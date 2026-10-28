Скандал в Украйна: крадени от армията дронове били продавани обратно като нови

Украинските правоохранителни органи са разкрили схема, при която дронове са били крадени от военни части, преработвани и продавани обратно на армията като нови. По случая са заподозрени 16 души, установени са 25 епизода, а иззетите безпилотни апарати са повече от 600, съобщи временно изпълняващият длъжността главен прокурор Антон Ковалски.
„Крадяли са дронове от военнослужещи, променяли са маркировката им, а след това са ги продавали обратно на армията като нови. Именно така според разследването е работила схемата“, заяви Ковалски.
По думите му предполагаем организатор е бивш военнослужещ. В схемата са участвали военнослужещи, цивилни посредници и търговски дружества. Те са търсили военнослужещи, готови срещу заплащане да предават дронове от военни части. За целта е бил създаден и отделен канал в „Телеграм“.
Работилница в Днепропетровска област
Според ръководителя на украинската прокуратура получената техника е била събирана в работилница в Днепропетровска област. Там са заличавани фабричните номера, сменяни са маркировките и QR кодовете. След това чрез контролирани дружества същите дронове са били доставяни на военни формирования като нови.
За установяване на мащаба на схемата са извършени повече от 100 обиска в девет области и Киев. От иззетите над 600 безпилотни апарата повече от 200 вече са идентифицирани като имущество на военни части. Произходът на останалата техника все още се проверява.
Иззети са пари, ценности и автомобили
По данни на правоохранителните органи стойността на откраднатото военно имущество е около 16 милиона украински гривни. При обиските са открити още 13 милиона гривни, 400 000 долара, злато, сребро, ценности и 15 автомобила.
На всички 16 заподозрени съдът е определил задържане под стража с възможност за освобождаване срещу гаранция. Това е мярка в рамките на разследването и не представлява окончателно установяване на вина.
Случаят се разследва от Държавното бюро за разследване, подразделенията за вътрешна сигурност на Държавната гранична служба и Националната полиция, както и от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна. Следващият етап е да бъдат установени произходът на иззетата техника и всички участници в схемата.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #8
15:49 28.10.2026
2 мдааааа
15:51 28.10.2026
3 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #15
15:51 28.10.2026
4 Големи
15:51 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ахаа
15:53 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
15:54 28.10.2026
10 центавос
15:57 28.10.2026
11 Мюмюн
15:58 28.10.2026
12 Соваж бейби
16:02 28.10.2026
13 хехе
16:04 28.10.2026
14 Ханку Брат
16:13 28.10.2026
15 Атина Палада
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Ха,че Испания и Италия,както и останалите страни от ЕС живеят само от заеми .Каква икономика търсиш ти от тях?
16:17 28.10.2026
16 Гост
16:19 28.10.2026
17 ИНФО
16:37 28.10.2026