“ и „Ние сме учители, не престъпници“. При полицейския кордон се стигна до напрежение, а част от участниците извикаха „Не се удря“. Информацията за използваната сила е потвърдена от „Ел Паис“ и „Кадена сер“; данни за сериозно пострадали или задържани при акцията от 26 октомври не са посочени в тези публикации.

Спорът е за часове, заплати и условията в училищата

Безсрочната стачка започна на 14 октомври. В нея участват синдикатите CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT и „Солидаридад обрера“, както и организации на учители. Те настояват преподавателските часове да бъдат намалени до 17 седмично в средните училища, професионалното образование и специализираните форми, и до 22 часа в началния етап.

Сред останалите искания са намаляване на броя на учениците в клас, повече специалисти за подкрепа на учениците със специални образователни потребности, намаляване на административната работа, подобряване на сградния фонд и увеличение на заплатите с 600 евро месечно.

Регионалната министърка на образованието Мерседес Зарсалехо настоява, че исканията са неизпълними и че само увеличението на заплатите би струвало над 700 милиона евро годишно. Стачният комитет от своя страна твърди, че регионалното правителство не изпълнява задължението си да преговаря с него и обяви намерение да се обърне към съда, ако разговори не започнат.

Мадрид и централното правителство заеха различни позиции

Президентката на Мадридската автономна област Исабел Диас Аюсо определи стачката като политическа и нарече протестиращите агресивни. Говорителката на испанското правителство Елма Саис отхвърли това определение.

„Безотговорно и неприемливо е не само да ги наричат хор, но и да ги наричат агресивни“, заяви Саис.

Така проверените данни не потвърждават твърдение, че испанското централно правителство е осъдило протестите. Напротив, то защити учителите и критикува начина, по който регионалното управление описва демонстрациите.

Стачният комитет заяви, че ще продължи протестите и ще предприеме съдебни действия при липса на преговори. Отделно от това регионалната образователна министърка е насрочила среща със синдикат на частните и договорните училища, което допълнително засили недоволството на организаторите на стачката в държавния сектор.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, infobae.com