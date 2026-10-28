Путин обяви нова световна реалност: Многополюсният свят вече е необратим

Многополюсният свят става реалност, а тенденцията е обективна и необратима, заяви руският президент Владимир Путин по време на пленарното заседание на Икономическия и хуманитарен форум „Русия – Африка“ в Москва.
„Ние сме свидетели, че многополюсният свят действително става реалност и тази тенденция е обективна и необратима“, каза Путин.
Руският президент заяви още, че епохата, в която съдбите на цели континенти са били определяни от тесен кръг държави, безвъзвратно отминава. По думите му свободният и открит диалог на форума „Русия – Африка“ съответства на промените в международните отношения.
Форумът продължава и на 29 октомври
Форумът се провежда на 28 и 29 октомври в Москва. В пленарното заседание участва и президентът на Бурунди Еварист Ндайишимийе, чиято страна председателства Африканския съюз.
Програмата включва повече от 40 събития, посветени на суверенитета, икономиката, технологичното развитие и хуманитарното сътрудничество. По-рано Путин е определял изграждането на многополюсен световен ред като процес, който води към по-справедливо устройство на международните отношения.
Източници: kp.ru, vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин е велик
21:45 28.10.2026
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 🔰🔱🔰
21:46 28.10.2026
5 Антирашист 4534
21:47 28.10.2026
6 🇺🇦🇧🇬
21:47 28.10.2026
7 Пич
21:47 28.10.2026
8 Зеленски
Коментиран от #12
21:48 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Йода
21:49 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Само ръцете ли?
До коментар #8 от "Зеленски":хахахахаха
21:49 28.10.2026
13 Емил
Това е истина и бъдеща реалност!
Колкото по-бързо се ориентираме, толкова по-лесно ще ни бъде!
21:50 28.10.2026
14 Наистина
21:51 28.10.2026
15 Световна реалност
21:51 28.10.2026
16 Явно от Елексирите
И от Ботокса ,
Бункерния тотално е Изтрещял.
Или може би КАСАТКИТЕ
Са нападнали
БЕЛАТА МЕЧКА.
Коментиран от #37
21:52 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
Сякаш търси помощ и спасение от Русия, но чака те сами да се сетят!
21:53 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🦉🦉🦉🦉
Изпращачът иSSраел и посрещачът Румъния
НЕ може да НЕ знаят❗
Те ли крият или нашите не казват🤔
21:56 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Йода
22:00 28.10.2026
29 Какво руснаци сте вие
До коментар #22 от "Луганск":Буквите са ви български, думите са ви български, църквата ви българска, влиянието над вас е било българско. Кое ви е руското, или украинското.
22:00 28.10.2026
30 Българи сте
До коментар #22 от "Луганск":Руски българи, българи и нищо друго.
22:02 28.10.2026
31 Ами някога беше двуполюсен
22:02 28.10.2026
32 az СВО Победа 81
22:02 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бате Георги
До коментар #22 от "Луганск":Ку-ку
22:02 28.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пчеларят
22:04 28.10.2026
37 А, елексирите на дъщерята
До коментар #16 от "Явно от Елексирите":Сигурно просто е изкуфял.
22:04 28.10.2026
38 Точно тези заблуди
До коментар #22 от "Луганск":ви правят непоносими за нормалните и възпитани хора
22:05 28.10.2026
39 Путин
22:05 28.10.2026
40 Дика
Коментиран от #43
22:05 28.10.2026
41 Истина
22:06 28.10.2026
42 Не се интересуваме
Коментиран от #48
22:08 28.10.2026
43 Хи хи
До коментар #40 от "Дика":Рейгън -умрял, Тачър - умряла, Маккейн - умрял, Линзито - умряло, бидоня- полуумрял. Виждаш ли кво става !
22:14 28.10.2026
44 Ъъъ
Според данни, събрани от испанския вестник El País, между 15 септември и 23 октомври са регистрирани най-малко 177 протеста в дванадесет европейски държави , с особено силно присъствие на млади хора, студенти и синдикати.....177! За месец и малко....Протестите във Франция , Испания, Италия , Португалия и Белгия представляват около 80% от всички протрсти....Не разбирате ли, че Европа е изправена не просто пред криза на правителствата, а пред криза на доверието в правителствата .....🤔
Коментиран от #47
22:21 28.10.2026
45 Биби
22:26 28.10.2026
46 ?????
22:27 28.10.2026
47 Хъъъ
До коментар #44 от "Ъъъ":Как бе. Фашистите не биха го допуснали. А я виж народното волеизявление в Русия.
22:31 28.10.2026
48 Хи хи
До коментар #42 от "Не се интересуваме":Като зажужи дрона около главата ти ще се заинтересуваш !
22:32 28.10.2026
49 Дддд
Дори да беше вярно, п-Росия не е никакъв фактор. Виж Китай е друго нещо.
22:32 28.10.2026
50 Дроид
22:33 28.10.2026
51 Диагноза
22:43 28.10.2026