Полша в институционална криза след сблъсъка около съда ОБЗОР

Полша е изправена пред остра институционална криза след отстраняването на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски. Решението е обявено в петък вечерта, а около сградата на съда във Варшава са разположени полицейски сили. Стотици протестиращи, сред които представители на партия „Право и справедливост“ (ПиС) и крайнодесни политици, са се събрали в подкрепа на Швенчковски.

Столичната полиция съобщи, че трима души са задържани, след като са прескочили оградата на трибунала. По данни на полицията по служители са били хвърляни опасни предмети. Силите на реда са останали извън сградата, като според официалното съобщение задачата им е била да охраняват обществения ред и сигурността около институцията.

Президентът Карол Навроцки прекъсна полета си до Сенегал и се върна в Полша. Той посети района на трибунала и заяви, че е помогнал на заместник-председателя Бартоłомей Сохански да влезе в сградата. В изявление, прочетено от негов съветник, Навроцки каза: „Конституционният ред на Република Полша беше нарушен, а конституционен държавен орган беше превзет насилствено.“

Президентът призова правителството да изтегли силите за сигурност от района на съда и свика спешни консултации с парламентарно представените политически сили. На срещите са участвали представители на „Третият път“, Полската селска партия и опозиционни формации. Премиерът Доналд Туск не е присъствал. До момента не е съобщено за договорено решение на спора.

Две противоположни версии за действията

Лагерът на президента определя отстраняването на Швенчковски като незаконно завземане на важна държавна институция. Съветникът на Навроцки Марчин Пшидач заяви пред Асошиейтед прес, че става дума за „масивна конституционна криза“, предизвикана от опит за насилствено поемане на контрола върху трибунала.

Правителството на Туск защитава действията си като част от процеса по възстановяване на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт. Премиерът написа, че възстановяването на правовия ред е задължение на управляващите и че процесът е труден и болезнен, но изисква решителни действия.

Съдията Макей Берек, избран от парламента, обвини президента във физическа конфронтация със съдия Анна Корвин-Пьотровска и други магистрати. Това твърдение е оспорено политически и не е потвърдено от независима институция. Заместник-председателят на Сейма Шимон Холовня призова Навроцки и Туск да проведат общи разговори за „рестартиране“ на трибунала.

Кризата е част от спор, започнал преди години

Конфликтът около Конституционния трибунал е продължение на спор, който започна след съдебните промени на ПиС през 2015 г. Критиците в Полша и Европейският съюз обвиниха тогавашното управление, че е поставило ключови съдебни институции под политическо влияние. След идването на власт на коалицията на Туск през 2023 г. правителството обеща да възстанови независимостта на съдебната система.

Реформите обаче се сблъскаха с ветото на президенти, близки до ПиС. През тази година Навроцки отказа да утвърди част от съдиите, избрани от парламента, а Швенчковски беше обвинен от Туск, че е блокирал встъпването на други нови членове на трибунала. Паралелно с това самото правителство беше критикувано за избора на свои политически съюзници за съдии.

Така Конституционният трибунал се оказа в центъра на спор за това кои назначения са законни и кой има право да ръководи институцията. След последната ескалация президентът и правителството представят несъвместими версии за случилото се, а политическите консултации са първият обявен опит за ограничаване на конфликта.

Източници: apnews.com, uk.marketscreener.com, polskieradio.pl