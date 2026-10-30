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Олешки: зад хуманитарната мисия се крие руска военна заплаха
  Тема: Украйна

Олешки: зад хуманитарната мисия се крие руска военна заплаха

30 Октомври, 2026 06:58 860 18

  • олешки-
  • украйна-
  • русия-
  • хуманитарна мисия-
  • пропаганда

Около 2000 цивилни чакат помощ и евакуация в окупирания град. Киев се опасява, че Русия ще използва операцията за пропагандни и военни цели

Олешки: зад хуманитарната мисия се крие руска военна заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хуманитарната операция в окупирания от Русия украински град Олешки продължава при местно прекратяване на огъня, но Киев предупреждава, че мисията може да бъде използвана за пропагандни цели. В града остават между 1700 и 2000 цивилни, сред които много възрастни хора, хора с увреждания и около 50 деца. Около 1000 жители са заявили желание да бъдат евакуирани.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон. Градът е под руска окупация от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. От месеци жителите са изправени пред недостиг на храна и лекарства, обстрел и ограничен достъп до основни услуги.

Примирието позволи разминиране на маршрутите

Русия и Украйна започнаха местно примирие на 27 октомври, за да бъде доставена хуманитарна помощ и да се подготви евакуация на желаещите цивилни. Договореността беше постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Първоначално началото беше планирано за 29 октомври, но беше изтеглено два дни по-рано.

На 29 октомври руската комисарка по правата на човека Яна Лантратова и украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщиха, че маршрутите към Олешки са разминирани. По думите им хуманитарният конвой е готов да потегли към градската болница, а жителите, които искат да напуснат, ще могат да го направят в определен времеви прозорец. Асошиейтед прес съобщи, че помощта се очаква да бъде доставена, докато примирието навлиза в третия си ден.

Киев предупреждава за сценарий с предварително подготвени интервюта

Украинските власти се опасяват, че Русия може да превърне евакуацията в медийна операция. Според украинските служби руска структура е подготвяла поредица от интервюта, в които жители да обвинят украинските сили за постоянни обстрели. „Жителите ще бъдат принудени да заявят пред камерите, че са щастливи, нахранени и благодарни на руските окупатори“, каза украинският външен министър Андрий Сибиха.

Руският президент Владимир Путин заяви, че мисията има за цел да осигури помощ на цивилното население, като обвини Украйна, че е саботирала преговорите и е предизвикала хуманитарна катастрофа. Киев от своя страна обвинява Москва, че използва блокираните жители като „жив щит“.

Допълнително напрежение създава решението операцията да бъде отразявана от четирима журналисти на американската телевизия Newsmax. Мелания Тръмп ги представи като независими наблюдатели, но украинската страна поставя под въпрос безпристрастността на избрания медиен екип.

Неясно остава къде ще бъдат отведени евакуираните

Украинските представители настояват тяхна делегация да присъства в Олешки. Жители се страхуват, че руските власти могат да идентифицират хора с проукраински позиции или връзки с украинската армия. Част от тях се опасяват и че няма да получат възможност да достигнат до територия под контрола на Киев.

„Това е най-голямото ни притеснение“, заяви заместник-губернаторът на Херсонска област Олександър Толоконников. Той предупреди, че след края на примирието на 1 ноември руските сили могат да засилят обстрела на Херсон и да са използвали паузата, за да доставят боеприпаси и да укрепят подразделенията си.

Русия и Украйна са заявили, че цивилните ще могат да избират между евакуация към руска или украинска територия. Практическото изпълнение на този ангажимент, както и начинът, по който ще бъдат защитени жителите от натиск и пропагандно използване, остават основните неизвестни около мисията.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХОРАТА ЧАКАТ

    24 3 Отговор
    Русия армия да ги освободи и спаси.

    Коментиран от #10

    07:00 30.10.2026

  • 2 Реалист

    28 2 Отговор
    Донбас е руски. Руснаците никъде не са нахлували защото са си в къщи!

    07:01 30.10.2026

  • 3 Овчар

    10 1 Отговор
    От Рим до днес нищо не се е променило. Ние сме същите. Мислим само за войни, за грабеж, за власт, за разврат и за измама. Променили сме само инструментите – от копие на танк, от кон на кола, от пощальон на смартфон. Но човекът отвътре е същият. Това не е еволюция. Това е същото унищожение, само по-бързо. Истинската еволюция е, когато инструментите променят човешкото поведение и начина на мислене. Докато това не се случи, ние сме само римляни с по-добри играчки.

    Коментиран от #15

    07:01 30.10.2026

  • 4 Фен

    21 1 Отговор
    Добре де, а защо цивилните се евакуират в Русия, а не в Украйна? И това окупация ли е тогава, или освобождаване?

    07:02 30.10.2026

  • 5 Гого

    15 2 Отговор
    Олеее руската армия ще пропагандира всичките 2000 души дето ги изоставихте да ви бъдат жив щит, не мое а бъде.

    07:02 30.10.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Добре, че беше руската армия да спаси Бесарабските българи и гагаузи от геноцида на укрофашистите

    07:05 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абу Будалиб

    1 1 Отговор
    Свършиха ли руските дронове в Черно море?

    07:07 30.10.2026

  • 9 Реалист

    13 2 Отговор
    По всички учебници пише, че Бесарабски българи са се преселили в Русия изведнъж петата колона на Сорос говори за нещо наречено Украйна!

    07:08 30.10.2026

  • 10 Антирашист 4907

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "ХОРАТА ЧАКАТ":

    Рашистка пропаганда ! Хората искат да се приберат в Украйна ! Няма такова нещо като "руско освобождение".

    07:09 30.10.2026

  • 11 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    15 1 Отговор
    И тогава ще настъпи мир.

    07:11 30.10.2026

  • 12 БАНко

    13 2 Отговор
    ХОРАТА НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН СА ПРИТЕСНЕНИ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА АМЕРИКАНСКИ ЖУРНАЛИСТИ ПОКАЗВАЩИ МИНИРАНИТЕ ПЪТИЩА И ПОЛЕТА С НАТОВСКИ МИНИ И ХОРА НЕЗНАЕЩИ ДУМА НА НЯКАКЪВ УКРАИНСКИ ЕЗИК , ХОРА БЛАГОДАРНИ НА РУСКАТА АРМИЯ !!!

    07:12 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дани

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Като цяло си прав, но това е само едната част от истината. А цялата истина е, че докато се налага да изяждаш нещо, за да живееш, до тогава и нищо не може да се промени по повод на алчността, желанието за владеене и трупане на ресурси/запаси, власт/превъзходство над другите и ред още неща. А ако това не може да се промени, няма как и да отпадне варианта на насилственото придобиване н а горните категории.
    Казано просто - по-силния и хитрия, винаги потиска/изяжда другия.
    Така е при хората, така е и при животните. И не сме виновни ние. Виновен е Конструктора на живота.

    07:19 30.10.2026

  • 16 Авторитетните медии сме

    5 1 Отговор
    "Киев предупреждава за сценарий с предварително подготвени интервюта
    Украинските власти се опасяват, че Русия може да превърне евакуацията в медийна операция"

    Украинските власти да не се безпокоят! Ще оправим нещата! Никой не може да се мери с нас по медийни операции. Трудничко ще е, щото май никой няма да иска да ходи в Бандерия, но ще му намерим цаката, както винаги!

    07:23 30.10.2026

  • 17 Целта на автора

    7 0 Отговор
    На статията е да насочи внимание не към хуманитарния акт, а в типичен за медията стил - следване на мейнстрима за лошите руснаци, които не искат да направят добро, а отново нещо лошо. Стига Пропаганда и почнете с факти да информирате обективно. Засрамете се.

    07:27 30.10.2026

  • 18 Порошенко

    3 0 Отговор
    Децата от Олешки се криеха по мазетата, а нашите в Киев си играят на воля в метрото

    07:34 30.10.2026

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