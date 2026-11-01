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Рубио защити поканата към Лавров за срещата на Г-20
  Тема: Украйна

Рубио защити поканата към Лавров за срещата на Г-20

1 Ноември, 2026 02:48 577 3

  • марко рубио-
  • сергей лавров-
  • г-20-
  • войната в украйна-
  • доналд тръмп

Държавният секретар на САЩ заяви, че без контакт с Русия няма как да се постигне договорено решение за войната в Украйна

Рубио защити поканата към Лавров за срещата на Г-20 - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити поканата към руския външен министър Сергей Лавров за срещата на външните министри от Г-20 в Атланта. Той заяви, че разговорите с руската страна са необходими, ако Вашингтон иска да помогне за постигането на договорено решение за войната в Украйна.

„Как ще постигнете договорено споразумение между Русия и Украйна, ако не можете да преговаряте и с Русия, и с Украйна?“, каза Рубио на пресконференция след срещата. По думите му присъствието на Лавров е било „още една възможност“ за поддържане на контакт с руската страна.

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Вашингтон: Разговорите не означават подкрепа

Рубио посочи, че президентът Доналд Тръмп не приема срещите и разговорите с даден лидер като подкрепа за всички негови действия или позиции. Според държавния секретар американската администрация разглежда комуникацията като практическа необходимост, а не като политическо одобрение.

„Президентът не смята, че срещата или разговорът с някого означава, че легитимирате всичко, което този човек прави, или сте съгласни с всичко, което отстоява“, заяви Рубио.

Той добави, че САЩ разговарят редовно с Украйна, но трябва да запазят възможността за контакт и с Русия. Рубио се позова и на риска от ескалация между две държави, които разполагат с ядрени оръжия.

Лавров беше в Атланта, но обща снимка нямаше

Срещата на външните министри от Г-20 се проведе на 30 и 31 октомври. Сергей Лавров участва в заседанията, но планираната обща снимка беше отменена, след като европейски представители възразиха срещу това да бъдат снимани заедно с руския министър.

Форумът приключи без общо комюнике. Вместо това Марко Рубио представи заключителна позиция на председателстващата срещата страна. Разногласията бяха свързани основно с войната в Украйна, конфликта в Близкия изток и ролята на Русия в международните отношения.

Рубио уточни, че не е провел официална двустранна среща с Лавров в Атланта. Двамата са разговаряли накратко за възможни контакти между американския и руския президент по време на срещата на АТИС през ноември.

Путин все още не е потвърдил участие в Маями

САЩ поканиха Владимир Путин на срещата на върха на Г-20, която трябва да се проведе в Маями през декември. Рубио заяви, че към момента няма потвърждение дали руският президент ще приеме поканата.

Източници: apnews.com, euronews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 9 Отговор
    Лавров е най-опитният и талантлив от всички министри от Г-20. Той намира за отвратително да общува с джуджета и лилипути в къси панталони. За дипломатически гений няма нищо по-отблъскващо от това да се ръкува с арлекини.

    Коментиран от #2

    03:18 01.11.2026

  • 2 АУУУУУ

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    КАК БЕШЕ ? "САМО БОЛЕН ЧОВЕК МОЖЕ ДА СМЯТА ЧЕ ЩЕ НАПАДНЕМ УКРАЙНА ! " ........🤣🤣🤣

    03:24 01.11.2026

  • 3 Прав е Рубио!

    8 0 Отговор
    Фашистът от Кремъл трябва да е наясно, че Свободния свят няма да отстъпи пред руския фашизъм.
    А Катърът е изпечен подлец който чинно изпълнява заповедите на диктатора.

    04:06 01.11.2026