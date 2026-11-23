Кремъл отхвърли информацията, че Русия планира през 2026 г. да изстреля в орбита сателит, носещ ядрено оръжие. Твърдението беше разпространено от два германски телевизионни канала и вестник „Зюддойче цайтунг“.

Според публикациите разузнавателни служби на държави от НАТО са стигнали до извода, че Москва подготвя подобен ход. В разпространената информация не се посочват публично конкретен срок, ракета, орбита или други технически подробности за предполагаемия сателит.

На въпрос за германските материали говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Не, не сме виждали тези съобщения“.

Той допълни, че публикациите едва ли заслужават да бъдат приемани сериозно. По думите му става дума за „твърдения на неизвестен човек“ и за „твърде много предполагаеми неща“.

Към момента Кремъл не потвърждава съществуването на план за изстрелване на сателит с ядрено оръжие. Не е съобщено и за официална реакция от страна на НАТО по твърденията, цитирани от германските медии.

Темата за възможното разполагане на ядрени оръжия в космоса периодично предизвиква международни реакции заради риска от разширяване на военната конкуренция извън Земята. В този случай обаче наличната информация се основава на публикации, докато Москва категорично отхвърля изложените в тях твърдения.

Източници: bta.bg