Най-големият проблем в проектобюджета е бюджетният дефицит и именно затова “Демократична България” предлага приземяване на дефицита, за да може дори премиерът да го разбере, вместо да лети със самолета и да кръжи над проблемите. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в ефира на “Лице в лице” по bTV.

“Бюджетът на Румен Радев е като стар руски ЗИЛ, който се спуска по нанадолнището без спирачки, пуши, харчи много гориво и е абсолютно неефективен. Като първа стъпка, искаме от този стар руски ЗИЛ да направим един хубав модерен западноевропейски ТИР и бюджетният дефицит от 4.2% да стане 2.8%”, категоричен бе Мирчев.

Политическият лидер изреди конкретни стъпки за целта. Първата от тях е да се махнат 800 млн евро от 1.08 млрд. евро общи пари в централния бюджет.

“Ако попитате Гълъб Донев, и той не знае тия пари какво правят там. В момента там има над милиард евро без никакво предназначение”, разясни Мирчев.

Следващите стъпки в приземяването на дефицита предвиждат орязване с 16% на парите за издръжка в министерствата и намаляване с 250 млн. евро на капиталовите разходи и увеличаване на данъчните приходи.

“Там режем всичко, което си няма одобрен инвестиционен проект. Тоест, 2027-а година, ако е ясно, че няма сключен договор за конкретен проект, проектът и парите ги махаме. Махаме малко от субсидиите, увеличаваме таксите за хазарта и махаме малко от бонусите, за да не може никой да печели повече от министъра. Десетки и стотици милиони отиват само за бонуси. Накрая получаваме дефицит 2.8%. Ако включим свръхпечалбата на Лукойл с още няколко оптимизиации, може да стигнем дори 2.5%. Това показва, че е възможно бюджетът да изглежда по съвсем друг начин и да не товарим бъдещите поколения с огромни дългове”, подчерта Мирчев.

Народният представител от ДБ отново призова президента да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Той посочи, че въпреки поетите ангажименти след последното заседание преди месец, продължават ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

“Нека си спомним какво стана на предишния КСНС. Румен Радев покани Митрофанова в Министерски съвет и пиха чай. След изборите излезе Иво Христов и каза, че ударите спират. Няколко часа по-късно първи ударен кораб, малко по-късно - втори ударен кораб. Сега най-вероятно Румен Радев може да вземе един самовар, да иде в руското посолство и да направи чай на Митрофанова”, посъветва Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” припомни, че Румъния също е нападната, но за разлика от нас унищожава дроновете в изключителната си икономическа зона в Черно море.

“Франция ни предостави самолет, който идентифицира дроновете 60 минути преди да нанесат удара. България е била уведомена и е имала достатъчно време да елиминира заплахата. Цял час никой тук не дава заповед това да се случи. Искам отговор от министъра на отбраната - защо румънците могат, а ние не. Заради този страх да се вземе това решение имаме тоя контейнеровоз с 421 контейнера, потопен от три руски морски дрона. Тези контейнери се носят около българския бряг заради страха на българските управляващи. Редно е да се свика КСНС и да се вземат решения - дали България ще бъде като Румъния и ще защити брега си и търговските кораби, или отново ще се държим като 16-а република на СССР”, заключи Мирчев.