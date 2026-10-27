Демократи поискаха разследване за ролята на Мъск в прекъсването на Starlink

Трима демократи от Камарата на представителите на САЩ поискаха разследване на ролята на Илон Мъск в прекъсванията и забавянето на достъпа на Украйна до сателитната интернет услуга Starlink.

Искането е отправено от Сам Ликардо, Джими Панета и Ро Хана, които настояват да бъде изяснено кой е разпоредил ограниченията върху Starlink и военната му версия Starshield. По думите на конгресмените комуникационните проблеми са засегнали украински дронови операции и системи за противовъздушна отбрана.

„Нуждаем се от пълно разследване и след това от последствия“, заяви Ликардо пред CNN.

Украинските власти съобщиха, че ограниченията са започнали на 13 октомври и са засегнали Starshield, използван за комуникации на бойното поле. В писмо до Белия дом тримата законодатели поискаха правителствена проверка, която да установи дали решението е било взето от Мъск, от президента Доналд Тръмп или от представители на администрацията.

Противоречиви версии за прекъсванията

Според информация на „Асошиейтед прес“ Мъск е признал, че SpaceX е ограничила скоростта на Starlink в Украйна. Той е защитил действията на компанията и е посочил, че услугата е била използвана по начин, който нарушава условията ѝ.

Американската администрация обаче даде различни сигнали за това кой е взел решението. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс допусна координация с Белия дом, докато държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет отрекоха участие на администрацията. Президентът Тръмп също заяви, че не е знаел кой е разпоредил ограниченията.

Тези различия са сред причините демократите да настояват за проверка на комуникациите между SpaceX, Белия дом и Пентагона. Законодателите искат да се изясни и дали евентуалното ограничаване на услугата е в съответствие с договорите между американското правителство и компаниите на Мъск.

Значение за украинската отбрана

Украйна разчита на Starlink и Starshield за военни комуникации, управление на дронове и обмен на данни при руски атаки. Според американски медии ограниченията са засегнали дронове, движещи се със скорост над 100 мили в час, както и системи, свързани с противовъздушната отбрана.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му все още не е възстановила предишната скорост на Starlink и Starshield. Засега не е обявено кога ще приключи поисканото разследване, нито дали Белият дом ще възложи официална проверка.

Източници: cnn.com, apnews.com, sfstandard.com