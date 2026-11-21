Голото тяло, пейзажът и образът на седем митични подземни реки се срещат в изложбата „Уроци по изкушения“ на Владимир Пенев. Експозицията ще бъде открита на 24 ноември в музей-галерия „Анел“, а куратор на проекта е Моника Тошева.

Три посоки в една изложба

Проектът обединява три основни тематични линии. Във фигуралните композиции женското тяло е представено като образ на близостта и желанието. Изразителният цвят, пластичните форми и контрастните светлини са средствата, чрез които художникът изследва красотата, чувствеността и вътрешния свят на човека.

В пейзажите природните мотиви се превръщат в пространства на настроение и въображение. Те не са само изображения на конкретни места, а живописни среди, в които светлината, цветът и формата изграждат самостоятелно усещане.

Седемте реки като образ на човешкия път

Особено място в изложбата заема цикълът, вдъхновен от митичните подземни реки. В него водата придобива философски смисъл и се превръща в образ на движението, прехода и следата от изминатия път.

„Времето, паметта, забравата, болката и други човешки преживявания намират живописен израз в образа на реката – едновременно движение, преход и следа от изминатия път“, коментират организаторите.

Според музей-галерия „Анел“ изложбата насочва зрителя към красотата отвъд непосредствено видимото, където личното преживяване се превръща в живописен образ.

Източници: bta.bg