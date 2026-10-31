Русия съобщи за удари по Харков, Киев и кораб край Одеса

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари с безпилотни летателни апарати по обекти от украинската логистична и енергийна инфраструктура. Според ведомството са поразени производствени цехове в промишлената зона „Протон“ в Харков, ТЕЦ-6 в Киев и сухотоварен кораб на около 18 километра южно от Одеса.
„Руските въоръжени сили продължиха ударите по логистичната и енергийната инфраструктура на военно-промишления комплекс на Украйна, както и по кораби, използвани в интерес на украинската армия“, се казва в съобщението, цитирано от руските медии. Министерството твърди, че в харковските цехове са се произвеждали компоненти за въоръжение и военна техника за украинските въоръжени сили.
По данни на руското ведомство в Харков са били засегнати и складови помещения, използвани за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати. В Киев ударът е засегнал ТЕЦ-6, която според руската страна е осигурявала електроенергия за обекти на военната логистика и места за съхранение на въоръжение и техника.
Отделно руското Министерство на отбраната съобщи, че сухотоварен кораб в Черно море, южно от Одеса, е превозвал товари, предназначени за украинската армия. Ведомството не уточни името на кораба, вида на товара или размера на щетите.
Кметът на Киев Виталий Кличко по-рано съобщи за проблеми с водоснабдяването в украинската столица след попадения в обект от критичната инфраструктура. В достъпните публикации не са посочени данни за жертви и пострадали при описаните удари.
Източници: m.vz.ru, riamo.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
08:00 31.10.2026
2 Чума
08:02 31.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
А някой приписва на Русия и удари за които тя май не знаеше❗🤔
08:02 31.10.2026
4 късо име
Браво! Наскакались.
08:02 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какво твърди Лама Мирчев
08:17 31.10.2026
9 Чума
08:19 31.10.2026
10 Исторически факти
08:22 31.10.2026
11 Историк
МИХАИЛ ЕПЩАЙН: Вероятно и двете. И все пак никой - дори "човекът от подземието", седящ в Кремъл - не знае в кой момент това намерение може да се превърне в реалност. Или на какво равнище - тактическо или стратегическо. Някои твърдят, че съществуват твърде много междинни звена между заповедта и нейното изпълнение. Ние обаче си имаме работа с ирационална власт, която е загубила всякакво чувство за исторически разум и залага все повече в една смъртоносна игра с отрицателна сума: щом ние не можем да победим, нека всички загубят!
Коментиран от #12, #13, #14
08:22 31.10.2026
12 Учуден
До коментар #11 от "Историк":"щом ние не можем да победим, нека всички загубят!"
Това за Урсулите ли се отнася - съсипаха Европа за да навредели на Русия.
08:28 31.10.2026
13 Питащ
До коментар #11 от "Историк":"или цинично възнамерява да ни принуди да изоставим Украйна"
Обаче не беше много цинично като изоставихте палестинците, или като изоставихте Венецуела, или като изоставихте Либия, Ирак, Сирия, Иран.
Там изобщо не е цинично нали?
08:31 31.10.2026
14 Централна ЖП Гара - информация
До коментар #11 от "Историк":Влакът от Петрохан за Киiф e композиран на първи коловоз. Пътниците да побързат защото ще бъдат изпратени с почести от целия български народ.
08:32 31.10.2026
15 Чума
08:51 31.10.2026
16 Инна
След ракетния удар по Киев предния ден, прогнозираната наличност на електроенергия във вражеската столица, дори според официални местни данни, спадна до 35%. Това е критично ниско ниво и е сравнимо с най-лошите дни от миналата зима.
Например, в петък, 30 октомври, значителна част от Киев беше без ток от сутринта до вечерта. Ситуацията е още по-лоша в Киевска област. Бориспол е без ток повече от 12 часа. Теремки, част от Голосеевски район, Вишнево и Софиевска Боршахивка са без ток повече от 10 часа.
Освен Киев, Днепропетровск бързо потъва в пълен мрак. Експлозии се чуват там за трети пореден ден. След мощни ракетни удари в четвъртък и петък, градът беше непрекъснато атакуван от ракети „Геран“ през цялата нощ на събота, 31 октомври.
Междувременно разрушаването на електропреносната мрежа продължава без прекъсване. В нощта на събота, 31 октомври, нови експлозии разтърсиха Киев и Бровари. Според местни източници, ударите отново са насочени към цели в близост до ТЕЦ № 6.
08:57 31.10.2026
17 Митко старшината
09:40 31.10.2026