Олешки: зад хуманитарната мисия се крие руска военна заплаха

Хуманитарната операция в окупирания от Русия украински град Олешки продължава при местно прекратяване на огъня, но Киев предупреждава, че мисията може да бъде използвана за пропагандни цели. В града остават между 1700 и 2000 цивилни, сред които много възрастни хора, хора с увреждания и около 50 деца. Около 1000 жители са заявили желание да бъдат евакуирани.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон. Градът е под руска окупация от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. От месеци жителите са изправени пред недостиг на храна и лекарства, обстрел и ограничен достъп до основни услуги.

Примирието позволи разминиране на маршрутите

Русия и Украйна започнаха местно примирие на 27 октомври, за да бъде доставена хуманитарна помощ и да се подготви евакуация на желаещите цивилни. Договореността беше постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Първоначално началото беше планирано за 29 октомври, но беше изтеглено два дни по-рано.

На 29 октомври руската комисарка по правата на човека Яна Лантратова и украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщиха, че маршрутите към Олешки са разминирани. По думите им хуманитарният конвой е готов да потегли към градската болница, а жителите, които искат да напуснат, ще могат да го направят в определен времеви прозорец. Асошиейтед прес съобщи, че помощта се очаква да бъде доставена, докато примирието навлиза в третия си ден.

Киев предупреждава за сценарий с предварително подготвени интервюта

Украинските власти се опасяват, че Русия може да превърне евакуацията в медийна операция. Според украинските служби руска структура е подготвяла поредица от интервюта, в които жители да обвинят украинските сили за постоянни обстрели. „Жителите ще бъдат принудени да заявят пред камерите, че са щастливи, нахранени и благодарни на руските окупатори“, каза украинският външен министър Андрий Сибиха.

Руският президент Владимир Путин заяви, че мисията има за цел да осигури помощ на цивилното население, като обвини Украйна, че е саботирала преговорите и е предизвикала хуманитарна катастрофа. Киев от своя страна обвинява Москва, че използва блокираните жители като „жив щит“.

Допълнително напрежение създава решението операцията да бъде отразявана от четирима журналисти на американската телевизия Newsmax. Мелания Тръмп ги представи като независими наблюдатели, но украинската страна поставя под въпрос безпристрастността на избрания медиен екип.

Неясно остава къде ще бъдат отведени евакуираните

Украинските представители настояват тяхна делегация да присъства в Олешки. Жители се страхуват, че руските власти могат да идентифицират хора с проукраински позиции или връзки с украинската армия. Част от тях се опасяват и че няма да получат възможност да достигнат до територия под контрола на Киев.

„Това е най-голямото ни притеснение“, заяви заместник-губернаторът на Херсонска област Олександър Толоконников. Той предупреди, че след края на примирието на 1 ноември руските сили могат да засилят обстрела на Херсон и да са използвали паузата, за да доставят боеприпаси и да укрепят подразделенията си.

Русия и Украйна са заявили, че цивилните ще могат да избират между евакуация към руска или украинска територия. Практическото изпълнение на този ангажимент, както и начинът, по който ще бъдат защитени жителите от натиск и пропагандно използване, остават основните неизвестни около мисията.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, investing.com