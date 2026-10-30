Русия допуска европейски представители в Абу Даби, но отказва участие в самите преговори

Русия допуска европейски представители да присъстват в Абу Даби по време на разговорите за Украйна, но те няма да участват пряко в преговорите. Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.
По думите му европейските представители ще могат да установяват контакти само с делегациите на Украйна и САЩ. Самите разговори са планирани в тристранен формат между Русия, Украйна и Съединените щати.
Той е направил същото уточнение и в сряда. От руската позиция следва, че присъствието на европейски официални лица в Абу Даби би било възможно, но без място на масата за преговори и без пряко участие в обсъжданията.
Конкретна дата за следващия кръг не е посочена. По-рано беше съобщено, че времето на разговорите може да зависи от развитието на конфликта в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Марш, кучета пършиви..
13:39 30.10.2026
2 Европейските представители
13:40 30.10.2026
3 Кофти европейските розави
13:40 30.10.2026
4 А такаааа
13:40 30.10.2026
5 честен ционист
Коментиран от #9
13:41 30.10.2026
6 След като няма да участва, какво допуска
Коментиран от #8, #20
13:42 30.10.2026
7 Злобни русофили
Коментиран от #11
13:43 30.10.2026
8 Винаги Победителите
До коментар #6 от "След като няма да участва, какво допуска":определят дневния ред и кой да бъде допуснат до масата за преговорите! Агресори не се допускат
13:49 30.10.2026
9 Какво да прави там?
До коментар #5 от "честен ционист":Да крепи столчето на гинеколожката ли?
13:50 30.10.2026
10 А пурите кой ще ги пали?
А вртите кой ще отваря?
Коментиран от #13, #14
13:54 30.10.2026
11 не се коси розава тара
До коментар #7 от "Злобни русофили":тайко така се случват нещата без либералните пингвини от ек
13:55 30.10.2026
12 ФАКТИ
13:56 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 кетъринга ще е от урсуа@ла и приятелки
14:15 30.10.2026
19 Мдааа....
14:45 30.10.2026
20 Баце ЕООД
До коментар #6 от "След като няма да участва, какво допуска":Свиквай, моето момче. Свиквай
15:17 30.10.2026