Русия допуска европейски представители в Абу Даби, но отказва участие в самите преговори

Русия допуска европейски представители да присъстват в Абу Даби по време на разговорите за Украйна, но те няма да участват пряко в преговорите. Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.

По думите му европейските представители ще могат да установяват контакти само с делегациите на Украйна и САЩ. Самите разговори са планирани в тристранен формат между Русия, Украйна и Съединените щати.

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„Европейски представители няма да участват в следващия кръг от преговорите за уреждане на конфликта в Украйна“, каза Ушаков.

Той е направил същото уточнение и в сряда. От руската позиция следва, че присъствието на европейски официални лица в Абу Даби би било възможно, но без място на масата за преговори и без пряко участие в обсъжданията.

Конкретна дата за следващия кръг не е посочена. По-рано беше съобщено, че времето на разговорите може да зависи от развитието на конфликта в Близкия изток.