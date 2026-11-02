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Зеленски: Путин разбира само езика на силата
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин разбира само езика на силата

2 Ноември, 2026 04:42 498 3

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  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори

Украинският президент защити ударите по руски рафинерии и заяви, че суверенитетът на Украйна не може да бъде решаван без Киев

Зеленски: Путин разбира само езика на силата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин разбира само езика на силата, а Украйна му показва именно този език чрез ударите по цели на руска територия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CNN Türk.

„Мога да говоря само за въпросите, които ни засягат. Например, нека погледнем целите, които поразяваме в Русия. Путин не разбира друг език освен езика на силата и точно това му показваме“, каза Зеленски.

Украинският президент защити и атаките срещу руски петролни рафинерии. По думите му те са част от отговора на Украйна на руските удари по украинската енергийна инфраструктура. Зеленски заяви, че Москва използва приходите си, за да продължава войната и да нанася удари по украински градове.

„Не можете да решавате съдбата на Украйна без Украйна“

В интервюто Зеленски отхвърли възможността Съединените щати, Русия и Китай да договарят суверенитета и териториалната цялост на Украйна без участието на Киев. Той посочи американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин като държавници, които могат да имат свои въпроси за обсъждане, но не и да решават съдбата на Украйна едностранно.

„Не можете да решавате съдбата на Украйна без Украйна. Суверенитетът и териториалната цялост не могат да бъдат обсъждани без нас“, заяви украинският президент. Според него всяко споразумение за край на войната трябва да бъде постигнато с участието на преките страни в конфликта.

Тази позиция беше потвърдена и от RBC-Украйна, която цитира интервюто и посочва, че Зеленски е определил преговорите за бъдещето на страната без нейно участие като нелогични и обречени да не дадат резултат.

Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция

В разговора украинският президент заяви, че е готов на среща с Путин в Турция и приветства възможността Анкара да посредничи между Киев и Москва. Зеленски каза, че Турция може да бъде домакин на среща на лидерско равнище и че Украйна би приела подобен формат.

Той припомни, че Русия е заявявала намерение да превземе Украйна за няколко дни, но не е успяла да постигне тази цел. Според Türkiye Today Зеленски е подчертал, че войната трябва да премине от „горещата фаза“ към дипломация, но при условие че Украйна участва пряко в преговорите.

Темата за ударите по руската петролна инфраструктура вече предизвика публичен спор между Киев и Вашингтон. В интервю за ABC News през октомври Зеленски заяви, че Украйна би спряла атаките срещу руски рафинерии, ако Русия прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура.

Източници: turkiyetoday.com, newsukraine.rbc.ua, abcnews.com


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 0 Отговор
    Мешията е изпратил телеграма до Еленски.

    04:51 02.11.2026

  • 2 Тоя май

    2 1 Отговор
    забрави срещата в Швейцария, където се събраха да подписват капитулацията на Русия, без да я поканят! А за срещата САЩ, Русия и Китай сто пъти му казаха, че не свързана с мира в Украйна, но той си знае неговото.. Или се бута там за общата снимка, да се хвали с нея пред европейците?

    04:53 02.11.2026

  • 3 На този

    1 1 Отговор
    Много му се иска Путин да го легитимира като президент като се снима до него. Наивник.

    05:03 02.11.2026

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