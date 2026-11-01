Безредици в Германия: магазини са плячкосани във Франкфурт

Магазини бяха разбити и плячкосани във Франкфурт, а срещу полицията бяха хвърляни коктейли „Молотов“, камъни, бутилки и пиротехника след младежки протест в германския град. До късните часове са били временно задържани над 30 души, съобщи германската полиция.

Безредиците избухнаха вечерта в централната част на Франкфурт, главно около търговската улица „Цайл“, след като дневната демонстрация приключи. Полицията съобщи: „В центъра са разбити витрини на няколко магазина. Хвърлят се и коктейли „Молотов“ по силите на реда.“ На гражданите беше препоръчано да напуснат района.

Журналисти на германската агенция ДПА са видели как няколко души проникват в магазини и изнасят маратонки и други стоки. Атакуван е и оръжеен магазин. Полицията е използвала водни оръдия и хеликоптер, а при действията са били иззети две оръжия. Видът им не е уточнен. Съобщено е и за ранени полицейски служители.

Сблъсъци и в други германски градове

Протести на инициативата „Gen Z regelt“ се проведоха на 31 октомври в над 30 германски града. Участниците настояваха за повече средства за образованието, по-ниски разходи за живот и се обявиха срещу задължителната военна служба.

През деня демонстрациите в големите градове като цяло преминаха мирно. По-късно обаче в няколко места се стигна до напрежение. В Берлин са хвърляни бутилки, яйца и пиратки, а в Хамбург са подпалени барикади и е използвана пиротехника срещу полицията. Сблъсъци са регистрирани и в Кьолн.

По данни, цитирани от Ройтерс, полицията във Франкфурт, Мюнхен и Берлин е оценила броя на участниците в тези три града на около 18 000 души. Организаторите са очаквали приблизително 36 000 участници. Германските власти предупредиха предварително, че екстремистки групи могат да се опитат да използват протестите за провокации.

Разследват щетите и нападенията

Полицията във Франкфурт търси свидетели и видеозаписи от безредиците в района на площадите „Хауптвахе“ и „Констаблервахе“, улица „Цайл“ и съседните улици. Разследват се повреди на имущество, посегателства срещу магазини и нападения срещу полицейски служители.

Инициативата „Gen Z regelt“ се дистанцира от насилието, извършено след края на протестите, съобщи германската обществена телевизия ARD. Към ранните часове на 1 ноември не са обявени окончателни данни за общия брой задържани, пострадали и размера на материалните щети в цяла Германия.

Източници: reuters.com, tagesschau.de, apnews.com