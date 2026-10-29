Украинци с план да отстранят Русия от ООН

Група украински експерти разработва план за отстраняване на Русия от ООН, като оспорва начина, по който Москва е наследила членството и постоянната позиция на Съветския съюз в организацията. Идеята е представена от Foreign Policy, а сред участниците е Володимир Йелченко – бивш постоянен представител на Украйна в ООН и експерт към фондация „Пилип Орлик“.

Според украинската теза Руската федерация не е трябвало автоматично да заеме мястото на СССР. След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. неговите съставни републики се превръщат в независими държави, а Русия е нова държава, а не просто преименуван Съветски съюз.

Как Русия наследява мястото на СССР

Съветският съюз е сред първоначалните членове на ООН от 24 октомври 1945 г. Освен него в организацията имат отделни места Украинската ССР и Беларуската ССР.

На 24 декември 1991 г. тогавашният руски президент Борис Елцин уведомява генералния секретар на ООН, че членството на Съветския съюз, включително мястото му в Съвета за сигурност, ще бъде продължено от Руската федерация. В писмото се посочва, че това става с подкрепата на 11 държави от Общността на независимите държави. ООН приема промяната без формално гласуване и използва названието „Руска федерация“ вместо „Съветски съюз“.

За разлика от Русия, останалите бивши съветски републики, с изключение на Украйна и Беларус, преминават през процедура за приемане като отделни членове на ООН. Именно това различие е в основата на аргумента, че руското присъствие в организацията не е било установено по правилния ред.

Юридически аргумент и политическа пречка

Член 6 от Устава на ООН предвижда държава да бъде изключена при трайно нарушаване на принципите на организацията. За това е необходима препоръка на Съвета за сигурност, последвана от решение на Общото събрание.

Тук се появява основната практическа пречка: Русия е постоянен член на Съвета за сигурност и има право на вето. Затова дори евентуално обсъждане на процедурата би се сблъскало с тежко политическо препятствие.

„Освен правните въпроси, които те искат да поставят, съществува и политическа реалност – много държави членки на ООН не смятат Русия за единствената страна, която злоупотребява с правото си на вето в Съвета за сигурност“, заявява Джейн Кинимонт, ръководител на Асоциацията на ООН във Великобритания, цитирана от Foreign Policy.

Изданието посочва, че екипът около Йелченко не очаква лесен успех. Според Foreign Policy става дума за дългосрочна юридическа и политическа инициатива, а не за процедура, която вече е започнала в ООН.

Украинската страна разглежда руското място в организацията като един от най-силните инструменти на Москва за влияние върху международните решения. Отстраняването на Русия би засегнало не само членството ѝ в Общото събрание, но и постоянната ѝ позиция и правото на вето в Съвета за сигурност.

Източници: foreignpolicy.com, ukrinform.net