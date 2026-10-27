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Руски художник-постановчик почина след месеци в ареста
  Тема: Известни личности

Руски художник-постановчик почина след месеци в ареста

27 Октомври, 2026 04:42, обновена 27 Октомври, 2026 04:44 636 4

  • александър кондратов-
  • русия-
  • държавна измяна-
  • ликвидация

Александър Кондратов е бил обвиняем за държавна измяна и е починал в московска болница след преместване от следствения изолатор

Руски художник-постановчик почина след месеци в ареста - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Художникът-постановчик Александър Кондратов, обвиняем по дело за държавна измяна, е починал в Москва на 52 години. Той е бил настанен в Боткинската болница, след като на 23 октомври е изведен от следствения изолатор. Причината за смъртта и точните обстоятелства около нея все още не са изяснени.

„На този етап не са известни нито причината за смъртта, нито точните обстоятелства“, е заявила адвокатът му Наталия Тихонова, цитирана от РБК. От Московската обществена наблюдателна комисия са съобщили, че на Кондратов му е прилошало заради проблеми със сърцето. Няма официално потвърждение, че това е причината за смъртта.

От административни арести до дело за държавна измяна

Кондратов е бил задържан на 5 май на московското летище „Внуково“, след като се е върнал в Русия, за да подмени задграничния си паспорт. От 2012 г. той е живял в Киев, където е останало семейството му.

Преди образуването на наказателното дело художникът е прекарал повече от 70 дни под последователни административни арести. Първоначално му е било наложено наказание от 15 денонощия за дребно хулиганство, след което арестите са били повтаряни по административни производства.

На 5 август срещу него е образувано дело за държавна измяна. Според адвокат Тихонова обвинението е свързано с най-малко шест публикации в интернет, чието съдържание не е публично разкрито. През септември съдът в Москва е постановил Кондратов да остане в следствения изолатор, а по-късно решението е било потвърдено от градския съд.

Награди за „Ликвидация“

Кондратов е известен с работата си като художник-постановчик на сериала „Ликвидация“, излъчен през 2007 г. Действието му се развива в следвоенна Одеса, а главната роля изпълнява Владимир Машков.

За визуалното оформление на сериала Кондратов е получил телевизионната награда „ТЕФИ“ и кинематографичния „Златен орел“ през 2008 г. Работил е и по други руски телевизионни продукции, сред които „Одеса-мама“ и „Върни любовта ми“.

Правозащитният проект „Първи отдел“ съобщава, че смъртта на Кондратов е най-малко 11-ият известен случай през 2026 г. на човек, починал в руски арест или затвор, докато е бил привлечен по дело, определяно от правозащитници като политически мотивирано.

Източници: themoscowtimes.com, rbc.ru, zona.media


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поне не е

    2 1 Отговор
    паднал от балкон.

    04:53 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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