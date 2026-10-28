Многополюсният свят става реалност, а тенденцията е обективна и необратима, заяви руският президент Владимир Путин по време на пленарното заседание на Икономическия и хуманитарен форум „Русия – Африка“ в Москва.

„Ние сме свидетели, че многополюсният свят действително става реалност и тази тенденция е обективна и необратима“, каза Путин.

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Руският президент заяви още, че епохата, в която съдбите на цели континенти са били определяни от тесен кръг държави, безвъзвратно отминава. По думите му свободният и открит диалог на форума „Русия – Африка“ съответства на промените в международните отношения.

Форумът продължава и на 29 октомври

Форумът се провежда на 28 и 29 октомври в Москва. В пленарното заседание участва и президентът на Бурунди Еварист Ндайишимийе, чиято страна председателства Африканския съюз.

Програмата включва повече от 40 събития, посветени на суверенитета, икономиката, технологичното развитие и хуманитарното сътрудничество. По-рано Путин е определял изграждането на многополюсен световен ред като процес, който води към по-справедливо устройство на международните отношения.

Източници: kp.ru, vedomosti.ru