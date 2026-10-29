Хизбула: Израел няма да остане в Южен Ливан

Генералният секретар на „Хизбула“ Наим Касем заяви, че Израел няма да може да запази контрола си върху южните райони на Ливан и трябва да напусне ливанската територия. „Нека бъде ясно: Израел няма да може да продължи окупацията си и трябва да напусне нашата земя“, каза Касем в писмена декларация.

Той подчерта, че „Хизбула“ няма да обсъжда разоръжаването си, докато Израел продължава окупацията и атаките срещу Ливан. „Съпротивата ще продължи и ще се противопоставя на агресията срещу нея и срещу Ливан“, заяви лидерът на движението.

Споразумението от юни остава спорно

Касем определи рамковото споразумение между Ливан и Израел, постигнато през юни 2026 г. с посредничеството на Съединените щати, като документ без легитимност и го обяви за недействителен. По информация на „Л’Ориент Тудей“ договореностите предвиждат израелско изтегляне от Южен Ливан, разполагане на ливанската армия в района и разоръжаване на „Хизбула“.

Според Касем споразумението противоречи на ливанската конституция, Таифското споразумение, законите, програмната декларация на правителството и речта при встъпването в длъжност на президента. Той заяви, че не може да се обсъжда отказ от оръжията на движението, докато Израел запазва присъствие в Ливан.

Отказ от обвързване с израелските избори

Касем заяви, че „Хизбула“ не се интересува кой ще управлява Израел и ще продължи съпротивата независимо от резултата на изборите. По данни на Франс прес, цитирани от „Фрий Малайзия Тудей“, той е заявил, че Израел трябва да прекрати окупацията, а движението няма да се разоръжи, докато продължават окупацията и атаките.

Това е по-твърда позиция спрямо изказването на Касем от 6 октомври, когато той каза, че „Хизбула“ е готова да сътрудничи с ливанската държава по вътрешни въпроси, включително за установяването на държавен монопол върху оръжията, но без американски или друг външен натиск. Тогава той определи израелското изтегляне от Южен Ливан като единствен път към решение.

Израел продължава да извършва спорадични удари и разрушения в и около районите, които контролира в Южен Ливан. На този фон спорът за изтеглянето на израелските сили и бъдещето на оръжията на „Хизбула“ остава основната пречка пред прилагането на рамковото споразумение.

Източници: freemalaysiatoday.com, today.lorientlejour.com