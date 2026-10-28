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Скандал в Украйна: крадени от армията дронове били продавани обратно като нови
  Тема: Украйна

Скандал в Украйна: крадени от армията дронове били продавани обратно като нови

28 Октомври, 2026 15:47 1 116 17

  • украйна-
  • дронове-
  • военна техника-
  • кражба-
  • разследване

Според разследването безпилотни апарати са били крадени от военни части, ремонтирани и продавани обратно на армията като нови

Скандал в Украйна: крадени от армията дронове били продавани обратно като нови - 1
Снимка: СБУ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските правоохранителни органи са разкрили схема, при която дронове са били крадени от военни части, преработвани и продавани обратно на армията като нови. По случая са заподозрени 16 души, установени са 25 епизода, а иззетите безпилотни апарати са повече от 600, съобщи временно изпълняващият длъжността главен прокурор Антон Ковалски.

„Крадяли са дронове от военнослужещи, променяли са маркировката им, а след това са ги продавали обратно на армията като нови. Именно така според разследването е работила схемата“, заяви Ковалски.

По думите му предполагаем организатор е бивш военнослужещ. В схемата са участвали военнослужещи, цивилни посредници и търговски дружества. Те са търсили военнослужещи, готови срещу заплащане да предават дронове от военни части. За целта е бил създаден и отделен канал в „Телеграм“.

Работилница в Днепропетровска област

Според ръководителя на украинската прокуратура получената техника е била събирана в работилница в Днепропетровска област. Там са заличавани фабричните номера, сменяни са маркировките и QR кодовете. След това чрез контролирани дружества същите дронове са били доставяни на военни формирования като нови.

За установяване на мащаба на схемата са извършени повече от 100 обиска в девет области и Киев. От иззетите над 600 безпилотни апарата повече от 200 вече са идентифицирани като имущество на военни части. Произходът на останалата техника все още се проверява.

Иззети са пари, ценности и автомобили

По данни на правоохранителните органи стойността на откраднатото военно имущество е около 16 милиона украински гривни. При обиските са открити още 13 милиона гривни, 400 000 долара, злато, сребро, ценности и 15 автомобила.

На всички 16 заподозрени съдът е определил задържане под стража с възможност за освобождаване срещу гаранция. Това е мярка в рамките на разследването и не представлява окончателно установяване на вина.

Случаят се разследва от Държавното бюро за разследване, подразделенията за вътрешна сигурност на Държавната гранична служба и Националната полиция, както и от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна. Следващият етап е да бъдат установени произходът на иззетата техника и всички участници в схемата.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    37 0 Отговор
    Така европейците са ги платили двойно

    Коментиран от #8

    15:49 28.10.2026

  • 2 мдааааа

    21 0 Отговор
    Разбира се ...

    15:51 28.10.2026

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    0 34 Отговор
    В Украйна тези неща се разкриват,разследват и има осъдени,в рашия не се говори за корупция или измами,най-много някой да "падне" от прозорец,иначе да се чуди човек защо държавата с най-много ресурси в света е 12тата икономика,наравно с Испания и Италия,дето не изнасят почти нищо...

    Коментиран от #15

    15:51 28.10.2026

  • 4 Големи

    22 0 Отговор
    Мизерници.

    15:51 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахаа

    30 0 Отговор
    Къде потъват пaрите на европейските граждани, щедро подарени от урсулите на yкpoтерористите, а?

    15:53 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    33 0 Отговор
    Когато казвах на паветниците, че укрофашистите са най обикновени криминални бандити , те се правеха на много възмутени!!!

    15:54 28.10.2026

  • 10 центавос

    9 0 Отговор
    и името и е скандал и диалекта дет език наричат

    15:57 28.10.2026

  • 11 Мюмюн

    20 0 Отговор
    друго освен пари не им е в главата цял живот

    15:58 28.10.2026

  • 12 Соваж бейби

    20 0 Отговор
    Крадливо и просто племе ,чакам с нетърпение края на войната за да излезе информация и за другите им кражби ,къщи ,корупция с пари от Европа.

    16:02 28.10.2026

  • 13 хехе

    19 0 Отговор
    Нещо да драснете една статийка, че украински инструктури обучават за работа с дронове наркотрафикантите в Мексико или това не е политкоректно.

    16:04 28.10.2026

  • 14 Ханку Брат

    12 0 Отговор
    Тия откраднаха милиарди. Ама ние сме си за такова е...

    16:13 28.10.2026

  • 15 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Ха,че Испания и Италия,както и останалите страни от ЕС живеят само от заеми .Каква икономика търсиш ти от тях?

    16:17 28.10.2026

  • 16 Гост

    6 0 Отговор
    Когато държавата се разпада кражбата е изход за оцеляване.

    16:19 28.10.2026

  • 17 ИНФО

    1 0 Отговор
    В някои села има и откраднати даже танкове, но не могат да ги препродадат.... Ама ще им дойде време и на тях!

    16:37 28.10.2026

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