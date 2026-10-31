Новини
Свят »
Украйна »
Русия съобщи за удари по Харков, Киев и кораб край Одеса
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удари по Харков, Киев и кораб край Одеса

31 Октомври, 2026 07:55 1 419 17

  • русия-
  • украйна-
  • харков-
  • киев

Москва твърди, че са поразени цехове в зона „Протон“, ТЕЦ-6 в Киев и сухотоварен кораб с товари за украинската армия

Русия съобщи за удари по Харков, Киев и кораб край Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари с безпилотни летателни апарати по обекти от украинската логистична и енергийна инфраструктура. Според ведомството са поразени производствени цехове в промишлената зона „Протон“ в Харков, ТЕЦ-6 в Киев и сухотоварен кораб на около 18 километра южно от Одеса.

„Руските въоръжени сили продължиха ударите по логистичната и енергийната инфраструктура на военно-промишления комплекс на Украйна, както и по кораби, използвани в интерес на украинската армия“, се казва в съобщението, цитирано от руските медии. Министерството твърди, че в харковските цехове са се произвеждали компоненти за въоръжение и военна техника за украинските въоръжени сили.

По данни на руското ведомство в Харков са били засегнати и складови помещения, използвани за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати. В Киев ударът е засегнал ТЕЦ-6, която според руската страна е осигурявала електроенергия за обекти на военната логистика и места за съхранение на въоръжение и техника.

Отделно руското Министерство на отбраната съобщи, че сухотоварен кораб в Черно море, южно от Одеса, е превозвал товари, предназначени за украинската армия. Ведомството не уточни името на кораба, вида на товара или размера на щетите.

Кметът на Киев Виталий Кличко по-рано съобщи за проблеми с водоснабдяването в украинската столица след попадения в обект от критичната инфраструктура. В достъпните публикации не са посочени данни за жертви и пострадали при описаните удари.

Източници: m.vz.ru, riamo.ru


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    23 0 Отговор
    Въй въй въй

    08:00 31.10.2026

  • 2 Чума

    30 0 Отговор
    Фашизмът от бой не разбира, а само от пълно унищожение!

    08:02 31.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    27 0 Отговор
    "Русия съобщи за удари по кораби!"

    А някой приписва на Русия и удари за които тя май не знаеше❗🤔

    08:02 31.10.2026

  • 4 късо име

    22 0 Отговор
    Как е операция Вивалди? Перемогата почна ли? В Русия нямат ли кокоши яйца и ракети?
    Браво! Наскакались.

    08:02 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какво твърди Лама Мирчев

    14 0 Отговор
    Моля напишете, ние много се интересуваме какво казва Ивайло Мирчев защото той никога не лъже и той има свидетели от последния ден навсякъде.

    08:17 31.10.2026

  • 9 Чума

    23 0 Отговор
    Европа се вдигна в защита на Русия, а българите още назовават и се карат по дебатите кой е митичният Агресор! Проблем на Русия е, че винаги е била по агресивна към самата себе си, отколкото към врага! Май, 1945 г. В централната част на Берлин руски батальон се готви за атака на голямо здание, където са се залостили фашисти! Руските оръдия са готови да срутят сгадата и в този момент получават команда да не стрелят! От сградата се чува плач и викове на деца! Хитлерягите са набутали там за жив щит детската градина! Командването решава пехотна атака, без артилерия и танкове! Превземат я с гоям брой загинали! Няколко дни преди 9 май! Тогава не е било, но от днешна гледна точка - грешка и грях към близките на загиналите в самия край на войната! Никой не го е оценил тогава и най вече сега! Агресор, та агресор!

    08:19 31.10.2026

  • 10 Исторически факти

    6 1 Отговор
    "сухотоварен кораб на около 18 километра южно от Одеса." - а мокрия караб..

    08:22 31.10.2026

  • 11 Историк

    2 10 Отговор
    Възможно ли е Путин да използва ядрено оръжие или цинично възнамерява да ни принуди да изоставим Украйна?

    МИХАИЛ ЕПЩАЙН: Вероятно и двете. И все пак никой - дори "човекът от подземието", седящ в Кремъл - не знае в кой момент това намерение може да се превърне в реалност. Или на какво равнище - тактическо или стратегическо. Някои твърдят, че съществуват твърде много междинни звена между заповедта и нейното изпълнение. Ние обаче си имаме работа с ирационална власт, която е загубила всякакво чувство за исторически разум и залага все повече в една смъртоносна игра с отрицателна сума: щом ние не можем да победим, нека всички загубят!

    Коментиран от #12, #13, #14

    08:22 31.10.2026

  • 12 Учуден

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    "щом ние не можем да победим, нека всички загубят!"

    Това за Урсулите ли се отнася - съсипаха Европа за да навредели на Русия.

    08:28 31.10.2026

  • 13 Питащ

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    "или цинично възнамерява да ни принуди да изоставим Украйна"

    Обаче не беше много цинично като изоставихте палестинците, или като изоставихте Венецуела, или като изоставихте Либия, Ирак, Сирия, Иран.

    Там изобщо не е цинично нали?

    08:31 31.10.2026

  • 14 Централна ЖП Гара - информация

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Влакът от Петрохан за Киiф e композиран на първи коловоз. Пътниците да побързат защото ще бъдат изпратени с почести от целия български народ.

    08:32 31.10.2026

  • 15 Чума

    6 0 Отговор
    Анализатори вещеха бунтове в Москва и Кремъл! Бунтовете започнаха, но в Европа! Такива гладни бунтове имаше в България по време на Първата световна. Окрадат магазините, изядат откраднатото и пак организират нов продоволствен протест! Професия - протестър - жълтопаветник!

    08:51 31.10.2026

  • 16 Инна

    5 0 Отговор
    За втори пореден ден руската армия провежда масирана атака срещу критична инфраструктура в Киев, Днепропетровск, Харков и други украински градове. След ракетната атака в петък, 30 октомври, в нощта срещу събота, 31 октомври, последва удар от няколкостотин дрона. Останките от енергийния сектор на Украйна се унищожават бързо в навечерието на първите студове, настъпващи на вражеска територия.

    След ракетния удар по Киев предния ден, прогнозираната наличност на електроенергия във вражеската столица, дори според официални местни данни, спадна до 35%. Това е критично ниско ниво и е сравнимо с най-лошите дни от миналата зима.

    Например, в петък, 30 октомври, значителна част от Киев беше без ток от сутринта до вечерта. Ситуацията е още по-лоша в Киевска област. Бориспол е без ток повече от 12 часа. Теремки, част от Голосеевски район, Вишнево и Софиевска Боршахивка са без ток повече от 10 часа.

    Освен Киев, Днепропетровск бързо потъва в пълен мрак. Експлозии се чуват там за трети пореден ден. След мощни ракетни удари в четвъртък и петък, градът беше непрекъснато атакуван от ракети „Геран“ през цялата нощ на събота, 31 октомври.

    Междувременно разрушаването на електропреносната мрежа продължава без прекъсване. В нощта на събота, 31 октомври, нови експлозии разтърсиха Киев и Бровари. Според местни източници, ударите отново са насочени към цели в близост до ТЕЦ № 6.

    08:57 31.10.2026

  • 17 Митко старшината

    1 0 Отговор
    Да чакаме ли приятелски дронове пак?

    09:40 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания