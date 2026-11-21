Севиля и Реал Бетис се изправят един срещу друг в първото градско дерби за сезона. Двубоят от 13-ия кръг на Ла Лига ще се играе на стадион „Рамон Санчес Писхуан“, а началният час е 18:30 местно време в Испания и 19:30 часа в България. Главен съдия ще бъде Хосе Мария Санчес Мартинес.

Двата отбора влизат в мача от челната половина на класирането. Реал Бетис е четвърти с 26 точки, спечелени след осем победи, две равенства и две загуби. Севиля заема шестото място с 18 точки и баланс от пет победи, три равенства и четири поражения. Гостите са отбелязали 20 гола и са допуснали 15, докато домакините имат 17 попадения и 19 получени гола.

Различна форма преди дербито

Севиля стигна до 0:0 срещу Алавес в последния си шампионатен двубой. Бетис, воден от Мануел Пелегрини, спечели с 2:0 при гостуването си на Елче и ще опита да запази мястото си в зоната на Шампионската лига.

„В дербитата всичко се изравнява, независимо дали единият отбор има предимство. Емоционалният фактор е огромен, а домакинството е много важно“, заяви треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа преди мача. За него това ще бъде първо градско дерби начело на отбора.

Пелегрини отхвърли ролята на фаворит за Бетис и подчерта, че дербитата не се решават само от позициите в таблицата. Чилийският специалист потвърди, че Дани Себайос няма да играе заради физически проблем.

Кадрови проблеми и за двата отбора

Севиля ще бъде без Алфон и Кармона, които са получили сериозни контузии по време на паузата за националните отбори. Възстановяването си продължават Мигел Сиера и Маркао. В групата се завръща Пеке, а повиквателни получиха и няколко млади футболисти от школата.

В състава на Бетис не попаднаха Дани Себайос и Моранте заради контузии. Икер Лосада е извън групата по решение на треньорския щаб. Сред включените в състава са Кучо Ернандес и Факундо Бернал, който се завръща след изтърпяно наказание.

Дербито идва в натоварен период за Бетис. Само три дни след гостуването на Севиля тимът ще играе срещу Слован Братислава в Шампионската лига. За домакините двубоят е възможност да съкратят разликата от осем точки и да спечелят първия голям мач за сезона пред своите привърженици.

Източници: laliga.com, europapress.es, as.com