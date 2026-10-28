Скандал в Украйна: крадени от армията дронове били продавани обратно като нови

Украинските правоохранителни органи са разкрили схема, при която дронове са били крадени от военни части, преработвани и продавани обратно на армията като нови. По случая са заподозрени 16 души, установени са 25 епизода, а иззетите безпилотни апарати са повече от 600, съобщи временно изпълняващият длъжността главен прокурор Антон Ковалски.

„Крадяли са дронове от военнослужещи, променяли са маркировката им, а след това са ги продавали обратно на армията като нови. Именно така според разследването е работила схемата“, заяви Ковалски.

По думите му предполагаем организатор е бивш военнослужещ. В схемата са участвали военнослужещи, цивилни посредници и търговски дружества. Те са търсили военнослужещи, готови срещу заплащане да предават дронове от военни части. За целта е бил създаден и отделен канал в „Телеграм“.

Работилница в Днепропетровска област

Според ръководителя на украинската прокуратура получената техника е била събирана в работилница в Днепропетровска област. Там са заличавани фабричните номера, сменяни са маркировките и QR кодовете. След това чрез контролирани дружества същите дронове са били доставяни на военни формирования като нови.

За установяване на мащаба на схемата са извършени повече от 100 обиска в девет области и Киев. От иззетите над 600 безпилотни апарата повече от 200 вече са идентифицирани като имущество на военни части. Произходът на останалата техника все още се проверява.

Иззети са пари, ценности и автомобили

По данни на правоохранителните органи стойността на откраднатото военно имущество е около 16 милиона украински гривни. При обиските са открити още 13 милиона гривни, 400 000 долара, злато, сребро, ценности и 15 автомобила.

На всички 16 заподозрени съдът е определил задържане под стража с възможност за освобождаване срещу гаранция. Това е мярка в рамките на разследването и не представлява окончателно установяване на вина.

Случаят се разследва от Държавното бюро за разследване, подразделенията за вътрешна сигурност на Държавната гранична служба и Националната полиция, както и от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна. Следващият етап е да бъдат установени произходът на иззетата техника и всички участници в схемата.

Източници: ukrinform.ua