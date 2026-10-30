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Русия допуска европейски представители в Абу Даби, но отказва участие в самите преговори
  Тема: Украйна

Русия допуска европейски представители в Абу Даби, но отказва участие в самите преговори

30 Октомври, 2026 13:36 860 20

  • русия-
  • украйна-
  • съединени щати-
  • европа-
  • преговори в абу даби

Юрий Ушаков заяви, че представителите на Европа ще могат да разговарят само с Украйна и САЩ

Русия допуска европейски представители в Абу Даби, но отказва участие в самите преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия допуска европейски представители да присъстват в Абу Даби по време на разговорите за Украйна, но те няма да участват пряко в преговорите. Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.

По думите му европейските представители ще могат да установяват контакти само с делегациите на Украйна и САЩ. Самите разговори са планирани в тристранен формат между Русия, Украйна и Съединените щати.

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„Европейски представители няма да участват в следващия кръг от преговорите за уреждане на конфликта в Украйна“, каза Ушаков.

Той е направил същото уточнение и в сряда. От руската позиция следва, че присъствието на европейски официални лица в Абу Даби би било възможно, но без място на масата за преговори и без пряко участие в обсъжданията.

Конкретна дата за следващия кръг не е посочена. По-рано беше съобщено, че времето на разговорите може да зависи от развитието на конфликта в Близкия изток.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 1 Отговор
    Превод от дипломатически:
    - Марш, кучета пършиви..

    13:39 30.10.2026

  • 2 Европейските представители

    16 0 Отговор
    ще дежурят с паничките за подмиване.

    13:40 30.10.2026

  • 3 Кофти европейските розави

    17 0 Отговор
    Тромпети само ще слушат и гледат за пореден път показаха на Урсула и приятелски къде е мястото им.

    13:40 30.10.2026

  • 4 А такаааа

    18 1 Отговор
    Урсулатът ще стои прав-като в турция

    13:40 30.10.2026

  • 5 честен ционист

    2 8 Отговор
    Радев тръгна ли за Абу Даби?

    Коментиран от #9

    13:41 30.10.2026

  • 6 След като няма да участва, какво допуска

    2 13 Отговор
    Русия ли определя дневния ред на света? Или това е перчене за вътрешна употреба?

    Коментиран от #8, #20

    13:42 30.10.2026

  • 7 Злобни русофили

    0 12 Отговор
    изпълзяха на припек

    Коментиран от #11

    13:43 30.10.2026

  • 8 Винаги Победителите

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "След като няма да участва, какво допуска":

    определят дневния ред и кой да бъде допуснат до масата за преговорите! Агресори не се допускат

    13:49 30.10.2026

  • 9 Какво да прави там?

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Да крепи столчето на гинеколожката ли?

    13:50 30.10.2026

  • 10 А пурите кой ще ги пали?

    6 0 Отговор
    А кафето кой ще сервира?
    А вртите кой ще отваря?

    Коментиран от #13, #14

    13:54 30.10.2026

  • 11 не се коси розава тара

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Злобни русофили":

    тайко така се случват нещата без либералните пингвини от ек

    13:55 30.10.2026

  • 12 ФАКТИ

    8 0 Отговор
    ЗА НЕПРОСФЕТЕНИТЕ,УКРА Е РУСКА.А РУСИЯ Е С ХИЛЯДИ АТОМ.БОМБИЧКИ. НИЕ СМЕ С ЛОВНИ ЕДНОЦЕВКИ И ТО НЕ ВСИЧКИ.И НЕ ЛАЙТЕ ПО ТИЯ КОИТО НИ СВАЛИХА ФЕСОВЕТЕ И ДАДОХА ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ ЗА ТОВА.

    13:56 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кетъринга ще е от урсуа@ла и приятелки

    5 0 Отговор
    сервира ка@@лас и ицо хазарта

    14:15 30.10.2026

  • 19 Мдааа....

    2 0 Отговор
    Урсула газ уринира от яд,че са пренебрегнали светия ЕС

    14:45 30.10.2026

  • 20 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "След като няма да участва, какво допуска":

    Свиквай, моето момче. Свиквай

    15:17 30.10.2026

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