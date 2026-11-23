Кремъл обвини Украйна в „терористична дейност“ в Балтийско море след предполагаема атака с дрон срещу руския товарен кораб „Спарта II“. Москва призова държавите от региона да използват влиянието си, за да предупредят Киев срещу подобни действия.

Корабът се запали в събота, след като е бил ударен в международни води в източната част на Финския залив. Впоследствие плавателният съд се е отклонил и е навлязъл във финландски териториални води. След овладяване на пожара „Спарта II“ е започнал да се връща към руска територия.

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„Терористична дейност“

Това е определението, използвано от руската страна за предполагаемата атака. Украйна не е поела публично отговорност за удара. Финландските власти обаче заявиха, че Украйна вероятно стои зад него.

Финландия координира спасителната операция

Финландската гранична охрана пое координацията на спасителната операция. В нея се включиха представители на Естония и Швеция. Заради инцидента бяха въведени временни ограничения за корабоплаването и въздушното движение в източната част на Финския залив.

Екипажът на „Спарта II“ е бил евакуиран след избухването на пожара. Корабът е бил изтеглен от района към руска територия, след като престоят му във финландски води наложи намеса на местните власти.

Финландия е уведомила НАТО за нападението. Инцидентът се случва на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и нарастващото напрежение в Балтийския регион, където през последните месеци са регистрирани и други инциденти, свързани с дронове и военни кораби.

Корабът е под санкции

„Спарта II“ принадлежи на руската компания „Оборонлогистика“, която предоставя логистични услуги на Министерството на отбраната на Русия. Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради предполагаемото му участие в транспортирането на военно оборудване.

Финландските власти съобщиха, че не разполагат с потвърдена информация за съдържанието на товара. Те не изключват възможността на борда да е имало военно имущество. Това обстоятелство остава непотвърдено.

Разследването на инцидента продължава. Засега няма официално поета отговорност от Киев, а руското обвинение е политическа оценка на Москва за случилото се.

Източници: marketscreener.com, investing.com, yle.fi