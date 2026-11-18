Германското правителство обвини Русия, че води война срещу църкви и вярващи в Украйна. Твърдението е включено в четвъртия доклад за свободата на религията и убежденията, който обхваща периода от 2023 до 2025 г.

„В окупираните от Русия райони на Украйна свободата на вероизповедание не е гарантирана“, се посочва в документа. Според германското правителство християните, които не принадлежат към Руската православна църква, могат да изповядват вярата си основно в частни пространства. Мюсюлманите, особено кримските татари, са подложени на тежки репресии под претекст за борба с тероризма.

643 религиозни обекта са повредени или разрушени

В доклада се посочва, че най-малко 643 религиозни обекта в Украйна са били сериозно повредени или разрушени в резултат на въздушни удари, артилерийски обстрел или мародерство. Повечето от засегнатите сгради са православни църкви.

Германското правителство твърди още, че руски сили са убивали, отвличали, изтезавали или задържали духовници от различни вероизповедания. Сред посочените групи са свещеници, пастори, имами и монаси.

Докладът разглежда основно положението в окупираните от Русия райони, като описва ограниченията върху религиозните общности и прилагането на руски правила за религиозната дейност. Посочените действия са представени като част от продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Рейчъл: Свободата на религията се влошава по света

Комисарят на германското правителство по въпросите на свободата на религията и убежденията Томас Рейчъл заяви, че положението в световен мащаб се е влошило.

„По света деца, жени и мъже все по-често стават жертви на социално изключване, юридически репресии, произволни арести и нападения заради тяхната религия и вярвания“, каза Рейчъл.

Според германското правителство религиозните свободи са се влошили и в Афганистан, Иран, Китай и Никарагуа. Докладът е приет от германския кабинет и представлява оценка на правителството за състоянието на свободата на религията и убежденията в различни държави.

Източници: n-tv.de