Русия съобщи за удари по Харков, Киев и кораб край Одеса

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари с безпилотни летателни апарати по обекти от украинската логистична и енергийна инфраструктура. Според ведомството са поразени производствени цехове в промишлената зона „Протон“ в Харков, ТЕЦ-6 в Киев и сухотоварен кораб на около 18 километра южно от Одеса.

„Руските въоръжени сили продължиха ударите по логистичната и енергийната инфраструктура на военно-промишления комплекс на Украйна, както и по кораби, използвани в интерес на украинската армия“, се казва в съобщението, цитирано от руските медии. Министерството твърди, че в харковските цехове са се произвеждали компоненти за въоръжение и военна техника за украинските въоръжени сили.

По данни на руското ведомство в Харков са били засегнати и складови помещения, използвани за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати. В Киев ударът е засегнал ТЕЦ-6, която според руската страна е осигурявала електроенергия за обекти на военната логистика и места за съхранение на въоръжение и техника.

Отделно руското Министерство на отбраната съобщи, че сухотоварен кораб в Черно море, южно от Одеса, е превозвал товари, предназначени за украинската армия. Ведомството не уточни името на кораба, вида на товара или размера на щетите.

Кметът на Киев Виталий Кличко по-рано съобщи за проблеми с водоснабдяването в украинската столица след попадения в обект от критичната инфраструктура. В достъпните публикации не са посочени данни за жертви и пострадали при описаните удари.

Източници: m.vz.ru, riamo.ru