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Путин обяви нова световна реалност: Многополюсният свят вече е необратим
  Тема: Украйна

Путин обяви нова световна реалност: Многополюсният свят вече е необратим

28 Октомври, 2026 21:43 1 734 51

  • владимир путин-
  • многополюсен свят-
  • русия-
  • африка-
  • международни отношения

Руският президент определи процеса като обективен и необратим. Той говори на форума „Русия – Африка“ в Москва

Путин обяви нова световна реалност: Многополюсният свят вече е необратим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Многополюсният свят става реалност, а тенденцията е обективна и необратима, заяви руският президент Владимир Путин по време на пленарното заседание на Икономическия и хуманитарен форум „Русия – Африка“ в Москва.

„Ние сме свидетели, че многополюсният свят действително става реалност и тази тенденция е обективна и необратима“, каза Путин.

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Руският президент заяви още, че епохата, в която съдбите на цели континенти са били определяни от тесен кръг държави, безвъзвратно отминава. По думите му свободният и открит диалог на форума „Русия – Африка“ съответства на промените в международните отношения.

Форумът продължава и на 29 октомври

Форумът се провежда на 28 и 29 октомври в Москва. В пленарното заседание участва и президентът на Бурунди Еварист Ндайишимийе, чиято страна председателства Африканския съюз.

Програмата включва повече от 40 събития, посветени на суверенитета, икономиката, технологичното развитие и хуманитарното сътрудничество. По-рано Путин е определял изграждането на многополюсен световен ред като процес, който води към по-справедливо устройство на международните отношения.

Източници: kp.ru, vedomosti.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин е велик

    34 21 Отговор
    Мишоците са в потрес.

    21:45 28.10.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 🔰🔱🔰

    17 30 Отговор
    Путин агресора е с единия крак в 🪦

    21:46 28.10.2026

  • 5 Антирашист 4534

    20 21 Отговор
    Путин е императорът на света! Слава!

    21:47 28.10.2026

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    19 27 Отговор
    И тоя като наш Радев навсякъде говори различно... Сега да се подмазни на Африка стана многополюсен светът,като си говори за безсмъртие със Си е двуполюсен.

    21:47 28.10.2026

  • 7 Пич

    11 10 Отговор
    Обзалагам се че управляващите България ктетени ( които и да са те, покриват определението ) ще разберат след около 54 години, въпреки че аз от тука им го предвидих и обясних още преди няколко години!!! Още и Путин не беше сигурен!!!

    21:47 28.10.2026

  • 8 Зеленски

    11 18 Отговор
    Когато подписвам капитулацията на Украйна ще падна на колене пред президента Путин и ще му целуна ръцете.

    Коментиран от #12

    21:48 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йода

    12 16 Отговор
    Джуджето май не е питало Китай.

    21:49 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само ръцете ли?

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленски":

    хахахахаха

    21:49 28.10.2026

  • 13 Емил

    13 10 Отговор
    Четете и се подготвяйте!!!
    Това е истина и бъдеща реалност!
    Колкото по-бързо се ориентираме, толкова по-лесно ще ни бъде!

    21:50 28.10.2026

  • 14 Наистина

    11 7 Отговор
    невъзможно е вече светът да продължава да бъде заложник на капризите на шепата бивши колониални държави. Тяхното време отмина безвъзвратно.

    21:51 28.10.2026

  • 15 Световна реалност

    9 9 Отговор
    Приказката на коварните и алчни империи САЩ и Русия приключи завинаги. Повече няма да им се позволи да си разпределят държавите в измислени от тях сфери на влияние и по този начин да ги ограбват както си искат. Това е новата реалност.

    21:51 28.10.2026

  • 16 Явно от Елексирите

    11 7 Отговор
    На Дъщеря му
    И от Ботокса ,
    Бункерния тотално е Изтрещял.

    Или може би КАСАТКИТЕ
    Са нападнали
    БЕЛАТА МЕЧКА.

    Коментиран от #37

    21:52 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    8 6 Отговор
    Прави ли ви впечатление поведението на Зеленски?!
    Сякаш търси помощ и спасение от Русия, но чака те сами да се сетят!

    21:53 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    9 6 Отговор
    Абе какво е превозвал удареният контейнеровоз🤔❓
    Изпращачът иSSраел и посрещачът Румъния
    НЕ може да НЕ знаят❗
    Те ли крият или нашите не казват🤔

    21:56 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йода

    7 5 Отговор
    На този свят има само два полюса и когато отпаднеш от единия си мечтаеш за много полюси.

    22:00 28.10.2026

  • 29 Какво руснаци сте вие

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Буквите са ви български, думите са ви български, църквата ви българска, влиянието над вас е било българско. Кое ви е руското, или украинското.

    22:00 28.10.2026

  • 30 Българи сте

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Руски българи, българи и нищо друго.

    22:02 28.10.2026

  • 31 Ами някога беше двуполюсен

    9 2 Отговор
    Сега многополюсен. И Бурунди е един от полюсите също. С президента си Ндайишимийе начело.

    22:02 28.10.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    6 6 Отговор
    Вече всички се убедиха, че такива са реалностите, даже не се опитват да спорят или пък да отричат....

    22:02 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бате Георги

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Ку-ку

    22:02 28.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пчеларят

    9 5 Отговор
    Докога ще ни занимавате с бункерният дедо?

    22:04 28.10.2026

  • 37 А, елексирите на дъщерята

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Явно от Елексирите":

    Сигурно просто е изкуфял.

    22:04 28.10.2026

  • 38 Точно тези заблуди

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    ви правят непоносими за нормалните и възпитани хора

    22:05 28.10.2026

  • 39 Путин

    7 4 Отговор
    Тоз, кой беше, че вече взех да забравям....Ааа, Пуся от блатата.

    22:05 28.10.2026

  • 40 Дика

    7 4 Отговор
    Ами да, щом Бурунди е до Путин, много ясно. Ех, защо няма вече политици като Рейгън и Тачър да му обяснят на тоя плъх това-онова.

    Коментиран от #43

    22:05 28.10.2026

  • 41 Истина

    7 1 Отговор
    22 африкански ръководители участват в форума. … защо това се пропуска

    22:06 28.10.2026

  • 42 Не се интересуваме

    7 3 Отговор
    от брътвежите на жужи

    Коментиран от #48

    22:08 28.10.2026

  • 43 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Дика":

    Рейгън -умрял, Тачър - умряла, Маккейн - умрял, Линзито - умряло, бидоня- полуумрял. Виждаш ли кво става !

    22:14 28.10.2026

  • 44 Ъъъ

    4 3 Отговор
    Верно тук има или идиоти, или слепци....Или пък и двете....Наистина ли не разбирате, че в Европа се разгръща нещо много по-дълбоко от нормален цикъл на социални протести? Наистина ли не го разбирате? Улиците са пълни с млади хора, които просто вече не вярват, че традиционните политически сили могат да им предложат по-добър живот.....Правителствата са изправени пред нарастващ социален натиск, докато политическият баланс, който преобладава от десетилетия, показва все по-големи пукнатини.....Същото е с многополюсния свят - той е тук, за да остане!
    Според данни, събрани от испанския вестник El País, между 15 септември и 23 октомври са регистрирани най-малко 177 протеста в дванадесет европейски държави , с особено силно присъствие на млади хора, студенти и синдикати.....177! За месец и малко....Протестите във Франция , Испания, Италия , Португалия и Белгия представляват около 80% от всички протрсти....Не разбирате ли, че Европа е изправена не просто пред криза на правителствата, а пред криза на доверието в правителствата .....🤔

    Коментиран от #47

    22:21 28.10.2026

  • 45 Биби

    4 1 Отговор
    Путилифона бати Путйо каза каде е обеснил на бонговците произхода на славяните и сложите им взаимоотношения с печенегите и половците! Они кимали с головните си убори и бавно преживели банани и сложната материя на гениялните мо мисли и изящнио мо изказ по татароменгянски. Внетен ли е?

    22:26 28.10.2026

  • 46 ?????

    3 2 Отговор
    И къде не е прав?

    22:27 28.10.2026

  • 47 Хъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъ":

    Как бе. Фашистите не биха го допуснали. А я виж народното волеизявление в Русия.

    22:31 28.10.2026

  • 48 Хи хи

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "Не се интересуваме":

    Като зажужи дрона около главата ти ще се заинтересуваш !

    22:32 28.10.2026

  • 49 Дддд

    8 0 Отговор
    Ахахахах. Смешник.
    Дори да беше вярно, п-Росия не е никакъв фактор. Виж Китай е друго нещо.

    22:32 28.10.2026

  • 50 Дроид

    8 0 Отговор
    На какво се надявя тоя чичка. Че ще живее вечно. Нямам думи колко е опростачено човечеството, щом си избира да лидери, а и издига в култ, подобни безлични типове.

    22:33 28.10.2026

  • 51 Диагноза

    7 0 Отговор
    Съвсем е изплискал легена дядката.

    22:43 28.10.2026

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